https://ria.ru/20200911/problema-1577029630.html
У Ольги Бузовой теперь есть "Проблема"
Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема". РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:02
2020-09-11T11:02
2020-09-11T11:02
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ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема". В треке исполнительница затрагивает излюбленную тему — отношения между мужчиной и женщиной. По мнению Ольги Бузовой, именно мужчина "должен решать проблемы" и при этом не забывать о той, которая находится рядом. Большинство пользователей положительно оценили новую работу певицы: "В самое сердце залетела", — прокомментировала b.r.u.n.e.t.t.e_97; "Теперь проблема еще одна, как перестать слушать эту песню? Она на репите", — написала akryyana; "Очень вкусно и драйвово. Надеюсь, станет хитом", — поделился впечатлением vlsytnikov.
https://ria.ru/20200819/1575969501.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, ольга бузова
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема".
"Я так ждала эту песню. И наконец-то могу официально поделиться с вами моим новым хитом. Раскачаем эту осень вместе", — написала Бузова в инстаграме.
В треке исполнительница затрагивает излюбленную тему — отношения между мужчиной и женщиной. По мнению Ольги Бузовой, именно мужчина "должен решать проблемы" и при этом не забывать о той, которая находится рядом.
Большинство пользователей положительно оценили новую работу певицы: "В самое сердце залетела", — прокомментировала b.r.u.n.e.t.t.e_97; "Теперь проблема еще одна, как перестать слушать эту песню? Она на репите", — написала akryyana; "Очень вкусно и драйвово. Надеюсь, станет хитом", — поделился впечатлением vlsytnikov.