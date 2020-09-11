https://ria.ru/20200911/pobediteli-1577115349.html

Победителями инженерного чемпионата CASE-IN стали 9 молодежных команд

Победителями Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" − одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" — в пятницу стали 38... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:38

2020-09-11T19:38

2020-09-11T19:38

технологии

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Победителями Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" − одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" — в пятницу стали 38 конкурсантов из 14 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Всего в двухдневном финале чемпионата приняли участие 133 команды в составе 531 человека. Это финалисты Студенческой лиги чемпионата, Лиги молодых специалистов и финалисты от ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_T_Pljus/" target="_blank" data-auto="true">Т Плюс</a>".Финал прошел в смешанном формате: онлайн и офлайн. Участники защищали кейсы дистанционно, а спикеры и модераторы находились на площадке конкурса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в НИТУ "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_issledovatelskijj_tekhnologicheskijj_universitet_MISiS/" target="_blank" data-auto="true">МИСиС</a>". В первый день участники защищали кейсы перед экспертным жюри. Также в этот день прошла пленарная сессия руководителей компаний-партнеров чемпионата. Победителями Студенческой лиги стали по 3 лучшие команды в каждом отраслевом направлении. По 3 команды были названы лучшими в Лиге молодых специалистов и в Специальной лиге ПАО "Т Плюс". Защита решений кейсов Студенческой лиги проходила по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое направление, нефтехимия, электроэнергетика, цифровой атом.По мнению замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Rosmolodezh/" target="_blank" data-auto="true">Росмолодежи</a> Андрея Платонова чемпионат CASE-IN помогает школьникам, студентам и специалистам пообщаться с представителями крупнейших российских корпораций, а совместное решение кейсов в рамках чемпионата позволяет сделать изучение сложных отраслей науки не только легким и доступным, но и интересным. "По итогам мероприятия многие из участников могут получить приглашение на работу или стажировку, или поступить в магистратуру и аспирантуру без вступительных экзаменов. Это дает возможность получения опыта, новых знаний и новых интересных знакомств, что, в свою очередь, имеет огромную ценность в формировании профессионального пути молодого человека", – привели в пресс-службе его слова.

https://ria.ru/20200527/1572081474.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии