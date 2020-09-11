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МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
МВД подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права. Соответствующий документ опубликован на федеральном... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:14
2020-09-11T22:56
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД</a> подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права. Соответствующий <a href="https://regulation.gov.ru/projects#npa=108229" target="_blank" rel="nofollow noopener">документ</a> опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Как следует из проекта регламента, практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будет проходить исключительно в условиях дорожного движения.Кроме того, в документе скорректировали перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Их разделили на подгруппы — по одному, два или три балла. Грубые ошибки — например, "Не пристегнул ремень безопасности" или "Использовал во время движения телефон" — вынесли в отдельный блок. При их совершении экзамен сразу завершится.Чтобы получить положительную оценку, кандидат в водители должен продемонстрировать навыки безопасного управления автомобилем в условиях дорожной обстановки и набрать, как и раньше, менее пяти штрафных баллов.Что касается мотоциклов, то здесь изменения незначительны, за исключением некоторых упражнений. Так, проектом регламента предусмотрена новая схема упражнения "Габаритная восьмерка": кандидату в водители предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.Еще одно из нововведений касается формата подачи заявления — заявителю будет достаточно только представить комплект документов, а сотрудник экзаменационного подразделения оформит заявление. Кроме того, вводится процедура получения выписки о выдаче водительского удостоверения. Она необходима для трудоустройства водителем или замены прав за границей.Проект регламента устанавливает также процедуру аннулирования результатов экзаменов. Жалобы будет рассматривать комиссия из как минимум трех должностных лиц, а ее решения и будут основанием для аннулирования.Также предусматриваются процедуры аннулирования водительских удостоверений.Новый административный регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20200706/1573939300.html
https://ria.ru/20200710/1574182340.html
Все правильно. Из всех упражнений на площадке в городе используешь только поворот 90 градусов, когда въезжаешь в подземный паркинг (да и то не всегда). Все остальные упражнения - для тех, кто живет в мире оранжевых конусов. После площадки параллельную парковку и бокс (парковка задом) в городе сделать невозможно. Ориентиры вообще другие.
53
Сначала обязали все автошколы построить площадки, теперь они на фиг не нужны. Самая главная черта правительства РФ - это стабильность. Стабильность в том, что то, что придумано сегодня, завтра будет переделано. Естественно, кто то на этом поимеет много лаве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

17:14 11.09.2020 (обновлено: 22:56 11.09.2020)
95111
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Водительское удостоверение . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. МВД подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Как следует из проекта регламента, практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будет проходить исключительно в условиях дорожного движения.

"Напомним, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями проводиться не будет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в документе скорректировали перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов. Их разделили на подгруппы — по одному, два или три балла. Грубые ошибки — например, "Не пристегнул ремень безопасности" или "Использовал во время движения телефон" — вынесли в отдельный блок. При их совершении экзамен сразу завершится.
Чтобы получить положительную оценку, кандидат в водители должен продемонстрировать навыки безопасного управления автомобилем в условиях дорожной обстановки и набрать, как и раньше, менее пяти штрафных баллов.
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Что касается мотоциклов, то здесь изменения незначительны, за исключением некоторых упражнений. Так, проектом регламента предусмотрена новая схема упражнения "Габаритная восьмерка": кандидату в водители предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.
Еще одно из нововведений касается формата подачи заявления — заявителю будет достаточно только представить комплект документов, а сотрудник экзаменационного подразделения оформит заявление.
Кроме того, вводится процедура получения выписки о выдаче водительского удостоверения. Она необходима для трудоустройства водителем или замены прав за границей.
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Проект регламента устанавливает также процедуру аннулирования результатов экзаменов. Жалобы будет рассматривать комиссия из как минимум трех должностных лиц, а ее решения и будут основанием для аннулирования.
Также предусматриваются процедуры аннулирования водительских удостоверений.
Новый административный регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
1883334715148
Обсудить 22
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Популярные комментарии
Все правильно. Из всех упражнений на площадке в городе используешь только поворот 90 градусов, когда въезжаешь в подземный паркинг (да и то не всегда). Все остальные упражнения - для тех, кто живет в мире оранжевых конусов. После площадки параллельную парковку и бокс (парковка задом) в городе сделать невозможно. Ориентиры вообще другие.
11 сентября, 17:43
MYMake Yellowstone Great Again
29401019
Сначала обязали все автошколы построить площадки, теперь они на фиг не нужны. Самая главная черта правительства РФ - это стабильность. Стабильность в том, что то, что придумано сегодня, завтра будет переделано. Естественно, кто то на этом поимеет много лаве.
11 сентября, 19:03
ППарамон
710111
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