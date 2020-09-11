https://ria.ru/20200911/rossiya-1577090184.html
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Глава МИД Сергей Лавров иронично отметил, что России обидно быть на втором месте в перечне стран, которые, по оценкам Вашингтона, вмешиваются во внутренние дела РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:38
2020-09-11T13:38
2020-09-11T16:01
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
китай
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> иронично отметил, что России обидно быть на втором месте в перечне стран, которые, по оценкам Вашингтона, вмешиваются во внутренние дела <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> перед предстоящими президентскими выборами.Ранее о "вмешательстве" заявила американская разведка, в Москве это категорически отрицают."Вот сейчас <...> комментаторы задают вопросы политикам "кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран?" Вот в этом "состязании" через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми", — пошутил министр на пресс-конференции со своим китайским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Van_I/">Ваном И</a>.Накануне США ввели санкции против трех россиян и одного гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200910/vybory-1577062875.html
Арсений Новиков
Изящно...)))
145
Vlad Ivanov
Русский дипломат с большой буквы!
126
16
китай
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Глава МИД Сергей Лавров иронично отметил, что России обидно быть на втором месте в перечне стран, которые, по оценкам Вашингтона, вмешиваются во внутренние дела США перед предстоящими президентскими выборами.
2020-09-11T13:38
true
PT1M10S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сергей лавров, джо байден, китай, иран, сша, в мире