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Звезды открыли балетный сезон в Большом театре
Балетный сезон в Большом театре открыли звездным составом на Новой сцене. Четыре одноактных балета "Четыре персонажа в поисках сюжета" поставили молодые... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:32
2020-09-11T14:32
культура
театр
знаменитости
владислав лантратов
большой театр
николай римский-корсаков
иван айвазовский
москва
париж
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Балетный сезон в Большом театре открыли звездным составом на Новой сцене. Четыре одноактных балета "Четыре персонажа в поисках сюжета" поставили молодые зарубежные хореографы.Счастье работатьИдея проекта возникла у руководителя балета ГАБТ Махара Вазиева во время пандемии.После телефонных переговоров, отсмотра работ постановщиков по видео выбор пал на Брайана Ариеса (Пуэрто-Рико), Симоне Валастро (Италия), Димо Милева (Болгария) и Мартина Шекса (Франция).Работа велась удаленно, а потом Большой смог привезти хореографов в Россию (с соблюдением всех правил и требований Роспотребнадзора). Как признается Вазиев, уверенности, что все получится, не было. Но в итоге удалось организовать перелеты "на перекладных". Как, например, рассказал Мартин Шекс, ему одобрили визу в Россию за день до вылета. Изначально предполагалась двухнедельная поездка, но в итоге хореографы остались в Москве на пару месяцев — застали полупустое метро и безлюдный центр города.Возвращались к работе постепенно. По словам народной артистки Российской Федерации Светланы Захаровой, танцовщики тренировались дома, стараясь поддерживать форму, но очень истосковались по театру и сразу увлеклись новым проектом.Благодаря тому, что в нем участвовали хореографы с разными стилистическими почерками, получились четыре практически разных постановки.Заняты в них ведущие артисты труппы — Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Владислав Лантратов, Семен Чудин, Якопо Тисси.Интересно, что на пуантах балерины почти не танцуют.Девятый валСамую масштабную и длинную часть (в ней занято около 40 артистов, она идет почти час), "Девятый вал", поставил Брайан Ариaс.По его словам, он никогда не был в России и мало что знал о ней. После предложения Большого решил "как можно глубже погрузиться в русскую историю и культуру". Ариасу очень понравились работы Айвазовского. Он решил совместить "Девятый вал" художника с музыкой Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова.На заднюю часть сцены транслируются разные фрагменты известной картины, а хореография имитирует волны и бушующую стихию. Особенно эта часть понравится тем, кто не был на море в этом сезоне. Цветовые и визуальные решения, костюмы и рисунок танца заставляют поверить, что находишься где-то на берегу.Другие балеты короче, они длятся по 15-20 минут.Всего лишьСимоне Валастро поставил "Всего лишь" (Just) на музыку Дэвида Лэнга (он работал над саундтреками фильмов "Великая красота", "Молодость", "Дикая жизнь").Вдохновением стала библейская "Песнь песней", Валастро размышляет о теме любви между мужчиной и женщиной. Танцовщики — в телесного цвета лаконичных костюмах, на фоне гигантских механизмов и вентиляторов.Постановщик признается, что для него важно показать энергетическую и смысловую связь слов и движений. Хореография тревожная и воздушная, а главный сюрприз ожидает зрителей в финале номера. Неожиданная находка Валастро сделала "Всего лишь" одной из самых эффектных частей проекта.УгасаниеДругую часть, Fading ("Угасание"), на музыку Энрике Гранадоса, представил Димо Милев. Он признается, что в его работе нет сюжета. "Это только чувства, эмоции, атмосфера", — отмечает Милев.Вдохновлялся он трагической судьбой композитора Энрике Гранадоса, который утонул во время крушения парохода. Постановщик попытался передать чувство тревоги, неизвестности через хаотичные движения танцоров.Чтобы ничто не отвлекало зрителя, исполнители одеты в одинаковые штаны и рубашки, а сцена погружена в темноту — подсвечиваются только танцовщики.ТишинаSilentium Мартина Шекса на музыку Арво Пярта строится вокруг главной героини, которую играет Светлана Захарова.За основу взяли вторую часть концерта "Tabulа Rasa" Пярта. Не обошлось и без "российского следа": Шекс признался, что после начала работы над балетом нашел стихи Федора Тютчева с аналогичным названием.Костюмы тоже сделали минималистичными, светлых оттенков, сцену не стали перегружать. Единственное украшение — символический круглый абажур. Все внимание — на солистку. И ее трогательные плавные движения.<em>Следующие показы намечены на вечер 11 и 13 сентября.</em>
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театр, знаменитости, владислав лантратов, большой театр, николай римский-корсаков, иван айвазовский, москва, париж

Звезды открыли балетный сезон в Большом театре

14:32 11.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАртисты балета во время генеральной репетиции
Артисты балета во время генеральной репетиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Балетный сезон в Большом театре открыли звездным составом на Новой сцене. Четыре одноактных балета "Четыре персонажа в поисках сюжета" поставили молодые зарубежные хореографы.

