https://ria.ru/20200911/problema-1577029630.html

У Ольги Бузовой теперь есть "Проблема"

Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема". РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:02

2020-09-11T11:02

2020-09-11T11:02

знаменитости

звезды

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156277/74/1562777426_0:0:3108:1749_1400x0_80_0_0_c8059557cb32ceba561068126d904eaa.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Певица и телеведущая Ольга Бузова презентовала на всех цифровых площадках новый танцевальный трек, который называется "Проблема". В треке исполнительница затрагивает излюбленную тему — отношения между мужчиной и женщиной. По мнению Ольги Бузовой, именно мужчина "должен решать проблемы" и при этом не забывать о той, которая находится рядом. Большинство пользователей положительно оценили новую работу певицы: "В самое сердце залетела", — прокомментировала b.r.u.n.e.t.t.e_97; "Теперь проблема еще одна, как перестать слушать эту песню? Она на репите", — написала akryyana; "Очень вкусно и драйвово. Надеюсь, станет хитом", — поделился впечатлением vlsytnikov.

https://ria.ru/20200819/1575969501.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, ольга бузова