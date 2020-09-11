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https://ria.ru/20200911/roboty-1577101192.html
Ученые выяснили, почему роботы, похожие на людей, вызывают ужас
Американские психологи изучили реакции человека на антропоморфных роботов. Результаты исследования опубликованы в журнале Perception. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:05
2020-09-11T16:05
риа наука
роботы
психология
здоровье
открытия - риа наука
сша
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Американские психологи изучили реакции человека на антропоморфных роботов. Результаты исследования <a href="https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0301006620952611" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Perception.Роботов все чаще можно встретить в самых разных областях повседневной жизни — от информационной сферы до образования и здравоохранения. Часто разработчики придают им человеческий облик, предполагая, что людям проще общаться с роботами-андроидами, чем с обычными электронными машинами. Но это не всегда так.Еще с конца 1970-х годов известен эффект "зловещей долины", когда сходство роботов с человеком до определенной степени умиляет, а потом вдруг начинает вызывать ужас. Ученые из Университета Эмори решили глубже изучить это явление и разобраться в когнитивных механизмах, лежащих в основе этого феномена."В основе нашего исследования лежит вопрос о том, что мы воспринимаем, когда смотрим на лицо, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора психологии Филиппа Роша (Philippe Rochat). — Это, наверное, один из самых важных вопросов в психологии. Способность воспринимать разумность других — основа человеческих взаимоотношений".До сих пор считалось, что чувство отторжения возникает, когда человеку в определенный момент подсознательно начинает казаться, что машина обладает разумом, и это внушает страх. Но исследователи поставили эту гипотезу под сомнение. Человеку свойственно видеть лица в самых разных предметах — от автомобилей до облаков — этот феномен психологи называют "антропоморфизацией". И представление о том, что облако или машина одушевленные не вызывает неприятных чувств.Авторы провели эксперименты по изучению динамики процесса восприятия. Участникам показывали три типа изображений: человеческие лица, лица механических роботов и лица андроидов и просили оценить их по шкале "одушевленности", причем время показа каждый раз менялось в пределах миллисекунд.Оказалось, что для механических роботов и человеческих лиц восприятие "одушевленности" не меняется в зависимости от времени просмотра, а для андроидов — постепенно падает в интервале от 100 до 500 миллисекунд. Это согласуется с предыдущими исследованиями, показавшими, что люди начинают различать человеческие и искусственные лица примерно через 400 миллисекунд после появления изображения.Во второй серии экспериментов психологи меняли как время экспозиции, так и детальность изображений. Результаты показали, что уменьшение деталей на лицах андроидов снижало их восприятие как сверхъестественных существ."Весь процесс сложен и происходит в мгновение ока, — объясняет первый автор статьи Ван Шеншэн (Wang Shensheng). — Наши результаты показывают, что с первого взгляда человек антропоморфизирует андроида, а потом, в течение миллисекунд обнаруживает отклонения и дегуманизирует его. И с этим падением воспринимаемой одушевленности, вероятно, связано появление чувства ужаса".Авторы считают, что их наблюдения помогут не только инженерам и дизайнерам робототехники, но и медикам, занимающимся так называемой проблемой "слепоты разума", когда люди с крайней степенью аутизма или некоторыми психическими расстройствами неспособны различать лица.
https://ria.ru/20200903/dezhavyu-1576656264.html
https://ria.ru/20200122/1563687629.html
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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роботы, психология, здоровье, открытия - риа наука, сша

Ученые выяснили, почему роботы, похожие на людей, вызывают ужас

16:05 11.09.2020
2058
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРобот с внешностью Арнольда Шварцнегера, представленный компанией Promobot на выставке форума "Сделано в России"
Робот с внешностью Арнольда Шварцнегера, представленный компанией Promobot на выставке форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американские психологи изучили реакции человека на антропоморфных роботов. Результаты исследования опубликованы в журнале Perception.
Роботов все чаще можно встретить в самых разных областях повседневной жизни — от информационной сферы до образования и здравоохранения. Часто разработчики придают им человеческий облик, предполагая, что людям проще общаться с роботами-андроидами, чем с обычными электронными машинами. Но это не всегда так.
Еще с конца 1970-х годов известен эффект "зловещей долины", когда сходство роботов с человеком до определенной степени умиляет, а потом вдруг начинает вызывать ужас. Ученые из Университета Эмори решили глубже изучить это явление и разобраться в когнитивных механизмах, лежащих в основе этого феномена.
"В основе нашего исследования лежит вопрос о том, что мы воспринимаем, когда смотрим на лицо, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора психологии Филиппа Роша (Philippe Rochat). — Это, наверное, один из самых важных вопросов в психологии. Способность воспринимать разумность других — основа человеческих взаимоотношений".
До сих пор считалось, что чувство отторжения возникает, когда человеку в определенный момент подсознательно начинает казаться, что машина обладает разумом, и это внушает страх.
Но исследователи поставили эту гипотезу под сомнение. Человеку свойственно видеть лица в самых разных предметах — от автомобилей до облаков — этот феномен психологи называют "антропоморфизацией". И представление о том, что облако или машина одушевленные не вызывает неприятных чувств.
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Авторы провели эксперименты по изучению динамики процесса восприятия. Участникам показывали три типа изображений: человеческие лица, лица механических роботов и лица андроидов и просили оценить их по шкале "одушевленности", причем время показа каждый раз менялось в пределах миллисекунд.
Оказалось, что для механических роботов и человеческих лиц восприятие "одушевленности" не меняется в зависимости от времени просмотра, а для андроидов — постепенно падает в интервале от 100 до 500 миллисекунд.
Это согласуется с предыдущими исследованиями, показавшими, что люди начинают различать человеческие и искусственные лица примерно через 400 миллисекунд после появления изображения.
Во второй серии экспериментов психологи меняли как время экспозиции, так и детальность изображений. Результаты показали, что уменьшение деталей на лицах андроидов снижало их восприятие как сверхъестественных существ.
"Весь процесс сложен и происходит в мгновение ока, — объясняет первый автор статьи Ван Шеншэн (Wang Shensheng). — Наши результаты показывают, что с первого взгляда человек антропоморфизирует андроида, а потом, в течение миллисекунд обнаруживает отклонения и дегуманизирует его. И с этим падением воспринимаемой одушевленности, вероятно, связано появление чувства ужаса".
Авторы считают, что их наблюдения помогут не только инженерам и дизайнерам робототехники, но и медикам, занимающимся так называемой проблемой "слепоты разума", когда люди с крайней степенью аутизма или некоторыми психическими расстройствами неспособны различать лица.
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