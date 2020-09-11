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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577103699.html
В США раскрыли подробности новых санкции против Белоруссии
США находятся в тесном контакте с ЕС по поводу возможных санкций в отношении Белоруссии, решения будут объявлены в ближайшее время, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:32
2020-09-11T17:02
протесты в белоруссии
белоруссия
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> находятся в тесном контакте с ЕС по поводу возможных санкций в отношении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, решения будут объявлены в ближайшее время, сообщил первый заместитель госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a>."Вместе с ЕС мы обмениваемся информацией о лицах (в Белоруссии), о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем", - заявил Биган на брифинге, напомнив, что ранее США ввели санкции против 16 лиц.Кроме того, США рассматривают и ряд компаний, против которых могут быть введены "разного рода санкции"."Все наши шаги по санкциям мы объявим в ближайшее будущем", - сказал дипломат.CША не исключают секторальных санкций против Белоруссии, но на первом этапе речь пойдет о санкциях против тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган."Мы изучаем таргетированные санкции против лиц, которые больше всего ответственны за обстоятельства, связанные с насилием и проведением выборов", - заявил Биган.По его словам, санкции будут предусматривать заморозку активов и запрет на поездки."Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить. Мы, конечно, поддерживаем и восхищаемся смелости тех, кто решил оставить свои рабочие инструменты или покинуть свои станки на фабриках и в мастерских Белоруссии. Это явно показывает, что белорусская оппозиция объединена во всех слоях белорусского общества", - заявил Биган."Мы не хотим накладывать на белорусский народ никаких дополнительных мер наказания, если только это не является абсолютно необходимым и не поддерживает наши цели в Белоруссии", - заключил Биган.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html
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белоруссия, вашингтон (город), сша, в мире

В США раскрыли подробности новых санкции против Белоруссии

16:32 11.09.2020 (обновлено: 17:02 11.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisПервый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган
Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США находятся в тесном контакте с ЕС по поводу возможных санкций в отношении Белоруссии, решения будут объявлены в ближайшее время, сообщил первый заместитель госсекретаря Стивен Биган.
"Вместе с ЕС мы обмениваемся информацией о лицах (в Белоруссии), о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем", - заявил Биган на брифинге, напомнив, что ранее США ввели санкции против 16 лиц.
Кроме того, США рассматривают и ряд компаний, против которых могут быть введены "разного рода санкции".
"Все наши шаги по санкциям мы объявим в ближайшее будущем", - сказал дипломат.
CША не исключают секторальных санкций против Белоруссии, но на первом этапе речь пойдет о санкциях против тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган.
"Мы изучаем таргетированные санкции против лиц, которые больше всего ответственны за обстоятельства, связанные с насилием и проведением выборов", - заявил Биган.
По его словам, санкции будут предусматривать заморозку активов и запрет на поездки.
"Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить. Мы, конечно, поддерживаем и восхищаемся смелости тех, кто решил оставить свои рабочие инструменты или покинуть свои станки на фабриках и в мастерских Белоруссии. Это явно показывает, что белорусская оппозиция объединена во всех слоях белорусского общества", - заявил Биган.
"Мы не хотим накладывать на белорусский народ никаких дополнительных мер наказания, если только это не является абсолютно необходимым и не поддерживает наши цели в Белоруссии", - заключил Биган.
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Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 22:30Протесты в Белоруссии
Тихановская одобрила планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
101200826
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВашингтон (город)СШАВ мире
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