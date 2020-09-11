https://ria.ru/20200911/privivka-1577087927.html

Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:06

2020-09-11T13:06

2020-09-11T13:06

распространение нового коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

владимир жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

анастасия ракова

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:248:3072:1976_1400x0_80_0_0_86729b1decac12af5e3934ee54f525b7.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "<a href="https://vm.ru/" target="_blank">Вечерняя Москва</a>".Среди них, в частности, болезни, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкозаболевания.Он подчеркнул, что все связанные с вакцинацией вопросы должен решать лечащий врач.<a href="http://ria.ru/person_vladimir-zhemchugov-/" target="_blank" data-auto="true">Жемчугов</a> также сказал, что абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса — воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка.Вакцина "Спутник V"В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Как сообщал замдиректора по научной работе центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>, при введении вакцины применяется двукратная схема, с промежутком в 21 день, что позволяет вызывать иммунный ответ во всех случаях.Логунов пояснил, что такая схема обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.Начало вакцинацииЗаммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что в рамках пострегистрационного исследования вакцины в среду в столице началась вакцинация от коронавируса.В среду привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо. Состояние здоровья некоторых отслеживают с помощью браслетов, передающих данные в электронном виде, мониторинг осуществляют телемедицинские центры.По ее словам, все исследование состояние здоровья происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения и участника исследования, и врачей.Ракова добавила, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и войдет в календарь прививок.По ее словам, в настоящее время мнения людей по вопросу, вакцинироваться или нет, разделились. "Одна главная проблема в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины", — отметила она.Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от коронавируса будет начинаться в России по мере масштабирования производства и накопления данных пострегистрационных исследований.Ограничения после вакцинацииВ оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве РИА Новости сообщили, что каких-либо длительных ограничений после вакцинации у участников исследования нет.Существенно менять образ жизни не нужно, в частности, занятия спортом не запрещены, однако в день вакцинации, как и после любой медицинской процедуры, не следует идти в спортзал, курить, употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу.Единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса — недопустимость прививания от других заболеваний на протяжении 30 дней.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577060241.html

https://ria.ru/20200909/vaktsinatsiya-1576974679.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/vaktsina-1576796703.html

https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576697736.html

2

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", владимир жемчугов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество