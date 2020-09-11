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https://ria.ru/20200911/posol-1577103902.html
Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"
Посол Украины в Минске Игорь Кизим пригрозил белорусским пограничникам "дипломатической войной", когда они попросили его открыть багажник, следует из видео,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:33
2020-09-11T17:56
игорь кизим
госпогранкомитет белоруссии
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен — РИА Новости.</strong> Посол Украины в Минске <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кизим</a> пригрозил белорусским пограничникам "дипломатической войной", когда они попросили его открыть багажник, следует из видео, опубликованного Погранслужбой Белоруссии.Инцидент произошел 5 сентября на границе Украины и Белоруссии. Кизим, которого Киев ранее отозвал для консультаций, возвращался в Минск через пункт пропуска "Новая Гута". По его словам, белорусские пограничники заставили его открыть багажник и показать личные вещи. Это вызвало возмущение посла, заявившего, что за 27 лет дипломатической работы он не сталкивался с таким отношением.Как видно на записи, на границе Кизим предупредил, что в соответствии с Венской конвенцией досмотр личного транспорта дипломатов возможен только при веских основаниях. Он также поинтересовался у пограничника, есть ли у него такие основания, на что тот ответил: "Так точно", — и уточнил, что весь багаж осматривать не будут, а просят только открыть багажник."Вам будут звонить очень многие люди", — сказал на это Кизим и пообещал написать ноту протеста.При этом багажник он открыл, там оказались только сумки. Досматривать их пограничники не стали.Погранкомитет Белоруссии, со своей стороны, заявил, что досмотр посла не проводился: пограничники осмотрели только его автомобиль, а это не нарушает Венские конвенции.
https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576926583.html
"не сталкивался с таким отношением к послу украины".. пусть привыкает)) иему пора прекращаться гордиться тем, что он посол украины
136
Ну и катитесь вы по малой Спаской.
58
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белоруссия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Посол Украины пересекает белорусскую границу
Белорусские пограничники публикуют запись того, как украинский посол пересекал границу. Дипломат жаловался, что - вопреки дипломатической практике - там осматривали его личные вещи. На видео он открыл багажник для осмотра, но пригрозил, что две республики "начинают дипломатическую войну"
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игорь кизим, госпогранкомитет белоруссии, белоруссия, украина, в мире

Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"

16:33 11.09.2020 (обновлено: 17:56 11.09.2020)
12820
МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Посол Украины в Минске Игорь Кизим пригрозил белорусским пограничникам "дипломатической войной", когда они попросили его открыть багажник, следует из видео, опубликованного Погранслужбой Белоруссии.
Инцидент произошел 5 сентября на границе Украины и Белоруссии. Кизим, которого Киев ранее отозвал для консультаций, возвращался в Минск через пункт пропуска "Новая Гута". По его словам, белорусские пограничники заставили его открыть багажник и показать личные вещи. Это вызвало возмущение посла, заявившего, что за 27 лет дипломатической работы он не сталкивался с таким отношением.
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Как видно на записи, на границе Кизим предупредил, что в соответствии с Венской конвенцией досмотр личного транспорта дипломатов возможен только при веских основаниях. Он также поинтересовался у пограничника, есть ли у него такие основания, на что тот ответил: "Так точно", — и уточнил, что весь багаж осматривать не будут, а просят только открыть багажник.
"Вам будут звонить очень многие люди", — сказал на это Кизим и пообещал написать ноту протеста.
"Вы тем самым делаете очень плохой шаг <...> Ваш посол когда будет ехать сюда — на нашей границе будет по-другому совсем. Мы начинаем дипломатическую войну", — пригрозил он.
При этом багажник он открыл, там оказались только сумки. Досматривать их пограничники не стали.
Погранкомитет Белоруссии, со своей стороны, заявил, что досмотр посла не проводился: пограничники осмотрели только его автомобиль, а это не нарушает Венские конвенции.
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Обсудить 30
Игорь КизимГоспогранкомитет БелоруссииБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"не сталкивался с таким отношением к послу украины".. пусть привыкает)) иему пора прекращаться гордиться тем, что он посол украины
11 сентября, 16:45
О Ольга Занкова
12570004
Ну и катитесь вы по малой Спаской.
11 сентября, 17:00
ooval4000
5120100
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