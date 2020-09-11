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Полиция не обнаружила бомбы у пассажира самолета в Японии
Полиция не обнаружила взрывного устройства у пассажира самолета в японском аэропорту Нарита, который ранее заявлял о ее наличии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T06:03
2020-09-11T06:03
2020-09-11T06:27
япония
токио
в мире
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<strong>ТОКИО, 11 сен – РИА Новости.</strong> Полиция не обнаружила взрывного устройства у пассажира самолета в японском аэропорту Нарита, который ранее заявлял о ее наличии, сообщило агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/english/" target="_blank">Киодо</a>.Утром в пятницу пассажир на борту самолета авиакомпании Jetstar Japan заявил о наличии у него бомбы. Он и его приятель сели на места около запасного выхода. Когда бортпроводник попросил поднять ручную кладь на полку, мужчина сказал, что у него бомба. Прибывшая полиция сняла его с рейса. Отправление рейса, на котором было 140 пассажиров, задержалось, сообщает агентство.Полиция ведет расследование по подозрению в причинении ущерба при выполнении служебных обязанностей. Бомбы при мужчине обнаружено не было, дополняется в сообщении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, токио, в мире
ТОКИО, 11 сен – РИА Новости.
Полиция не обнаружила взрывного устройства у пассажира самолета в японском аэропорту Нарита, который ранее заявлял о ее наличии, сообщило агентство Киодо
.
Утром в пятницу пассажир на борту самолета авиакомпании Jetstar Japan заявил о наличии у него бомбы. Он и его приятель сели на места около запасного выхода. Когда бортпроводник попросил поднять ручную кладь на полку, мужчина сказал, что у него бомба. Прибывшая полиция сняла его с рейса. Отправление рейса, на котором было 140 пассажиров, задержалось, сообщает агентство.
Полиция ведет расследование по подозрению в причинении ущерба при выполнении служебных обязанностей. Бомбы при мужчине обнаружено не было, дополняется в сообщении.