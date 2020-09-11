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https://ria.ru/20200911/samolety-1577092410.html
Главком ВКС заявил о риске инцидентов с самолетами НАТО на границе
Инциденты с военными самолетами США и НАТО при их приближении к границам РФ удается избежать только благодаря профессионализму российских пилотов, констатировал РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:06
2020-09-11T14:06
воздушно-космические силы россии
ввс сша
нато
сша
сергей суровикин
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Инциденты с военными самолетами <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и НАТО при их приближении к границам РФ удается избежать только благодаря профессионализму российских пилотов, констатировал в пятницу главком <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a>.В последние месяцы перехваты самолетов <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у границ России стали происходить в разы чаще обычного, зачастую по несколько раз в день.По словам генерала, в воздушном пространстве государственная граница не так четко выражена, как на земле. Поэтому боевой самолет, совершающий маневры на высокой скорости, "за считанные минуты может оказаться на сопредельной территории".Между тем российские РЛС и зенитно-ракетные комплексы переводятся в повышенные степени боевой готовности при приближении воздушных объектов к границе.Все это, как отметил главком, может привести к инциденту.
https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html
"Все это, как отметил главком, может привести к инциденту." - Да быстрее бы уже. Не надо перехватывать, надо дать возможность пересечь границу, даже заманить, и сбить пару штук, как Пауэрса, или южнокорейский Боинг при СССР. Только это они понимают, только по мусалам, как в Корее или Вьетнаме. Иначе никак, 1000 примеров.
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сша
РИА Новости
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воздушно-космические силы россии, ввс сша, нато, сша, сергей суровикин, в мире

Главком ВКС заявил о риске инцидентов с самолетами НАТО на границе

14:06 11.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
 Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Инциденты с военными самолетами США и НАТО при их приближении к границам РФ удается избежать только благодаря профессионализму российских пилотов, констатировал в пятницу главком ВКС РФ Сергей Суровикин.
В последние месяцы перехваты самолетов НАТО у границ России стали происходить в разы чаще обычного, зачастую по несколько раз в день.
"Действия ВВС США и НАТО в корне противоречат заявлениям официальных лиц альянса о стремлении к недопущению инцидентов в ходе мероприятий боевой подготовки. Их удается избегать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки летчиков ВКС России", - сказал Суровикин на брифинге.
По словам генерала, в воздушном пространстве государственная граница не так четко выражена, как на земле. Поэтому боевой самолет, совершающий маневры на высокой скорости, "за считанные минуты может оказаться на сопредельной территории".
Между тем российские РЛС и зенитно-ракетные комплексы переводятся в повышенные степени боевой готовности при приближении воздушных объектов к границе.
Все это, как отметил главком, может привести к инциденту.
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Воздушно-космические силы РоссииВВС СШАНАТОСШАСергей СуровикинВ мире
Популярные комментарии
"Все это, как отметил главком, может привести к инциденту." - Да быстрее бы уже. Не надо перехватывать, надо дать возможность пересечь границу, даже заманить, и сбить пару штук, как Пауэрса, или южнокорейский Боинг при СССР. Только это они понимают, только по мусалам, как в Корее или Вьетнаме. Иначе никак, 1000 примеров.
11 сентября, 14:22
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
7010003
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