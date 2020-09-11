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Звезды открыли балетный сезон в Большом театре

Балетный сезон в Большом театре открыли звездным составом на Новой сцене. Четыре одноактных балета "Четыре персонажа в поисках сюжета" поставили молодые... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:32

2020-09-11T14:32

2020-09-11T14:32

культура

театр

знаменитости

владислав лантратов

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николай римский-корсаков

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Балетный сезон в Большом театре открыли звездным составом на Новой сцене. Четыре одноактных балета "Четыре персонажа в поисках сюжета" поставили молодые зарубежные хореографы.Счастье работатьИдея проекта возникла у руководителя балета ГАБТ Махара Вазиева во время пандемии.После телефонных переговоров, отсмотра работ постановщиков по видео выбор пал на Брайана Ариеса (Пуэрто-Рико), Симоне Валастро (Италия), Димо Милева (Болгария) и Мартина Шекса (Франция).Работа велась удаленно, а потом Большой смог привезти хореографов в Россию (с соблюдением всех правил и требований Роспотребнадзора). Как признается Вазиев, уверенности, что все получится, не было. Но в итоге удалось организовать перелеты "на перекладных". Как, например, рассказал Мартин Шекс, ему одобрили визу в Россию за день до вылета. Изначально предполагалась двухнедельная поездка, но в итоге хореографы остались в Москве на пару месяцев — застали полупустое метро и безлюдный центр города.Возвращались к работе постепенно. По словам народной артистки Российской Федерации Светланы Захаровой, танцовщики тренировались дома, стараясь поддерживать форму, но очень истосковались по театру и сразу увлеклись новым проектом.Благодаря тому, что в нем участвовали хореографы с разными стилистическими почерками, получились четыре практически разных постановки.Заняты в них ведущие артисты труппы — Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Владислав Лантратов, Семен Чудин, Якопо Тисси.Интересно, что на пуантах балерины почти не танцуют.Девятый валСамую масштабную и длинную часть (в ней занято около 40 артистов, она идет почти час), "Девятый вал", поставил Брайан Ариaс.По его словам, он никогда не был в России и мало что знал о ней. После предложения Большого решил "как можно глубже погрузиться в русскую историю и культуру". Ариасу очень понравились работы Айвазовского. Он решил совместить "Девятый вал" художника с музыкой Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова.На заднюю часть сцены транслируются разные фрагменты известной картины, а хореография имитирует волны и бушующую стихию. Особенно эта часть понравится тем, кто не был на море в этом сезоне. Цветовые и визуальные решения, костюмы и рисунок танца заставляют поверить, что находишься где-то на берегу.Другие балеты короче, они длятся по 15-20 минут.Всего лишьСимоне Валастро поставил "Всего лишь" (Just) на музыку Дэвида Лэнга (он работал над саундтреками фильмов "Великая красота", "Молодость", "Дикая жизнь").Вдохновением стала библейская "Песнь песней", Валастро размышляет о теме любви между мужчиной и женщиной. Танцовщики — в телесного цвета лаконичных костюмах, на фоне гигантских механизмов и вентиляторов.Постановщик признается, что для него важно показать энергетическую и смысловую связь слов и движений. Хореография тревожная и воздушная, а главный сюрприз ожидает зрителей в финале номера. Неожиданная находка Валастро сделала "Всего лишь" одной из самых эффектных частей проекта.УгасаниеДругую часть, Fading ("Угасание"), на музыку Энрике Гранадоса, представил Димо Милев. Он признается, что в его работе нет сюжета. "Это только чувства, эмоции, атмосфера", — отмечает Милев.Вдохновлялся он трагической судьбой композитора Энрике Гранадоса, который утонул во время крушения парохода. Постановщик попытался передать чувство тревоги, неизвестности через хаотичные движения танцоров.Чтобы ничто не отвлекало зрителя, исполнители одеты в одинаковые штаны и рубашки, а сцена погружена в темноту — подсвечиваются только танцовщики.ТишинаSilentium Мартина Шекса на музыку Арво Пярта строится вокруг главной героини, которую играет Светлана Захарова.За основу взяли вторую часть концерта "Tabulа Rasa" Пярта. Не обошлось и без "российского следа": Шекс признался, что после начала работы над балетом нашел стихи Федора Тютчева с аналогичным названием.Костюмы тоже сделали минималистичными, светлых оттенков, сцену не стали перегружать. Единственное украшение — символический круглый абажур. Все внимание — на солистку. И ее трогательные плавные движения.<em>Следующие показы намечены на вечер 11 и 13 сентября.</em>

https://ria.ru/20181019/1531073704.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, знаменитости, владислав лантратов, большой театр, николай римский-корсаков, иван айвазовский, москва, париж