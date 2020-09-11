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https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577089754.html
Опубликовано решение о продлении индивидуальных санкций ЕС против России
Решение ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале и вступает в силу с 12 сентября. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:31
2020-09-11T13:31
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Решение ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале и вступает в силу с 12 сентября.<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> 10 сентября продлил на 6 месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции "в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям, отмечается в релизе.Индивидуальные санкции против граждан РФ и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577076999.html
россия
украина
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россия, санкции в отношении россии, евросоюз, украина, в мире

Опубликовано решение о продлении индивидуальных санкций ЕС против России

13:31 11.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Решение ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале и вступает в силу с 12 сентября.
Евросоюз 10 сентября продлил на 6 месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции "в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
"Решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского союза", - говорится в документе. Отмечается, что решение будет действовать "до 15 марта 2021 года".
Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям, отмечается в релизе.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 10:49
В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Введение санкций против России и ответные шаги - РИА Новости, 1920, 01.09.2017
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
4201023
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