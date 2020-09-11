Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200911/problema-1577029630.html
У Ольги Бузовой теперь есть "Проблема"
Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема". РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:02
2020-09-11T11:02
знаменитости
звезды
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156277/74/1562777426_0:0:3108:1749_1400x0_80_0_0_c8059557cb32ceba561068126d904eaa.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема". В треке исполнительница затрагивает излюбленную тему — отношения между мужчиной и женщиной. По мнению Ольги Бузовой, именно мужчина "должен решать проблемы" и при этом не забывать о той, которая находится рядом. Большинство пользователей положительно оценили новую работу певицы: "В самое сердце залетела", — прокомментировала b.r.u.n.e.t.t.e_97; "Теперь проблема еще одна, как перестать слушать эту песню? Она на репите", — написала akryyana; "Очень вкусно и драйвово. Надеюсь, станет хитом", — поделился впечатлением vlsytnikov.
https://ria.ru/20200819/1575969501.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156277/74/1562777426_368:0:3097:2047_1400x0_80_0_0_b5b3d501dec91b0788499dd1af99d94a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, ольга бузова

У Ольги Бузовой теперь есть "Проблема"

11:02 11.09.2020
0
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема".
"Я так ждала эту песню. И наконец-то могу официально поделиться с вами моим новым хитом. Раскачаем эту осень вместе", — написала Бузова в инстаграме.
В треке исполнительница затрагивает излюбленную тему — отношения между мужчиной и женщиной. По мнению Ольги Бузовой, именно мужчина "должен решать проблемы" и при этом не забывать о той, которая находится рядом.
Большинство пользователей положительно оценили новую работу певицы: "В самое сердце залетела", — прокомментировала b.r.u.n.e.t.t.e_97; "Теперь проблема еще одна, как перестать слушать эту песню? Она на репите", — написала akryyana; "Очень вкусно и драйвово. Надеюсь, станет хитом", — поделился впечатлением vlsytnikov.
Ольга Бузова х Джаро & Ханза - Mira me Bebe - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 13:37Культура
Новый клип Бузовой меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров
000000
КультураЗнаменитостизвездыМузыкаНовости культурыШоу-бизнесОльга Бузова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала