https://ria.ru/20200911/ryba-1577085459.html

Под Мурманском открылся современный рыбоперерабатывающий завод

Завод компании "Мурман Сифуд", который может производить более 63 тонн продукции из трески, пикши и других видов рыб в сутки и будет поставлять продукцию как на РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:39

2020-09-11T12:39

2020-09-11T12:39

мурманская область

андрей чибис

мурманская область

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>КОЛА (Мурманская область), 11 сен - РИА Новости.</strong> Завод компании "Мурман Сифуд", который может производить более 63 тонн продукции из трески, пикши и других видов рыб в сутки и будет поставлять продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт, открылся в городе Коле под <a href="https://ria.ru/location_Murmansk" target="_blank">Мурманском</a>."Мы гордимся, что это предприятие открылось на мурманской земле. Вложено почти 2 миллиарда рублей инвестиций, производится продукция высокого качества. И это только начало", - отметил губернатор Мурманской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_CHibis" target="_blank">Андрей Чибис</a>.Завод по переработке трески и пикши и иных видов рыб большой мощности, имеющий в наличии оборудование по производству филе и фарша из трески и пикши и иной продукции из трески или пикши суммарной производительностью 63,7 тонны продукции в сутки, а также 16,2 тонны в сутки продукции из отходов производства, заработал в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.На заводе рабочие места получили 170 человек. В настоящее время он находится на этапе одобрения для получения инвестиционных квот начиная с 2021 года. Генеральным разработчиком и подрядчиком по подбору и монтажу производственного оборудования выступила исландская компания Valka EHF."Компания Valka EHF совершила прорыв в переработке рыбы, представив полностью автоматизированную линию разделки костей и порций, в которой используется комбинация рентгеновской технологии для определения местоположения рыбных костей и водоструйный роботов для точной резки костей и порционирования рыбного филе", - пояснили на заводе.

https://ria.ru/20200909/rybalka-1577008933.html

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мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чибис, мурманская область, новости компаний - экономика, экономика