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https://ria.ru/20200911/rossiya-1577090184.html
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Глава МИД Сергей Лавров иронично отметил, что России обидно быть на втором месте в перечне стран, которые, по оценкам Вашингтона, вмешиваются во внутренние дела РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:38
2020-09-11T16:01
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
китай
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> иронично отметил, что России обидно быть на втором месте в перечне стран, которые, по оценкам Вашингтона, вмешиваются во внутренние дела <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> перед предстоящими президентскими выборами.Ранее о "вмешательстве" заявила американская разведка, в Москве это категорически отрицают."Вот сейчас &lt;...&gt; комментаторы задают вопросы политикам "кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран?" Вот в этом "состязании" через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми", — пошутил министр на пресс-конференции со своим китайским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Van_I/">Ваном И</a>.Накануне США ввели санкции против трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200910/vybory-1577062875.html
Изящно...)))
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Русский дипломат с большой буквы!
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16
китай
иран
сша
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Глава МИД Сергей Лавров иронично отметил, что России обидно быть на втором месте в перечне стран, которые, по оценкам Вашингтона, вмешиваются во внутренние дела США перед предстоящими президентскими выборами.
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дональд трамп, сергей лавров, джо байден, китай, иран, сша, в мире

Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США

13:38 11.09.2020 (обновлено: 16:01 11.09.2020)
20533
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров иронично отметил, что России обидно быть на втором месте в перечне стран, которые, по оценкам Вашингтона, вмешиваются во внутренние дела США перед предстоящими президентскими выборами.
Ранее о "вмешательстве" заявила американская разведка, в Москве это категорически отрицают.
"Вот сейчас <...> комментаторы задают вопросы политикам "кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран?" Вот в этом "состязании" через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми", — пошутил министр на пресс-конференции со своим китайским коллегой Ваном И.
Накануне США ввели санкции против трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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Обсудить 16
Дональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденКитайИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Изящно...)))
11 сентября, 13:50
Арсений НовиковАрсений Новиков
13830004
Русский дипломат с большой буквы!
11 сентября, 14:05
Vlad IvanovVlad Ivanov
12012003
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