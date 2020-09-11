Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/privivka-1577087927.html
Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:06
2020-09-11T13:06
распространение нового коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
владимир жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:248:3072:1976_1400x0_80_0_0_86729b1decac12af5e3934ee54f525b7.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "<a href="https://vm.ru/" target="_blank">Вечерняя Москва</a>".Среди них, в частности, болезни, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкозаболевания.Он подчеркнул, что все связанные с вакцинацией вопросы должен решать лечащий врач.<a href="http://ria.ru/person_vladimir-zhemchugov-/" target="_blank" data-auto="true">Жемчугов</a> также сказал, что абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса — воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка.Вакцина "Спутник V"В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Как сообщал замдиректора по научной работе центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>, при введении вакцины применяется двукратная схема, с промежутком в 21 день, что позволяет вызывать иммунный ответ во всех случаях.Логунов пояснил, что такая схема обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.Начало вакцинацииЗаммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что в рамках пострегистрационного исследования вакцины в среду в столице началась вакцинация от коронавируса.В среду привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо. Состояние здоровья некоторых отслеживают с помощью браслетов, передающих данные в электронном виде, мониторинг осуществляют телемедицинские центры.По ее словам, все исследование состояние здоровья происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения и участника исследования, и врачей.Ракова добавила, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и войдет в календарь прививок.По ее словам, в настоящее время мнения людей по вопросу, вакцинироваться или нет, разделились. "Одна главная проблема в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины", — отметила она.Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от коронавируса будет начинаться в России по мере масштабирования производства и накопления данных пострегистрационных исследований.Ограничения после вакцинацииВ оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве РИА Новости сообщили, что каких-либо длительных ограничений после вакцинации у участников исследования нет.Существенно менять образ жизни не нужно, в частности, занятия спортом не запрещены, однако в день вакцинации, как и после любой медицинской процедуры, не следует идти в спортзал, курить, употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу.Единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса — недопустимость прививания от других заболеваний на протяжении 30 дней.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577060241.html
https://ria.ru/20200909/vaktsinatsiya-1576974679.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/vaktsina-1576796703.html
https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576697736.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_5f934590c9e1a757fb1f66b32dc9ba44.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис логунов, вакцина "спутник v", владимир жемчугов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса

13:06 11.09.2020
165269
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".
Среди них, в частности, болезни, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкозаболевания.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
10 сентября, 19:05Распространение нового коронавируса
Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях
"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что все связанные с вакцинацией вопросы должен решать лечащий врач.
Жемчугов также сказал, что абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса — воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка.

Вакцина "Спутник V"

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Как сообщал замдиректора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов, при введении вакцины применяется двукратная схема, с промежутком в 21 день, что позволяет вызывать иммунный ответ во всех случаях.
"Такая схема по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой, второй фазы показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100% случаев", — отметил он.
Логунов пояснил, что такая схема обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 11:42Распространение нового коронавируса
В центре Гамалеи дали рекомендации по вакцинации от гриппа и COVID-19

Начало вакцинации

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в рамках пострегистрационного исследования вакцины в среду в столице началась вакцинация от коронавируса.
В среду привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо. Состояние здоровья некоторых отслеживают с помощью браслетов, передающих данные в электронном виде, мониторинг осуществляют телемедицинские центры.
"Все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то немного болит рука, у кого-то болит голова, но всё это в пределах нормы при любой вакцинации", — рассказала Ракова.
По ее словам, все исследование состояние здоровья происходит в течение полугода, предполагается длительный период общения и участника исследования, и врачей.
Ракова добавила, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и войдет в календарь прививок.
Врач ставит прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 18:43
Определены сроки, необходимые для вакцинации жителей России
По ее словам, в настоящее время мнения людей по вопросу, вакцинироваться или нет, разделились. "Одна главная проблема в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины", — отметила она.
Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявлял, что широкая вакцинация от коронавируса будет начинаться в России по мере масштабирования производства и накопления данных пострегистрационных исследований.

Ограничения после вакцинации

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве РИА Новости сообщили, что каких-либо длительных ограничений после вакцинации у участников исследования нет.
Существенно менять образ жизни не нужно, в частности, занятия спортом не запрещены, однако в день вакцинации, как и после любой медицинской процедуры, не следует идти в спортзал, курить, употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу.
"Лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок. Однако ограничивать себя от занятия спортом на весь период проведения исследований не стоит, вакцинация никак не должна менять привычный распорядок", — отметили в штабе.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 17:48Распространение нового коронавируса
Минздрав рассказал, кому можно пройти вакцинацию от коронавируса
Единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса — недопустимость прививания от других заболеваний на протяжении 30 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
41623282
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаДенис ЛогуновВакцина "Спутник V"Владимир ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Владимир Жириновский
Жириновский предложил провести в Минске парад дружбы с участием россиян
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Удмуртии вернули обязательный масочный режим
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Бюст И. В. Сталина на могиле у Кремлевской стены в Москве
Кончаловский назвал развенчание культа личности Сталина ошибкой Хрущева
Алексей Навальный
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
Интервью с телеведущей Татьяной Лазаревой
Лазарева рассказала о "жутком казусе почти международного масштаба"
Салон эконом-класса дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB в аропорту Шереметьево
Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети
Актер Михаил Ефремов
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Тихановской
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили уровень распространения COVID-19 в России
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Разработчик "Спутник V" рассказал, от чего зависит реакция на вакцину
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Ударить ядерными ракетами": японцы порассуждали о судьбе Курил
Автомобиль Следственного комитета России
В Омской области завели дело из-за издевательств над ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния