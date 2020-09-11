https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577076999.html
В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
Продление санкций Евросоюза укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:49
2020-09-11T10:49
2020-09-11T11:05
мария захарова
москва
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Продление санкций <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее в четверг Евросоюз продлил на шесть месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции в отношении РФ по <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.По ее словам, "вместо того, чтобы, как предлагает Россия, заняться совместным поиском точек соприкосновения, способствуя тем самым усилению позиций европейских стран в современном мире, который является высококонкурентным, Евросоюз предпочитает действовать по инерции, продлевая существующие и изобретая новые ограничительные механизмы в отношении наших соотечественников и компаний"."Мы призываем ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, не соответствующих норме и духу международного права", - подчеркнула Захарова.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/sanktsii-taliby-1577064328.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/sanktsii-1577062007.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, москва, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Продление санкций Евросоюза
укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Ранее в четверг Евросоюз продлил на шесть месяцев, до середины марта 2021 года, индивидуальные санкции в отношении РФ по Украине
.
"Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал себя в том же (20)14 году, увязав перспективы развития отношений с нашей страной к ситуации на Украине. Продление ограничительных мер укладывается в избранную брюссельскими чиновниками, евроструктурами абсолютно деструктивной линии на поддержание обвинительной риторики в отношении нашей страны", - сказала Захарова.
По ее словам, "вместо того, чтобы, как предлагает Россия, заняться совместным поиском точек соприкосновения, способствуя тем самым усилению позиций европейских стран в современном мире, который является высококонкурентным, Евросоюз предпочитает действовать по инерции, продлевая существующие и изобретая новые ограничительные механизмы в отношении наших соотечественников и компаний".
"Мы призываем ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, не соответствующих норме и духу международного права", - подчеркнула Захарова.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.