https://ria.ru/20200911/rebenok-1577073815.html
В Курской области пропала девятилетняя девочка
Полиция разыскивает девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в Курской области, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:45
2020-09-11T09:45
2020-09-11T09:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Полиция разыскивает девятилетнюю школьницу, которая пропала вечером в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, сообщает управление МВД по региону.По данным полиции, школьница 2010 года рождения не вернулась домой в деревне Семеновка Курского района."Просьба всех, кто располагает информацией о месте нахождения девочки, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102, любой отдел полиции или любому сотруднику полиции", - говорится в сообщении.Полиция обращается к водителям автотранспорта обратить внимание на выезды из Курской области. В случае если водители заметят ребенка, их просят незамедлительно сообщать в полицию."Поисковые мероприятия проводятся с вечера. В настоящее время сотрудники полиции, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> продолжают вести поиск ребенка. К этой работе привлекается местное население и общественность", - говорится в сообщении.
https://sn.ria.ru/20200128/1563699443.html
1
курская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область, происшествия