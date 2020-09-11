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Победителями инженерного чемпионата CASE-IN стали 9 молодежных команд
Победителями Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" − одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" — в пятницу стали 38... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:38
2020-09-11T19:38
технологии
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Победителями Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" − одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" — в пятницу стали 38 конкурсантов из 14 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Всего в двухдневном финале чемпионата приняли участие 133 команды в составе 531 человека. Это финалисты Студенческой лиги чемпионата, Лиги молодых специалистов и финалисты от ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_T_Pljus/" target="_blank" data-auto="true">Т Плюс</a>".Финал прошел в смешанном формате: онлайн и офлайн. Участники защищали кейсы дистанционно, а спикеры и модераторы находились на площадке конкурса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в НИТУ "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_issledovatelskijj_tekhnologicheskijj_universitet_MISiS/" target="_blank" data-auto="true">МИСиС</a>". В первый день участники защищали кейсы перед экспертным жюри. Также в этот день прошла пленарная сессия руководителей компаний-партнеров чемпионата. Победителями Студенческой лиги стали по 3 лучшие команды в каждом отраслевом направлении. По 3 команды были названы лучшими в Лиге молодых специалистов и в Специальной лиге ПАО "Т Плюс". Защита решений кейсов Студенческой лиги проходила по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое направление, нефтехимия, электроэнергетика, цифровой атом.По мнению замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Rosmolodezh/" target="_blank" data-auto="true">Росмолодежи</a> Андрея Платонова чемпионат CASE-IN помогает школьникам, студентам и специалистам пообщаться с представителями крупнейших российских корпораций, а совместное решение кейсов в рамках чемпионата позволяет сделать изучение сложных отраслей науки не только легким и доступным, но и интересным. "По итогам мероприятия многие из участников могут получить приглашение на работу или стажировку, или поступить в магистратуру и аспирантуру без вступительных экзаменов. Это дает возможность получения опыта, новых знаний и новых интересных знакомств, что, в свою очередь, имеет огромную ценность в формировании профессионального пути молодого человека", – привели в пресс-службе его слова.
https://ria.ru/20200527/1572081474.html
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РИА Новости
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Новости
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технологии

Победителями инженерного чемпионата CASE-IN стали 9 молодежных команд

19:38 11.09.2020
90
© Фото : АНО "РСВ" Осенний кубок чемпионата CASE-IN
Осенний кубок чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : АНО "РСВ"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Победителями Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" − одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" — в пятницу стали 38 конкурсантов из 14 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Всего в двухдневном финале чемпионата приняли участие 133 команды в составе 531 человека. Это финалисты Студенческой лиги чемпионата, Лиги молодых специалистов и финалисты от ПАО "Т Плюс".
Финал прошел в смешанном формате: онлайн и офлайн. Участники защищали кейсы дистанционно, а спикеры и модераторы находились на площадке конкурса в Москве в НИТУ "МИСиС". В первый день участники защищали кейсы перед экспертным жюри. Также в этот день прошла пленарная сессия руководителей компаний-партнеров чемпионата.
Победителями Студенческой лиги стали по 3 лучшие команды в каждом отраслевом направлении. По 3 команды были названы лучшими в Лиге молодых специалистов и в Специальной лиге ПАО "Т Плюс". Защита решений кейсов Студенческой лиги проходила по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое направление, нефтехимия, электроэнергетика, цифровой атом.
Школьник за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
27 мая, 18:57
Более 4700 человек участвовали в отборочном туре чемпионата Case-in
По мнению замглавы Росмолодежи Андрея Платонова чемпионат CASE-IN помогает школьникам, студентам и специалистам пообщаться с представителями крупнейших российских корпораций, а совместное решение кейсов в рамках чемпионата позволяет сделать изучение сложных отраслей науки не только легким и доступным, но и интересным.
"По итогам мероприятия многие из участников могут получить приглашение на работу или стажировку, или поступить в магистратуру и аспирантуру без вступительных экзаменов. Это дает возможность получения опыта, новых знаний и новых интересных знакомств, что, в свою очередь, имеет огромную ценность в формировании профессионального пути молодого человека", – привели в пресс-службе его слова.
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