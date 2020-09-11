https://ria.ru/20200911/rebenok-1577072188.html

В Омской области завели дело из-за издевательств над ребенком

Следователи СК РФ в Омской области возбудили уголовное дело об истязании малолетнего по факту издевательств над 1,5-годовалым ребенком в одном из местных сел,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:09

2020-09-11T09:09

2020-09-11T10:57

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Следователи <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> возбудили уголовное дело об истязании малолетнего по факту издевательств над 1,5-годовалым ребенком в одном из местных сел, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело по факту истязания полуторагодовалого мальчика по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, с августа 2020 года в ауле Коянбай <a href="http://ria.ru/location_Tavricheskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Таврического района</a> Омской области неустановленные пока лица неоднократно избивали и ограничивали свободу передвижения 1,5-годовалому мальчику, который жил вместе со своей 20-летней матерью в семье у ее многодетной знакомой, имеющей трех детей и беременной четвертым ребенком.Одновременно следователи организовали доследственную проверку в отношении сотрудников системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних, по результатам которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность). Минобразования Омской области проведет проверку действий сотрудников органов опеки после этого инцидента, сообщили в пресс-службе министерства."Министерство образования Омской области инициировало проведение внутренней проверки действий сотрудников органов опеки Таврического района и служб профилактики в связи с появлением информации о жестком обращении с ребенком. Вопрос находится на контроле в ведомстве", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что по поручению зампредседателя правительства Омской области, министра образования региона Татьяны Дерновой проверки пройдут во всех учреждениях системы профилактики Омской области.По факту произошедшего в Минобразования сообщили, что 3 сентября в управление образования администрации Таврического района обратилась местная жительница с заявлением о жестоком обращении в отношении ребенка, который вместе с матерью проживал в ее семье в ауле Коянбай с марта 2020 года.Власти уточняют, что ранее эта семья не состояла в банке семей, находящихся в социально опасном положении, в управление образования Таврического района информации о неблагополучии в семье от служб системы профилактики и жителей аула не поступало."Сейчас необходимо установить местонахождение матери и ребенка, оказать всю необходимую юридическую и, в случае необходимости, медицинскую помощь. Органам следствия с целью установления истинной картины произошедшего, фактов жесткого обращения и правовой оценки действий ответственных лиц будет оказана всесторонняя поддержка. 15 сентября в Таврическом районе пройдет внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Омской области", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20200528/1572094325.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия