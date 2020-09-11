Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:23 11.09.2020 (обновлено: 08:56 11.09.2020)
0
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российская компания "Авант-Спейс" приступила к производству двух тестовых спутников для демонстрации возможности показа рекламы на ночном небе, рассказал РИА Новости основатель компании Антон Оссовский.
"Мы приступили к производству двух спутников, которые полетят в космос", — сказал он.
Их запуск планируется в 2022 году. Сейчас стоит выбор, будут ли аппараты доставлены на МКС и запущены в полет космонавтами во время выхода в открытый космос или выведены на орбиту грузовым кораблем "Прогресс". Речь идет о небольших устройствах формата "кубсат" 16U (40х20х20 сантиметров).
Компания "Авант-Спейс" — резидент Фонда "Сколково" и намерена запускать на орбиту спутники со световым лазером на борту для демонстрации рекламы из космоса. Планируется, что спутники смогут выстраиваться в надписи или названия брендов.
Во время летных испытаний аппаратов-демонстраторов разработчикам станут понятны световые параметры спутников, хотя проведенные в стратосфере испытания уже подтвердили видимость луча лазера с Земли.
Помимо этого, разработчик планирует выпустить приложение для смартфонов, которое при наведении камеры на устройство будет считывать световую "морзянку" и открывать нужный рекламный адрес в сети. "Лазер на спутниках будет мерцать невидимо для человеческого глаза, но видимо для смартфона. Мы сможем за сутки облететь всю планету Земля и разослать ссылку миллиарду человек. Такого канала не существовало. Это возможно только с применением космических технологий", — говорит Оссовский.