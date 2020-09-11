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https://ria.ru/20200911/posolstvo-1577115292.html
К зданию посольства России в Берлине подъехали пожарные машины
Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:37
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россия
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в <a href="https://ria.ru/location_Berlin" target="_blank">Берлине</a>, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении"Получен сигнал о задымлении", - заявил сотрудник полиции.В общей сложности к зданию дипмиссии прибыли шесть пожарных машин."Мы вызвали пожарных. Мы увидели дым на крыше здания", - сказала РИА Новости женщина, назвавшаяся свидетелем произошедшего.В настоящее время дыма и огня не видно, в воздухе немного чувствуется запах дыма. Спасатели стоят у подъезда посольства, они ждут разрешения на доступ в здание.
Ну всё, газовая атака новичком из посольства, хана Берлину. Мы вам покажем как действует настоящий "новичок", а не то, что вы выдумали.
13
Посол уничтожал документы из ОЗХО, дабы была возможность и далее утверждать, что мы ничего не получили и доказательств нет.
13
12
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Пожарные машины у российского посольства в Берлине
Несколько пожарных машин подъехали к российскому посольству в Берлине. По словам полицейских, поступил сигнал о сильном задымлении. Пожарных на территорию посольства России в Берлине не пустили, а в дипмиссии их приезд назвали "ложной тревогой"
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60
видео, россия, германия, берлин (город), в мире
К зданию посольства России в Берлине подъехали пожарные машины
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении
2020-09-11T19:37
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К зданию посольства России в Берлине подъехали пожарные машины

19:37 11.09.2020 (обновлено: 20:01 11.09.2020)
1691
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении
"Получен сигнал о задымлении", - заявил сотрудник полиции.
В общей сложности к зданию дипмиссии прибыли шесть пожарных машин.
"Мы вызвали пожарных. Мы увидели дым на крыше здания", - сказала РИА Новости женщина, назвавшаяся свидетелем произошедшего.
В настоящее время дыма и огня не видно, в воздухе немного чувствуется запах дыма. Спасатели стоят у подъезда посольства, они ждут разрешения на доступ в здание.
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Обсудить 12
РоссияГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Ну всё, газовая атака новичком из посольства, хана Берлину. Мы вам покажем как действует настоящий "новичок", а не то, что вы выдумали.
11 сентября, 19:41
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
570001
Посол уничтожал документы из ОЗХО, дабы была возможность и далее утверждать, что мы ничего не получили и доказательств нет.
11 сентября, 19:47
max parusmax parus
130009
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