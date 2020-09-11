https://ria.ru/20200911/putin-1577087388.html

Песков призвал не оценивать работу глав регионов по их общению с Путиным

Не стоит делать выводы об оценке работы врио глав регионов в зависимости от того, встречался ли с ними президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:02

2020-09-11T13:02

2020-09-11T13:02

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Не стоит делать выводы об оценке работы врио глав регионов в зависимости от того, встречался ли с ними президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это связано исключительно с рабочим графиком президента, безусловно, он не может провести общение со всеми исполняющими обязанности, да, собственно, и нет такой задачи, поэтому какие-то выводы делать в связи с тем, что такого общения не было, было бы совершенно неправильно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему перед региональными выборами президент не провел беседу с врио главы <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> <a href="http://ria.ru/person_Rostislav_Goldshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Ростиславом Гольдштейном</a>.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика