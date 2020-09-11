https://ria.ru/20200911/pravnuki-1577097327.html

Лауреатов конкурса "Правнуки Победителей" наградили в Москве

Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Правнуки Победителей" состоялась в столичном Музее Победы. Заслуженные награды получили РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:07

2020-09-11T15:07

2020-09-11T15:07

75 лет великой победы

конкурс "правнуки победителей"

музей победы

владимир машков

москва

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса <a href="https://ria.ru/category_pravnuki-pobediteley/" target="_blank">"Правнуки Победителей"</a> состоялась в столичном Музее Победы. Заслуженные награды получили 17 учащихся из разных уголков страны, сообщили в пресс-службе общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".В ходе мероприятия лучшие работы были презентованы на сцене. Кто-то изучил порядка 200 фронтовых писем и по ним восстановил географию фронтового пути своего прадеда, кто-то организовал собственное интернет-сообщество с другими наследниками поколения победителей, кто-то так подробно изучил архивные документы, что смог найти место захоронения своего прадеда, которое родные безуспешно искали более 70 лет.Призы и дипломы лауреаты получили из рук народного артиста РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Mashkov/" target="_blank">Владимира Машкова</a>, который в этом году был в составе жюри конкурса."Они провели исследование, изучили жизнь своих родных, но этот путь был очень чувственный и очень эмоциональный. И я уверен, что у них в душе произошла какая-то метаморфоза. С этими чувствами, с этими знаниями о своих близких, прошедших одну из самых страшных трагедий на земле, они будут жить. Они будут взрослеть, и эти их чувства будут сменяться, становиться глубже, и та благодарность и боль, она будет передаваться дальше. Знать, помнить и беречь память – наверное, это очень важно", – сказал он в ходе церемонии.Всего в конкурсе приняло участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. "Мы горды, что вы с таким энтузиазмом и любовью обратились к теме Великой Отечественной войны, скорее всего, это вас подтолкнет к дальнейшему изучению истории нашей страны. Память потомков должна сохраниться в веках, и я желаю вам в этом успеха", – отметил генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Сергей Макаров. После церемонии победители конкурса отправились на экскурсию по новой экспозиции Музея Победы – "Подвиг народа". А вечером они посетят моноспектакль народного артиста СССР, Героя Труда России, сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка России" <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Lanovojj/" target="_blank">Василия Ланового</a> "Спасибо за верность, потомки!".Конкурс "Правнуки Победителей" организован общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России" и проводится с 2019 года. Его главная цель – обеспечить преемственность поколений и сохранить традиционные ценности через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России.

https://ria.ru/20200513/1571388380.html

https://ria.ru/20200312/1568422897.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конкурс "правнуки победителей", музей победы, владимир машков, москва