В Белоруссии задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея
1027
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат и отец Василий Салей.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ранее СК сообщил, что два члена президиума КС оппозиции - Мария Колесникова и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан Салей.
10 сентября, 12:16Протесты в БелоруссииАдвокат рассказал о состоянии Колесниковой в СИЗО
"Сегодня следователь привез на Окрестина (центр изоляции правонарушителей - ред.) постановление об избрании меры пресечения - заключение под стражу", - сказал адвокат. Он пояснил, что как раз посещал своего подзащитного в изоляторе.
Собеседник заявил о планах обжаловать в понедельник избранную меру пресечения.
Адвокат также рассказал, что Салей чувствует себя удовлетворительно, давления со стороны администрации изолятора не испытывал. Он подчеркнул, что вместе с подзащитным считает, что юрист действовал в рамках правового поля, в его действиях не было состава правонарушения и тем более преступления.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.