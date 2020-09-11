Опубликовано решение о продлении индивидуальных санкций ЕС против России
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Решение ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале и вступает в силу с 12 сентября.
Евросоюз 10 сентября продлил на 6 месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции "в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
"Решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского союза", - говорится в документе. Отмечается, что решение будет действовать "до 15 марта 2021 года".
Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям, отмечается в релизе.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
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