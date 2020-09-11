Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/rebenok-1577073815.html
В Курской области пропала девятилетняя девочка
Полиция разыскивает девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в Курской области, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:45
2020-09-11T09:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_34fe829c85b2d51510a74942f7cc4388.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Полиция разыскивает девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, сообщает управление МВД по региону.По данным полиции, школьница 2010 года рождения не вернулась домой в деревне Семеновка Курского района."Просьба всех, кто располагает информацией о месте нахождения девочки, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102, любой отдел полиции или любому сотруднику полиции", - говорится в сообщении.Полиция обращается к водителям автотранспорта обратить внимание на выезды из Курской области. В случае если водители заметят ребенка, их просят незамедлительно сообщать в полицию."Поисковые мероприятия проводятся с вечера. В настоящее время сотрудники полиции, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> продолжают вести поиск ребенка. К этой работе привлекается местное население и общественность", - говорится в сообщении.
https://sn.ria.ru/20200128/1563699443.html
1
курская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_29eaa2cd9c28abacb596958eef381b9d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область, происшествия

В Курской области пропала девятилетняя девочка

09:45 11.09.2020
3610
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в Курской области, сообщает управление МВД по региону.
По данным полиции, школьница 2010 года рождения не вернулась домой в деревне Семеновка Курского района.
"Просьба всех, кто располагает информацией о месте нахождения девочки, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102, любой отдел полиции или любому сотруднику полиции", - говорится в сообщении.
Полиция обращается к водителям автотранспорта обратить внимание на выезды из Курской области. В случае если водители заметят ребенка, их просят незамедлительно сообщать в полицию.
"Поисковые мероприятия проводятся с вечера. В настоящее время сотрудники полиции, МЧС продолжают вести поиск ребенка. К этой работе привлекается местное население и общественность", - говорится в сообщении.
Что делать, если потерялся ребенок - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
28 января, 12:12
Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
3201310
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курская областьПроисшествия
Рекомендуем
Салон эконом-класса дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB в аропорту Шереметьево
Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети
Фотография бабушки пользователя Bumbly_B в Reddit, сделанная в 1973 году
В Сети поразились старой фотографией, значительно опередившей свое время
Роман Путин
ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калининграде прораба заподозрили в гибели подростка на стройке
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омской области завели дело из-за издевательств над ребенком
Кадр из передачи Что? Где? Когда?
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Алексей Навальный
МВД заявило о поиске уехавшей из России спутницы Навального в Томске
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Ученые разработали маску, отслеживающую признаки COVID-19
Монеты
Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении
Лучник стреляет из лука
Бразильского специалиста по коренным народам убили при изучении племени
Тележка с продуктами в супермаркете
В российских магазинах хотят ввести двойные ценники
ДТП в Киевской области
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
Бюст И. В. Сталина на могиле у Кремлевской стены в Москве
Кончаловский назвал развенчание культа личности Сталина ошибкой Хрущева
Атомная подводная лодка
В Баренцевом море прошли учения с участием атомных подлодок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
11:27В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины
11:27Германия может заморозить "Северный поток-2" из-за ситуации с Навальным
11:27Первые смартфоны на новой ОС Android 11 выпустили японцы
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
10:34В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
10:34В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
Лента новостейМолния