https://ria.ru/20200911/poroshenko-1577094483.html

На Украине завели 15 новых дел против Порошенко

Служба безопасности Украины возбудила 15 уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:34

2020-09-11T14:34

2020-09-11T15:35

служба безопасности украины

петр порошенко

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 11 сен — РИА Новости.</strong> Служба безопасности Украины возбудила 15 уголовных дел против бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петра Порошенко</a>, сообщил его адвокат Игорь Головань.По словам Голованя, всего Порошенко инкриминируют 15 статей УК, в том числе "Посягательство на территориальную целостность", "Захват государственной власти", "Госизмена", "Присвоение чужой собственности", "Финансирование терроризма" и "Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей". Однако пока что бывший президент не имеет в этих делах никакого никакого процессуального статуса.Новые дела адвокат назвал такими же "пустыми и сфабрикованными", как и предыдущие. По его мнению, таким образом власть продолжает политическое преследование Порошенко. "Мы очень ярко видим бенефициара этой деятельности — это очень похоже на бывших владельцев Приватбанка, относительно вопросов, связанных с его национализацией", — добавил Головань.Приватбанк, основным акционером которого был олигарх Игорь Коломойский, был крупнейшим частным банком Украины. В конце 2016 года правительство национализировало его из-за того, что руководство банка якобы выводило крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным компаниям. В апреле 2019-го суд в Киеве признал национализацию незаконной, Нацбанк обжаловал это решение, и сейчас по этому поводу ожидаются окончательные выводы Верховного суда.Петр Порошенко уже фигурирует примерно в двух десятках уголовных дел, но, как отмечал руководитель группы следователей Олег Корецкий, судебную перспективу могут иметь не более трех из них. Некоторые дела уже закрыли за отсутствием состава преступления.

https://ria.ru/20200610/1572757480.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба безопасности украины, петр порошенко, украина, в мире