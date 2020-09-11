https://ria.ru/20200911/posolstvo-1577115292.html

К зданию посольства России в Берлине подъехали пожарные машины

Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:37

2020-09-11T19:37

2020-09-11T20:01

россия

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в <a href="https://ria.ru/location_Berlin" target="_blank">Берлине</a>, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении"Получен сигнал о задымлении", - заявил сотрудник полиции.В общей сложности к зданию дипмиссии прибыли шесть пожарных машин."Мы вызвали пожарных. Мы увидели дым на крыше здания", - сказала РИА Новости женщина, назвавшаяся свидетелем произошедшего.В настоящее время дыма и огня не видно, в воздухе немного чувствуется запах дыма. Спасатели стоят у подъезда посольства, они ждут разрешения на доступ в здание.

Козьма ПРУТКОВ. Ну всё, газовая атака новичком из посольства, хана Берлину. Мы вам покажем как действует настоящий "новичок", а не то, что вы выдумали. 13

max parus Посол уничтожал документы из ОЗХО, дабы была возможность и далее утверждать, что мы ничего не получили и доказательств нет. 13

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россия

германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожарные машины у российского посольства в Берлине Несколько пожарных машин подъехали к российскому посольству в Берлине. По словам полицейских, поступил сигнал о сильном задымлении. Пожарных на территорию посольства России в Берлине не пустили, а в дипмиссии их приезд назвали "ложной тревогой" 2020-09-11T19:37 true PT0M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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