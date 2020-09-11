https://ria.ru/20200911/prava-1577106426.html

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

МВД подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права. Соответствующий документ опубликован на федеральном... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:14

2020-09-11T17:14

2020-09-11T22:56

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД</a> подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права. Соответствующий <a href="https://regulation.gov.ru/projects#npa=108229" target="_blank" rel="nofollow noopener">документ</a> опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Как следует из проекта регламента, практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будет проходить исключительно в условиях дорожного движения.Кроме того, в документе скорректировали перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Их разделили на подгруппы — по одному, два или три балла. Грубые ошибки — например, "Не пристегнул ремень безопасности" или "Использовал во время движения телефон" — вынесли в отдельный блок. При их совершении экзамен сразу завершится.Чтобы получить положительную оценку, кандидат в водители должен продемонстрировать навыки безопасного управления автомобилем в условиях дорожной обстановки и набрать, как и раньше, менее пяти штрафных баллов.Что касается мотоциклов, то здесь изменения незначительны, за исключением некоторых упражнений. Так, проектом регламента предусмотрена новая схема упражнения "Габаритная восьмерка": кандидату в водители предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.Еще одно из нововведений касается формата подачи заявления — заявителю будет достаточно только представить комплект документов, а сотрудник экзаменационного подразделения оформит заявление. Кроме того, вводится процедура получения выписки о выдаче водительского удостоверения. Она необходима для трудоустройства водителем или замены прав за границей.Проект регламента устанавливает также процедуру аннулирования результатов экзаменов. Жалобы будет рассматривать комиссия из как минимум трех должностных лиц, а ее решения и будут основанием для аннулирования.Также предусматриваются процедуры аннулирования водительских удостоверений.Новый административный регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20200706/1573939300.html

https://ria.ru/20200710/1574182340.html

Make Yellowstone Great Again Все правильно. Из всех упражнений на площадке в городе используешь только поворот 90 градусов, когда въезжаешь в подземный паркинг (да и то не всегда). Все остальные упражнения - для тех, кто живет в мире оранжевых конусов. После площадки параллельную парковку и бокс (парковка задом) в городе сделать невозможно. Ориентиры вообще другие. 53

Парамон Сначала обязали все автошколы построить площадки, теперь они на фиг не нужны. Самая главная черта правительства РФ - это стабильность. Стабильность в том, что то, что придумано сегодня, завтра будет переделано. Естественно, кто то на этом поимеет много лаве. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество