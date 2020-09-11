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Мурманская область
https://ria.ru/20200911/ryba-1577085459.html
Под Мурманском открылся современный рыбоперерабатывающий завод
Завод компании "Мурман Сифуд", который может производить более 63 тонн продукции из трески, пикши и других видов рыб в сутки и будет поставлять продукцию как на РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:39
2020-09-11T12:39
мурманская область
андрей чибис
мурманская область
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>КОЛА (Мурманская область), 11 сен - РИА Новости.</strong> Завод компании "Мурман Сифуд", который может производить более 63 тонн продукции из трески, пикши и других видов рыб в сутки и будет поставлять продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт, открылся в городе Коле под <a href="https://ria.ru/location_Murmansk" target="_blank">Мурманском</a>."Мы гордимся, что это предприятие открылось на мурманской земле. Вложено почти 2 миллиарда рублей инвестиций, производится продукция высокого качества. И это только начало", - отметил губернатор Мурманской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_CHibis" target="_blank">Андрей Чибис</a>.Завод по переработке трески и пикши и иных видов рыб большой мощности, имеющий в наличии оборудование по производству филе и фарша из трески и пикши и иной продукции из трески или пикши суммарной производительностью 63,7 тонны продукции в сутки, а также 16,2 тонны в сутки продукции из отходов производства, заработал в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.На заводе рабочие места получили 170 человек. В настоящее время он находится на этапе одобрения для получения инвестиционных квот начиная с 2021 года. Генеральным разработчиком и подрядчиком по подбору и монтажу производственного оборудования выступила исландская компания Valka EHF."Компания Valka EHF совершила прорыв в переработке рыбы, представив полностью автоматизированную линию разделки костей и порций, в которой используется комбинация рентгеновской технологии для определения местоположения рыбных костей и водоструйный роботов для точной резки костей и порционирования рыбного филе", - пояснили на заводе.
https://ria.ru/20200909/rybalka-1577008933.html
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мурманская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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андрей чибис, мурманская область, новости компаний - экономика, экономика

Под Мурманском открылся современный рыбоперерабатывающий завод

12:39 11.09.2020
2263
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРыбная продукция
Рыбная продукция - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
КОЛА (Мурманская область), 11 сен - РИА Новости. Завод компании "Мурман Сифуд", который может производить более 63 тонн продукции из трески, пикши и других видов рыб в сутки и будет поставлять продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт, открылся в городе Коле под Мурманском.
"Мы гордимся, что это предприятие открылось на мурманской земле. Вложено почти 2 миллиарда рублей инвестиций, производится продукция высокого качества. И это только начало", - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Это завод, который соответствует мировому уровню. Продукция соответствует высокому мировому качеству. Таких заводов в мире единицы, здесь будет выпускаться качественная продукция, необходимая потребителю", - сказал журналистам заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он отметил, что продукция таких предприятий востребована не только в России, но и за рубежом.

Завод по переработке трески и пикши и иных видов рыб большой мощности, имеющий в наличии оборудование по производству филе и фарша из трески и пикши и иной продукции из трески или пикши суммарной производительностью 63,7 тонны продукции в сутки, а также 16,2 тонны в сутки продукции из отходов производства, заработал в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.
На заводе рабочие места получили 170 человек. В настоящее время он находится на этапе одобрения для получения инвестиционных квот начиная с 2021 года. Генеральным разработчиком и подрядчиком по подбору и монтажу производственного оборудования выступила исландская компания Valka EHF.
"Компания Valka EHF совершила прорыв в переработке рыбы, представив полностью автоматизированную линию разделки костей и порций, в которой используется комбинация рентгеновской технологии для определения местоположения рыбных костей и водоструйный роботов для точной резки костей и порционирования рыбного филе", - пояснили на заводе.
Рыбалка - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 20:45Мурманская область
Рыбакам-любителям в Мурманской области разрешат продажу улова
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Мурманская областьАндрей ЧибисМурманская областьНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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