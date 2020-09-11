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Из украинского App Store удалят мобильные приложения МИА "Россия сегодня"
Apple уведомила "Россию сегодня" о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:58
2020-09-11T19:16
россия
миа "россия сегодня"
служба безопасности украины
apple
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> уведомила "Россию сегодня" о требовании Службы безопасности Украины (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a>) удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента AppStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИА "Россия сегодня".Как сообщили в МИА "Россия сегодня", в письме, полученном от Apple, содержится "уведомление об удалении приложений агентства из украинского сегмента AppStore по просьбе СБУ".На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> как наступление на свободу СМИ.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит <a href="http://ria.ru/person_Buzina_Oles/" target="_blank" data-auto="true">Олесь Бузина</a>, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Pavel_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Павел Шеремет</a>. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "<a href="http://ria.ru/organization_Stranaua/" target="_blank" data-auto="true">Страна.ua</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Guzhva/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Гужву</a> задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Muravickijj/" target="_blank" data-auto="true">Василия Муравицкого</a> арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a>, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200911/blokirovka-1577108185.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, миа "россия сегодня", служба безопасности украины, apple, общество

Из украинского App Store удалят мобильные приложения МИА "Россия сегодня"

18:58 11.09.2020 (обновлено: 19:16 11.09.2020)
1824
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Apple уведомила "Россию сегодня" о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента AppStore, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
Как сообщили в МИА "Россия сегодня", в письме, полученном от Apple, содержится "уведомление об удалении приложений агентства из украинского сегмента AppStore по просьбе СБУ".
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 17:47
СЖР прокомментировал блокировку приложений ВГТРК на Украине
72500628
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РоссияМИА "Россия сегодня"Служба безопасности УкраиныAppleОбщество
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