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https://ria.ru/20200911/poroshenko-1577094483.html
На Украине завели 15 новых дел против Порошенко
Служба безопасности Украины возбудила 15 уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:34
2020-09-11T15:35
служба безопасности украины
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 11 сен — РИА Новости.</strong> Служба безопасности Украины возбудила 15 уголовных дел против бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петра Порошенко</a>, сообщил его адвокат Игорь Головань.По словам Голованя, всего Порошенко инкриминируют 15 статей УК, в том числе "Посягательство на территориальную целостность", "Захват государственной власти", "Госизмена", "Присвоение чужой собственности", "Финансирование терроризма" и "Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей". Однако пока что бывший президент не имеет в этих делах никакого никакого процессуального статуса.Новые дела адвокат назвал такими же "пустыми и сфабрикованными", как и предыдущие. По его мнению, таким образом власть продолжает политическое преследование Порошенко. "Мы очень ярко видим бенефициара этой деятельности — это очень похоже на бывших владельцев Приватбанка, относительно вопросов, связанных с его национализацией", — добавил Головань.Приватбанк, основным акционером которого был олигарх Игорь Коломойский, был крупнейшим частным банком Украины. В конце 2016 года правительство национализировало его из-за того, что руководство банка якобы выводило крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным компаниям. В апреле 2019-го суд в Киеве признал национализацию незаконной, Нацбанк обжаловал это решение, и сейчас по этому поводу ожидаются окончательные выводы Верховного суда.Петр Порошенко уже фигурирует примерно в двух десятках уголовных дел, но, как отмечал руководитель группы следователей Олег Корецкий, судебную перспективу могут иметь не более трех из них. Некоторые дела уже закрыли за отсутствием состава преступления.
https://ria.ru/20200610/1572757480.html
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украина
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служба безопасности украины, петр порошенко, украина, в мире

На Украине завели 15 новых дел против Порошенко

14:34 11.09.2020 (обновлено: 15:35 11.09.2020)
2539
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила 15 уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань.

"Четвертого сентября у нас появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко. И теперь это уже Служба безопасности Украины. Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса", — сказал он.

По словам Голованя, всего Порошенко инкриминируют 15 статей УК, в том числе "Посягательство на территориальную целостность", "Захват государственной власти", "Госизмена", "Присвоение чужой собственности", "Финансирование терроризма" и "Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей". Однако пока что бывший президент не имеет в этих делах никакого никакого процессуального статуса.
Новые дела адвокат назвал такими же "пустыми и сфабрикованными", как и предыдущие. По его мнению, таким образом власть продолжает политическое преследование Порошенко. "Мы очень ярко видим бенефициара этой деятельности — это очень похоже на бывших владельцев Приватбанка, относительно вопросов, связанных с его национализацией", — добавил Головань.
Приватбанк, основным акционером которого был олигарх Игорь Коломойский, был крупнейшим частным банком Украины. В конце 2016 года правительство национализировало его из-за того, что руководство банка якобы выводило крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным компаниям. В апреле 2019-го суд в Киеве признал национализацию незаконной, Нацбанк обжаловал это решение, и сейчас по этому поводу ожидаются окончательные выводы Верховного суда.
Петр Порошенко уже фигурирует примерно в двух десятках уголовных дел, но, как отмечал руководитель группы следователей Олег Корецкий, судебную перспективу могут иметь не более трех из них. Некоторые дела уже закрыли за отсутствием состава преступления.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 17:09
Главы государств, становившиеся фигурантами уголовных дел
56670022
Обсудить 7
Служба безопасности УкраиныПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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