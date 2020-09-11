https://ria.ru/20200911/posol-1577103902.html

Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"

Посол Украины в Минске Игорь Кизим пригрозил белорусским пограничникам "дипломатической войной", когда они попросили его открыть багажник, следует из видео,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:33

2020-09-11T16:33

2020-09-11T17:56

игорь кизим

госпогранкомитет белоруссии

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен — РИА Новости.</strong> Посол Украины в Минске <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kizim/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кизим</a> пригрозил белорусским пограничникам "дипломатической войной", когда они попросили его открыть багажник, следует из видео, опубликованного Погранслужбой Белоруссии.Инцидент произошел 5 сентября на границе Украины и Белоруссии. Кизим, которого Киев ранее отозвал для консультаций, возвращался в Минск через пункт пропуска "Новая Гута". По его словам, белорусские пограничники заставили его открыть багажник и показать личные вещи. Это вызвало возмущение посла, заявившего, что за 27 лет дипломатической работы он не сталкивался с таким отношением.Как видно на записи, на границе Кизим предупредил, что в соответствии с Венской конвенцией досмотр личного транспорта дипломатов возможен только при веских основаниях. Он также поинтересовался у пограничника, есть ли у него такие основания, на что тот ответил: "Так точно", — и уточнил, что весь багаж осматривать не будут, а просят только открыть багажник."Вам будут звонить очень многие люди", — сказал на это Кизим и пообещал написать ноту протеста.При этом багажник он открыл, там оказались только сумки. Досматривать их пограничники не стали.Погранкомитет Белоруссии, со своей стороны, заявил, что досмотр посла не проводился: пограничники осмотрели только его автомобиль, а это не нарушает Венские конвенции.

https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576926583.html

Ольга Занкова "не сталкивался с таким отношением к послу украины".. пусть привыкает)) иему пора прекращаться гордиться тем, что он посол украины 136

oval4000 Ну и катитесь вы по малой Спаской. 58

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белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Посол Украины пересекает белорусскую границу Белорусские пограничники публикуют запись того, как украинский посол пересекал границу. Дипломат жаловался, что - вопреки дипломатической практике - там осматривали его личные вещи. На видео он открыл багажник для осмотра, но пригрозил, что две республики "начинают дипломатическую войну" 2020-09-11T16:33 true PT1M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кизим, госпогранкомитет белоруссии, белоруссия, украина, в мире