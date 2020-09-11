Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/saley-1577118987.html
В Белоруссии задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея
Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:17
2020-09-11T21:17
протесты в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576615605_0:36:3080:1768_1400x0_80_0_0_0e8d4a5e22ec00aca85e8091960d0953.jpg
<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат и отец Василий Салей.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ранее СК сообщил, что два члена президиума КС оппозиции - <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан Салей."Сегодня следователь привез на Окрестина (центр изоляции правонарушителей - ред.) постановление об избрании меры пресечения - заключение под стражу", - сказал адвокат. Он пояснил, что как раз посещал своего подзащитного в изоляторе.Собеседник заявил о планах обжаловать в понедельник избранную меру пресечения.Адвокат также рассказал, что Салей чувствует себя удовлетворительно, давления со стороны администрации изолятора не испытывал. Он подчеркнул, что вместе с подзащитным считает, что юрист действовал в рамках правового поля, в его действиях не было состава правонарушения и тем более преступления.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577027291.html
https://ria.ru/20200911/minsk-1577113010.html
Бабарико! Это случайное созвучие? Сватья Баба Бабариха. Помните "Сказку о царе Салтане" Пушкина?
123
5
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576615605_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_120b2f415ecc888f7f18e48b1c0c3c3d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор бабарико, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея

21:17 11.09.2020
1027
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат и отец Василий Салей.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ранее СК сообщил, что два члена президиума КС оппозиции - Мария Колесникова и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан Салей.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 12:16Протесты в Белоруссии
Адвокат рассказал о состоянии Колесниковой в СИЗО
"Сегодня следователь привез на Окрестина (центр изоляции правонарушителей - ред.) постановление об избрании меры пресечения - заключение под стражу", - сказал адвокат. Он пояснил, что как раз посещал своего подзащитного в изоляторе.
Собеседник заявил о планах обжаловать в понедельник избранную меру пресечения.
Адвокат также рассказал, что Салей чувствует себя удовлетворительно, давления со стороны администрации изолятора не испытывал. Он подчеркнул, что вместе с подзащитным считает, что юрист действовал в рамках правового поля, в его действиях не было состава правонарушения и тем более преступления.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 18:58Протесты в Белоруссии
В центре Минска задержали подростка с красно-белой лентой на велосипеде
6000029
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Бабарико! Это случайное созвучие? Сватья Баба Бабариха. Помните "Сказку о царе Салтане" Пушкина?
11 сентября, 22:37
OOleg
150004
Рекомендуем
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре Укринформ
В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
В США рассказали о списке сотрудников проекта по "вмешательству" в выборы
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Сестра Колесниковой рассказала о ее самочувствии
Участники акции сторонников президента Белоруссии А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Генсек ООН призвал к диалогу
Дмитрий Козак
Козак подвел итоги встречи политсоветников "нормандской четверки"
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Глава МИД Австрии сообщил о "плодотворной" беседе с Латушко
Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В ООН прокомментировали призыв Алексиевич прислать миссию в Белоруссию
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Apple не удаляла приложения российских СМИ из украинского App Store
Задержание пожилой женщины у Красного костела в центре Минска
На несанкционированном митинге в Минске прошли задержания
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек ответил на слова Кравчука о минских соглашениях
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
В РПЦ рассказали об опасности "психоереси"
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске
В центре Минска задержали подростка с красно-белой лентой на велосипеде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния