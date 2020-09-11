https://ria.ru/20200911/privivka-1577087927.html
Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:06
2020-09-11T13:06
2020-09-11T13:06
распространение нового коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
владимир жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "<a href="https://vm.ru/" target="_blank">Вечерняя Москва</a>".Среди них, в частности, болезни, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкозаболевания.Он подчеркнул, что все связанные с вакцинацией вопросы должен решать лечащий врач.<a href="http://ria.ru/person_vladimir-zhemchugov-/" target="_blank" data-auto="true">Жемчугов</a> также сказал, что абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса — воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка.Вакцина "Спутник V"В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Как сообщал замдиректора по научной работе центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>, при введении вакцины применяется двукратная схема, с промежутком в 21 день, что позволяет вызывать иммунный ответ во всех случаях.Логунов пояснил, что такая схема обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.Начало вакцинацииЗаммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что в рамках пострегистрационного исследования вакцины в среду в столице началась вакцинация от коронавируса.В среду привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо. Состояние здоровья некоторых отслеживают с помощью браслетов, передающих данные в электронном виде, мониторинг осуществляют телемедицинские центры.По ее словам, все исследование состояние здоровья происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения и участника исследования, и врачей.Ракова добавила, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и войдет в календарь прививок.По ее словам, в настоящее время мнения людей по вопросу, вакцинироваться или нет, разделились. "Одна главная проблема в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины", — отметила она.Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от коронавируса будет начинаться в России по мере масштабирования производства и накопления данных пострегистрационных исследований.Ограничения после вакцинацииВ оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве РИА Новости сообщили, что каких-либо длительных ограничений после вакцинации у участников исследования нет.Существенно менять образ жизни не нужно, в частности, занятия спортом не запрещены, однако в день вакцинации, как и после любой медицинской процедуры, не следует идти в спортзал, курить, употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу.Единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса — недопустимость прививания от других заболеваний на протяжении 30 дней.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577060241.html
https://ria.ru/20200909/vaktsinatsiya-1576974679.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/vaktsina-1576796703.html
https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576697736.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис логунов, вакцина "спутник v", владимир жемчугов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва
".
Среди них, в частности, болезни, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкозаболевания.
"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что все связанные с вакцинацией вопросы должен решать лечащий врач.
Жемчугов
также сказал, что абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса — воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка.
Вакцина "Спутник V"
В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций
.
Как сообщал замдиректора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов
, при введении вакцины применяется двукратная схема, с промежутком в 21 день, что позволяет вызывать иммунный ответ во всех случаях.
"Такая схема по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой, второй фазы показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100% случаев", — отметил он.
Логунов пояснил, что такая схема обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.
Начало вакцинации
Заммэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
сообщила, что в рамках пострегистрационного исследования вакцины в среду в столице началась вакцинация от коронавируса.
В среду привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо. Состояние здоровья некоторых отслеживают с помощью браслетов, передающих данные в электронном виде, мониторинг осуществляют телемедицинские центры.
"Все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то немного болит рука, у кого-то болит голова, но всё это в пределах нормы при любой вакцинации", — рассказала Ракова.
По ее словам, все исследование состояние здоровья происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения и участника исследования, и врачей.
Ракова добавила, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и войдет в календарь прививок.
По ее словам, в настоящее время мнения людей по вопросу, вакцинироваться или нет, разделились. "Одна главная проблема в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины", — отметила она.
Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от коронавируса будет начинаться в России по мере масштабирования производства и накопления данных пострегистрационных исследований.
Ограничения после вакцинации
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве РИА Новости сообщили, что каких-либо длительных ограничений после вакцинации у участников исследования нет.
Существенно менять образ жизни не нужно, в частности, занятия спортом не запрещены, однако в день вакцинации, как и после любой медицинской процедуры, не следует идти в спортзал, курить, употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу.
"Лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок. Однако ограничивать себя от занятия спортом на весь период проведения исследований не стоит, вакцинация никак не должна менять привычный распорядок", — отметили в штабе.
Единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса — недопустимость прививания от других заболеваний на протяжении 30 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.