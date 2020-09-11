https://ria.ru/20200911/pravnuki-1577097327.html
Лауреатов конкурса "Правнуки Победителей" наградили в Москве
Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Правнуки Победителей" состоялась в столичном Музее Победы. Заслуженные награды получили РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:07
2020-09-11T15:07
2020-09-11T15:07
75 лет великой победы
конкурс "правнуки победителей"
музей победы
владимир машков
москва
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса <a href="https://ria.ru/category_pravnuki-pobediteley/" target="_blank">"Правнуки Победителей"</a> состоялась в столичном Музее Победы. Заслуженные награды получили 17 учащихся из разных уголков страны, сообщили в пресс-службе общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".В ходе мероприятия лучшие работы были презентованы на сцене. Кто-то изучил порядка 200 фронтовых писем и по ним восстановил географию фронтового пути своего прадеда, кто-то организовал собственное интернет-сообщество с другими наследниками поколения победителей, кто-то так подробно изучил архивные документы, что смог найти место захоронения своего прадеда, которое родные безуспешно искали более 70 лет.Призы и дипломы лауреаты получили из рук народного артиста РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Mashkov/" target="_blank">Владимира Машкова</a>, который в этом году был в составе жюри конкурса."Они провели исследование, изучили жизнь своих родных, но этот путь был очень чувственный и очень эмоциональный. И я уверен, что у них в душе произошла какая-то метаморфоза. С этими чувствами, с этими знаниями о своих близких, прошедших одну из самых страшных трагедий на земле, они будут жить. Они будут взрослеть, и эти их чувства будут сменяться, становиться глубже, и та благодарность и боль, она будет передаваться дальше. Знать, помнить и беречь память – наверное, это очень важно", – сказал он в ходе церемонии.Всего в конкурсе приняло участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. "Мы горды, что вы с таким энтузиазмом и любовью обратились к теме Великой Отечественной войны, скорее всего, это вас подтолкнет к дальнейшему изучению истории нашей страны. Память потомков должна сохраниться в веках, и я желаю вам в этом успеха", – отметил генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Сергей Макаров. После церемонии победители конкурса отправились на экскурсию по новой экспозиции Музея Победы – "Подвиг народа". А вечером они посетят моноспектакль народного артиста СССР, Героя Труда России, сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка России" <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Lanovojj/" target="_blank">Василия Ланового</a> "Спасибо за верность, потомки!".Конкурс "Правнуки Победителей" организован общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России" и проводится с 2019 года. Его главная цель – обеспечить преемственность поколений и сохранить традиционные ценности через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России.
https://ria.ru/20200513/1571388380.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конкурс "правнуки победителей", музей победы, владимир машков, москва
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Правнуки Победителей"
состоялась в столичном Музее Победы. Заслуженные награды получили 17 учащихся из разных уголков страны, сообщили в пресс-службе общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".
В ходе мероприятия лучшие работы были презентованы на сцене. Кто-то изучил порядка 200 фронтовых писем и по ним восстановил географию фронтового пути своего прадеда, кто-то организовал собственное интернет-сообщество с другими наследниками поколения победителей, кто-то так подробно изучил архивные документы, что смог найти место захоронения своего прадеда, которое родные безуспешно искали более 70 лет.
Призы и дипломы лауреаты получили из рук народного артиста РФ Владимира Машкова
, который в этом году был в составе жюри конкурса.
"Они провели исследование, изучили жизнь своих родных, но этот путь был очень чувственный и очень эмоциональный. И я уверен, что у них в душе произошла какая-то метаморфоза. С этими чувствами, с этими знаниями о своих близких, прошедших одну из самых страшных трагедий на земле, они будут жить. Они будут взрослеть, и эти их чувства будут сменяться, становиться глубже, и та благодарность и боль, она будет передаваться дальше. Знать, помнить и беречь память – наверное, это очень важно", – сказал он в ходе церемонии.
Всего в конкурсе приняло участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.
"Мы горды, что вы с таким энтузиазмом и любовью обратились к теме Великой Отечественной войны, скорее всего, это вас подтолкнет к дальнейшему изучению истории нашей страны. Память потомков должна сохраниться в веках, и я желаю вам в этом успеха", – отметил генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Сергей Макаров.
После церемонии победители конкурса отправились на экскурсию по новой экспозиции Музея Победы – "Подвиг народа". А вечером они посетят моноспектакль народного артиста СССР, Героя Труда России, сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка России" Василия Ланового
"Спасибо за верность, потомки!".
Конкурс "Правнуки Победителей" организован общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России" и проводится с 2019 года. Его главная цель – обеспечить преемственность поколений и сохранить традиционные ценности через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России.