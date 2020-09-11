https://ria.ru/20200911/samolety-1577092410.html

Главком ВКС заявил о риске инцидентов с самолетами НАТО на границе

Инциденты с военными самолетами США и НАТО при их приближении к границам РФ удается избежать только благодаря профессионализму российских пилотов, констатировал РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:06

2020-09-11T14:06

2020-09-11T14:06

воздушно-космические силы россии

ввс сша

нато

сша

сергей суровикин

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Инциденты с военными самолетами <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и НАТО при их приближении к границам РФ удается избежать только благодаря профессионализму российских пилотов, констатировал в пятницу главком <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a>.В последние месяцы перехваты самолетов <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у границ России стали происходить в разы чаще обычного, зачастую по несколько раз в день.По словам генерала, в воздушном пространстве государственная граница не так четко выражена, как на земле. Поэтому боевой самолет, совершающий маневры на высокой скорости, "за считанные минуты может оказаться на сопредельной территории".Между тем российские РЛС и зенитно-ракетные комплексы переводятся в повышенные степени боевой готовности при приближении воздушных объектов к границе.Все это, как отметил главком, может привести к инциденту.

https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html

Козьма ПРУТКОВ. "Все это, как отметил главком, может привести к инциденту." - Да быстрее бы уже. Не надо перехватывать, надо дать возможность пересечь границу, даже заманить, и сбить пару штук, как Пауэрса, или южнокорейский Боинг при СССР. Только это они понимают, только по мусалам, как в Корее или Вьетнаме. Иначе никак, 1000 примеров. 74

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космические силы россии, ввс сша, нато, сша, сергей суровикин, в мире