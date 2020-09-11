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https://ria.ru/20200911/pitanie-1577107679.html
Все младшеклассники в России получают бесплатное горячее питание
Разовым бесплатным горячим питанием, охвачены 100% российских школьников 1-4 класса, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:38
2020-09-11T17:38
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Разовым бесплатным горячим питанием, охвачены 100% российских школьников 1-4 класса, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Как сообщается на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">министерства</a>, Глушко провёл совещание по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием школьников 1–4-х классов. Мероприятие состоялось в режиме видео-конференцсвязи, в нём приняли участие представители всех регионов страны."Количество учащихся начальной школы, которые питались в школьной столовой, в предыдущие годы составляло 20%, сейчас это стопроцентный охват", – рассказал Глушко.Он также подчеркнул, что Минпросвещения находится в режиме постоянного взаимодействия с каждым из регионов, на которые поручением президента возложена обязанность организации качественного бесплатного горячего питания младшеклассников уже с начала этого учебного года."Нам крайне важно вовлечь в эту деятельность общественные объединения и родительскую общественность. Необходимо прислушиваться к их замечаниям и комментариям, а полезные предложения брать в работу", – заявил Глушко.В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ в послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> проведена работа, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.
https://ria.ru/20200910/pitanie-1577025590.html
https://ria.ru/20200904/shkola-1576793229.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Все младшеклассники в России получают бесплатное горячее питание

17:38 11.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Разовым бесплатным горячим питанием, охвачены 100% российских школьников 1-4 класса, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Как сообщается на сайте министерства, Глушко провёл совещание по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием школьников 1–4-х классов. Мероприятие состоялось в режиме видео-конференцсвязи, в нём приняли участие представители всех регионов страны.
"Количество учащихся начальной школы, которые питались в школьной столовой, в предыдущие годы составляло 20%, сейчас это стопроцентный охват", – рассказал Глушко.
Он также подчеркнул, что Минпросвещения находится в режиме постоянного взаимодействия с каждым из регионов, на которые поручением президента возложена обязанность организации качественного бесплатного горячего питания младшеклассников уже с начала этого учебного года.
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"Нам крайне важно вовлечь в эту деятельность общественные объединения и родительскую общественность. Необходимо прислушиваться к их замечаниям и комментариям, а полезные предложения брать в работу", – заявил Глушко.
В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ в послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения Российской Федерации проведена работа, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.
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