Счастье работать

Идея проекта возникла у руководителя балета ГАБТ Махара Вазиева во время пандемии.
"Мы все находились в режиме самоизоляции. Стало понятно, что у всех планы рухнули, и все вдруг оказались абсолютно изолированными, но в то же время свободными в своих будущих действиях и проектах", — отмечает Вазиев.
После телефонных переговоров, отсмотра работ постановщиков по видео выбор пал на Брайана Ариеса (Пуэрто-Рико), Симоне Валастро (Италия), Димо Милева (Болгария) и Мартина Шекса (Франция).
Работа велась удаленно, а потом Большой смог привезти хореографов в Россию (с соблюдением всех правил и требований Роспотребнадзора). Как признается Вазиев, уверенности, что все получится, не было. Но в итоге удалось организовать перелеты "на перекладных". Как, например, рассказал Мартин Шекс, ему одобрили визу в Россию за день до вылета.

"Пришлось добираться сначала на поезде до Парижа, а оттуда уже был рейс в Москву", — рассказал постановщик.

© Фото : пресс-служба ГАБТАртистка балета Екатерина Крысанова во время брифинга в "Государственном академическом Большом театре России"
Артистка балета Екатерина Крысанова во время брифинга в Государственном академическом Большом театре России - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : пресс-служба ГАБТ
Артистка балета Екатерина Крысанова во время брифинга в "Государственном академическом Большом театре России"
Изначально предполагалась двухнедельная поездка, но в итоге хореографы остались в Москве на пару месяцев — застали полупустое метро и безлюдный центр города.
Возвращались к работе постепенно. По словам народной артистки Российской Федерации Светланы Захаровой, танцовщики тренировались дома, стараясь поддерживать форму, но очень истосковались по театру и сразу увлеклись новым проектом.
Благодаря тому, что в нем участвовали хореографы с разными стилистическими почерками, получились четыре практически разных постановки.
Заняты в них ведущие артисты труппы — Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Владислав Лантратов, Семен Чудин, Якопо Тисси.
Интересно, что на пуантах балерины почти не танцуют.

Девятый вал

Самую масштабную и длинную часть (в ней занято около 40 артистов, она идет почти час), "Девятый вал", поставил Брайан Ариaс.
По его словам, он никогда не был в России и мало что знал о ней. После предложения Большого решил "как можно глубже погрузиться в русскую историю и культуру". Ариасу очень понравились работы Айвазовского. Он решил совместить "Девятый вал" художника с музыкой Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова.
На заднюю часть сцены транслируются разные фрагменты известной картины, а хореография имитирует волны и бушующую стихию. Особенно эта часть понравится тем, кто не был на море в этом сезоне. Цветовые и визуальные решения, костюмы и рисунок танца заставляют поверить, что находишься где-то на берегу.
Другие балеты короче, они длятся по 15-20 минут.

Всего лишь

Симоне Валастро поставил "Всего лишь" (Just) на музыку Дэвида Лэнга (он работал над саундтреками фильмов "Великая красота", "Молодость", "Дикая жизнь").
Вдохновением стала библейская "Песнь песней", Валастро размышляет о теме любви между мужчиной и женщиной. Танцовщики — в телесного цвета лаконичных костюмах, на фоне гигантских механизмов и вентиляторов.
Постановщик признается, что для него важно показать энергетическую и смысловую связь слов и движений. Хореография тревожная и воздушная, а главный сюрприз ожидает зрителей в финале номера. Неожиданная находка Валастро сделала "Всего лишь" одной из самых эффектных частей проекта.
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Угасание

Другую часть, Fading ("Угасание"), на музыку Энрике Гранадоса, представил Димо Милев. Он признается, что в его работе нет сюжета. "Это только чувства, эмоции, атмосфера", — отмечает Милев.
Вдохновлялся он трагической судьбой композитора Энрике Гранадоса, который утонул во время крушения парохода. Постановщик попытался передать чувство тревоги, неизвестности через хаотичные движения танцоров.
Чтобы ничто не отвлекало зрителя, исполнители одеты в одинаковые штаны и рубашки, а сцена погружена в темноту — подсвечиваются только танцовщики.

Тишина

Silentium Мартина Шекса на музыку Арво Пярта строится вокруг главной героини, которую играет Светлана Захарова.

"В эпоху кризиса, как и всегда, искусство — это катализатор, через него мы переживаем катарсис. Мне хотелось рассказать пережитые на карантине чувства и эмоции, необходимо было воплотить это все на сцене, так и получился наш балет, где Светлана Захарова проходит свой путь инициации",— добавил хореограф.

За основу взяли вторую часть концерта "Tabulа Rasa" Пярта. Не обошлось и без "российского следа": Шекс признался, что после начала работы над балетом нашел стихи Федора Тютчева с аналогичным названием.
Костюмы тоже сделали минималистичными, светлых оттенков, сцену не стали перегружать. Единственное украшение — символический круглый абажур. Все внимание — на солистку. И ее трогательные плавные движения.
Следующие показы намечены на вечер 11 и 13 сентября.
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