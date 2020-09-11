https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577089754.html

Опубликовано решение о продлении индивидуальных санкций ЕС против России

Решение ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале и вступает в силу с 12 сентября. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:31

2020-09-11T13:31

2020-09-11T13:31

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Решение ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале и вступает в силу с 12 сентября.<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> 10 сентября продлил на 6 месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции "в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям, отмечается в релизе.Индивидуальные санкции против граждан РФ и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577076999.html

россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции в отношении россии, евросоюз, украина, в мире