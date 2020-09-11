https://ria.ru/20200911/russia-1577068930.html

Польский профессор спрогнозировал появление "новой Российской империи"

Польша может столкнуться на своих восточных границах с "новой формой Российской империи", заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T04:13

2020-09-11T04:13

2020-09-11T09:33

протесты в белоруссии

россия

российская империя

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

польша

белоруссия

грузия

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> может столкнуться на своих восточных границах с "новой формой Российской империи", заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью <a href="https://polskieradio24.pl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Polskie Radio 24</a>.Вероятность такого развития событий эксперт связал с интеграцией России и Белоруссии.По мнению эксперта, после распада <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> главным элементом для стабильности на постсоветском пространстве стало создание суверенных государств. Но для России, по словам профессора, якобы характерна "гигантская последовательная экспансия".Кроме того, Грохмальский назвал <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> "важным элементом российского политического видения". Польша и Прибалтика, которые граничат с российским регионом, по его мнению, находятся во все большей опасности.Ранее пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, она также не будет обсуждаться во время визита президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Россию.

https://ria.ru/20200826/pushkov-1576357242.html

Илья Гольдман ...а Польшу в 5-ый раз разделят, ибо опять всех достала))) 213

АНДРЕЙ КОННИН Польша и три прибалтийских супердержавы очень мне напоминают маленьких нервных собачек, которые чем больше боятся, тем истеричнее лают. 211

33

россия

российская империя

польша

белоруссия

грузия

калининград

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская империя, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, польша, белоруссия, грузия, калининград, украина, в мире