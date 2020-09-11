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https://ria.ru/20200911/pashaev-1577121185.html
Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
Адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Михаил Ефремов не может его "уволить". РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T22:41
2020-09-11T22:41
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
общественная наблюдательная комиссия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> не может его "уволить"."Пашаев не подчиненный, чтобы его уволили", — объяснил юрист.Он добавил, что адвоката в принципе нельзя уволить, от его услуг можно только отказаться.По словам Пашаева, он закончил свою работу с подзащитным, ему осталось только подать апелляционную жалобу. Уже при ее рассмотрении в суде вышестоящей инстанции Ефремов сможет выбрать себе другого защитника.Адвокат добавил, что доволен своей работой, но недоволен приговором.Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков.После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.Накануне Ефремов, по словам членов <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a>, заявил, что Пашаев его "подставил". Также он сообщил, что не продлевал контракт с ним, и был удивлен его визитом в СИЗО. По его словам, он ждал, что к нему придет другой юрист. Ефремов добавил, что сейчас готовит расширенную апелляционную жалобу.Комментируя эти сообщения, Пашаев заявил, что артиста "подставил" не он, а близкий человек из его окружения, который призывал актера признать свою вину.
https://ria.ru/20200911/palomnichestvo-1577119018.html
https://ria.ru/20200911/kamera-1577109137.html
https://ria.ru/20200911/efremov-1577088563.html
Шизофрения...
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Пашаев - птица гордая, пока не пнешь, не полетит.
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, общественная наблюдательная комиссия, михаил ефремов, происшествия

Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить

22:41 11.09.2020
8775
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Михаил Ефремов не может его "уволить".
"Пашаев не подчиненный, чтобы его уволили", — объяснил юрист.
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Он добавил, что адвоката в принципе нельзя уволить, от его услуг можно только отказаться.
По словам Пашаева, он закончил свою работу с подзащитным, ему осталось только подать апелляционную жалобу. Уже при ее рассмотрении в суде вышестоящей инстанции Ефремов сможет выбрать себе другого защитника.
Адвокат добавил, что доволен своей работой, но недоволен приговором.
Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Накануне Ефремов, по словам членов Общественной наблюдательной комиссии, заявил, что Пашаев его "подставил". Также он сообщил, что не продлевал контракт с ним, и был удивлен его визитом в СИЗО. По его словам, он ждал, что к нему придет другой юрист. Ефремов добавил, что сейчас готовит расширенную апелляционную жалобу.
Комментируя эти сообщения, Пашаев заявил, что артиста "подставил" не он, а близкий человек из его окружения, который призывал актера признать свою вину.
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68603951
Обсудить 14
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияОбщественная наблюдательная комиссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Шизофрения...
11 сентября, 23:13
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1800000
Пашаев - птица гордая, пока не пнешь, не полетит.
11 сентября, 22:58
sizif8sizif8
0130000
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