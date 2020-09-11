https://ria.ru/20200911/saley-1577118987.html

В Белоруссии задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея

Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T21:17

2020-09-11T21:17

2020-09-11T21:17

протесты в белоруссии

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат и отец Василий Салей.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ранее СК сообщил, что два члена президиума КС оппозиции - <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Максим Знак - являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан Салей."Сегодня следователь привез на Окрестина (центр изоляции правонарушителей - ред.) постановление об избрании меры пресечения - заключение под стражу", - сказал адвокат. Он пояснил, что как раз посещал своего подзащитного в изоляторе.Собеседник заявил о планах обжаловать в понедельник избранную меру пресечения.Адвокат также рассказал, что Салей чувствует себя удовлетворительно, давления со стороны администрации изолятора не испытывал. Он подчеркнул, что вместе с подзащитным считает, что юрист действовал в рамках правового поля, в его действиях не было состава правонарушения и тем более преступления.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577027291.html

https://ria.ru/20200911/minsk-1577113010.html

Oleg Бабарико! Это случайное созвучие? Сватья Баба Бабариха. Помните "Сказку о царе Салтане" Пушкина? 123

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, белоруссия, в мире