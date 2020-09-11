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Полиция не обнаружила бомбы у пассажира самолета в Японии
Полиция не обнаружила взрывного устройства у пассажира самолета в японском аэропорту Нарита, который ранее заявлял о ее наличии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T06:03
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япония
токио
в мире
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<strong>ТОКИО, 11 сен – РИА Новости.</strong> Полиция не обнаружила взрывного устройства у пассажира самолета в японском аэропорту Нарита, который ранее заявлял о ее наличии, сообщило агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/english/" target="_blank">Киодо</a>.Утром в пятницу пассажир на борту самолета авиакомпании Jetstar Japan заявил о наличии у него бомбы. Он и его приятель сели на места около запасного выхода. Когда бортпроводник попросил поднять ручную кладь на полку, мужчина сказал, что у него бомба. Прибывшая полиция сняла его с рейса. Отправление рейса, на котором было 140 пассажиров, задержалось, сообщает агентство.Полиция ведет расследование по подозрению в причинении ущерба при выполнении служебных обязанностей. Бомбы при мужчине обнаружено не было, дополняется в сообщении.
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япония
токио
РИА Новости
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япония, токио, в мире

Полиция не обнаружила бомбы у пассажира самолета в Японии

06:03 11.09.2020 (обновлено: 06:27 11.09.2020)
433
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВстреча первого рейса японской компании ANA во Владивостоке
Встреча первого рейса японской компании ANA во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Полиция не обнаружила взрывного устройства у пассажира самолета в японском аэропорту Нарита, который ранее заявлял о ее наличии, сообщило агентство Киодо.
Утром в пятницу пассажир на борту самолета авиакомпании Jetstar Japan заявил о наличии у него бомбы. Он и его приятель сели на места около запасного выхода. Когда бортпроводник попросил поднять ручную кладь на полку, мужчина сказал, что у него бомба. Прибывшая полиция сняла его с рейса. Отправление рейса, на котором было 140 пассажиров, задержалось, сообщает агентство.
Полиция ведет расследование по подозрению в причинении ущерба при выполнении служебных обязанностей. Бомбы при мужчине обнаружено не было, дополняется в сообщении.
141010
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ЯпонияТокиоВ мире
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