https://ria.ru/20200911/rybalka-1577024946.html

Рыбаки-любители выходят на новый уровень

Рыбаки-любители теперь смогут вполне легально продавать свой улов. При этом дары моря будет проверять ветеринарный контроль, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:08

2020-09-11T08:08

2020-09-11T10:57

хорошие новости

хорошие новости

андрей чибис

сахалин

томская область

мурманская область

магаданская область

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Рыбаки-любители теперь смогут вполне легально продавать свой улов. При этом дары моря будет проверять ветеринарный контроль, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области. Для многих это не просто возможность пополнить семейный бюджет. Люди, которые не имеют другого места работы, смогут получить статус самозанятых. Такие инициативы правительства Мурманской области были одобрены на заседании комиссии правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Пилотными регионами, где это будет реализовано, станут Мурманская, Сахалинская, Магаданская и Томская области. Для рыбаков-любителей в Баренцевом море установлена суточная норма вылова морских видов рыб суммарно 100 килограммов (треска, пикша, сайда, зубатка, камбала, сельдь) и по 100 килограммов мойвы и сайки. Морской любительской рыбалкой с марта по октябрь занимаются в среднем около тысячи местных жителей."На прилавках магазинов, рынков, кафе и точек питания в нашем регионе появится больше качественной, свежей, проверенной соответствующими службами рыбопродукции, можно будет продавать рыбу туристам, которые приезжают. Этот комплекс даст возможность легально, честно зарабатывать, кормить семью и, самое главное, дополнительно даст стимул для экономического развития прибрежных поселков", — отметил Андрей Чибис.

https://ria.ru/20200910/konkurs-1576998836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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