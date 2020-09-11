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Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
Российская компания "Авант-Спейс" приступила к производству двух тестовых спутников для демонстрации возможности показа рекламы на ночном небе, рассказал РИА... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T01:23
2020-09-11T08:56
хочу стать космонавтом
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
фонд "сколково"
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Российская компания "Авант-Спейс" приступила к производству двух тестовых спутников для демонстрации возможности показа рекламы на ночном небе, рассказал РИА Новости основатель компании Антон Оссовский.Их запуск планируется в 2022 году. Сейчас стоит выбор, будут ли аппараты доставлены на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> и запущены в полет космонавтами во время выхода в открытый космос или выведены на орбиту грузовым кораблем "Прогресс". Речь идет о небольших устройствах формата "кубсат" 16U (40х20х20 сантиметров).Компания "Авант-Спейс" — резидент <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">Фонда "Сколково"</a> и намерена запускать на орбиту спутники со световым лазером на борту для демонстрации рекламы из космоса. Планируется, что спутники смогут выстраиваться в надписи или названия брендов.Во время летных испытаний аппаратов-демонстраторов разработчикам станут понятны световые параметры спутников, хотя проведенные в стратосфере испытания уже подтвердили видимость луча лазера с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>.Помимо этого, разработчик планирует выпустить приложение для смартфонов, которое при наведении камеры на устройство будет считывать световую "морзянку" и открывать нужный рекламный адрес в сети. "Лазер на спутниках будет мерцать невидимо для человеческого глаза, но видимо для смартфона. Мы сможем за сутки облететь всю планету Земля и разослать ссылку миллиарду человек. Такого канала не существовало. Это возможно только с применением космических технологий", — говорит Оссовский.
https://ria.ru/20200908/ekzoplanety-1576943084.html
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Новости
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земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, фонд "сколково"

Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса

01:23 11.09.2020 (обновлено: 08:56 11.09.2020)
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© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : NASA / Роскосмос
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российская компания "Авант-Спейс" приступила к производству двух тестовых спутников для демонстрации возможности показа рекламы на ночном небе, рассказал РИА Новости основатель компании Антон Оссовский.

"Мы приступили к производству двух спутников, которые полетят в космос", — сказал он.

Их запуск планируется в 2022 году. Сейчас стоит выбор, будут ли аппараты доставлены на МКС и запущены в полет космонавтами во время выхода в открытый космос или выведены на орбиту грузовым кораблем "Прогресс". Речь идет о небольших устройствах формата "кубсат" 16U (40х20х20 сантиметров).
Компания "Авант-Спейс" — резидент Фонда "Сколково" и намерена запускать на орбиту спутники со световым лазером на борту для демонстрации рекламы из космоса. Планируется, что спутники смогут выстраиваться в надписи или названия брендов.
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Во время летных испытаний аппаратов-демонстраторов разработчикам станут понятны световые параметры спутников, хотя проведенные в стратосфере испытания уже подтвердили видимость луча лазера с Земли.
Помимо этого, разработчик планирует выпустить приложение для смартфонов, которое при наведении камеры на устройство будет считывать световую "морзянку" и открывать нужный рекламный адрес в сети. "Лазер на спутниках будет мерцать невидимо для человеческого глаза, но видимо для смартфона. Мы сможем за сутки облететь всю планету Земля и разослать ссылку миллиарду человек. Такого канала не существовало. Это возможно только с применением космических технологий", — говорит Оссовский.
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Хочу стать космонавтомЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаФонд "Сколково"
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