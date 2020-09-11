https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577104671.html
США не исключили введение секторальных санкций против Минска
CША не исключают секторальных санкций против Белоруссии, но на первом этапе речь пойдет о санкциях против тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие, РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:48
2020-09-11T16:48
2020-09-11T17:04
белоруссия
протесты в белоруссии
государственный департамент сша
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> CША не исключают секторальных санкций против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, но на первом этапе речь пойдет о санкциях против тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие, заявил первый замгоссекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a>.Он также сказал, что США поддерживают забастовки в Белоруссии."Мы изучаем таргетированные санкции против лиц, которые больше всего ответственны за обстоятельства, связанные с насилием и проведением выборов", - заявил Биган.По его словам, санкции будут предусматривать заморозку активов и запрет на поездки."Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить. Мы, конечно, поддерживаем и восхищаемся смелости тех, кто решил оставить свои рабочие инструменты или покинуть свои станки на фабриках и в мастерских Белоруссии. Это явно показывает, что белорусская оппозиция объединена во всех слоях белорусского общества", - заявил Биган.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200825/vmeshatelstvo-1576302700.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
4
белоруссия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, государственный департамент сша, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.
CША не исключают секторальных санкций против Белоруссии
, но на первом этапе речь пойдет о санкциях против тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган
.
Он также сказал, что США поддерживают забастовки в Белоруссии.
"Мы изучаем таргетированные санкции против лиц, которые больше всего ответственны за обстоятельства, связанные с насилием и проведением выборов", - заявил Биган.
По его словам, санкции будут предусматривать заморозку активов и запрет на поездки.
"Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить. Мы, конечно, поддерживаем и восхищаемся смелости тех, кто решил оставить свои рабочие инструменты или покинуть свои станки на фабриках и в мастерских Белоруссии. Это явно показывает, что белорусская оппозиция объединена во всех слоях белорусского общества", - заявил Биган.
"Мы не хотим накладывать на белорусский народ никаких дополнительных мер наказания, если только это не является абсолютно необходимым и не поддерживает наши цели в Белоруссии".
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