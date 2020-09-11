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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/russia-1577068930.html
Польский профессор спрогнозировал появление "новой Российской империи"
Польша может столкнуться на своих восточных границах с "новой формой Российской империи", заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T04:13
2020-09-11T09:33
протесты в белоруссии
россия
российская империя
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
польша
белоруссия
грузия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> может столкнуться на своих восточных границах с "новой формой Российской империи", заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью <a href="https://polskieradio24.pl/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Polskie Radio 24</a>.Вероятность такого развития событий эксперт связал с интеграцией России и Белоруссии.По мнению эксперта, после распада <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> главным элементом для стабильности на постсоветском пространстве стало создание суверенных государств. Но для России, по словам профессора, якобы характерна "гигантская последовательная экспансия".Кроме того, Грохмальский назвал <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> "важным элементом российского политического видения". Польша и Прибалтика, которые граничат с российским регионом, по его мнению, находятся во все большей опасности.Ранее пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, она также не будет обсуждаться во время визита президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Россию.
https://ria.ru/20200826/pushkov-1576357242.html
...а Польшу в 5-ый раз разделят, ибо опять всех достала)))
213
Польша и три прибалтийских супердержавы очень мне напоминают маленьких нервных собачек, которые чем больше боятся, тем истеричнее лают.
211
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россия
российская империя
польша
белоруссия
грузия
калининград
украина
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россия, российская империя, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, польша, белоруссия, грузия, калининград, украина, в мире

Польский профессор спрогнозировал появление "новой Российской империи"

04:13 11.09.2020 (обновлено: 09:33 11.09.2020)
16236
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Польша может столкнуться на своих восточных границах с "новой формой Российской империи", заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24.
Вероятность такого развития событий эксперт связал с интеграцией России и Белоруссии.
"Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе", — сказал он.
По мнению эксперта, после распада СССР главным элементом для стабильности на постсоветском пространстве стало создание суверенных государств. Но для России, по словам профессора, якобы характерна "гигантская последовательная экспансия".
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Кроме того, Грохмальский назвал Калининград "важным элементом российского политического видения". Польша и Прибалтика, которые граничат с российским регионом, по его мнению, находятся во все большей опасности.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, она также не будет обсуждаться во время визита президента Александра Лукашенко в Россию.
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Протесты в БелоруссииРоссияРоссийская империяАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинПольшаБелоруссияГрузияКалининградУкраинаВ мире
Популярные комментарии
...а Польшу в 5-ый раз разделят, ибо опять всех достала)))
11 сентября, 04:39
Илья ГольдманИлья Гольдман
184260102
Польша и три прибалтийских супердержавы очень мне напоминают маленьких нервных собачек, которые чем больше боятся, тем истеричнее лают.
11 сентября, 04:39
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
195140110
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