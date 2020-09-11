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https://ria.ru/20200911/pashaev-1577084435.html
Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал телеканалу "Звезда", почему в его работе на процессе нашли нарушения. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:27
2020-09-11T17:16
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Звезда", </a>почему в его работе на процессе нашли нарушения.<a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Пашаев </a>защищал Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице через несколько часов. Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Накануне в Минюсте заявили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса. Как пояснил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров, квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла в действиях защитника дисциплинарный проступок. При этом, подчеркнул Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию юриста, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.
https://ria.ru/20200910/pashaev-1577063576.html
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия

Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения

12:27 11.09.2020 (обновлено: 17:16 11.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал телеканалу "Звезда", почему в его работе на процессе нашли нарушения.

"У нас же кодекс профессиональной этики адвоката очень жесткий. Регламентирует общение адвоката и со СМИ, и с гражданами, с кем угодно. Что-то нелестное сказал, не то сказал — будь любезен, неси ответственность", — объяснил адвокат.

Пашаев защищал Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице через несколько часов. Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.
Накануне в Минюсте заявили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса. Как пояснил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров, квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла в действиях защитника дисциплинарный проступок. При этом, подчеркнул Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию юриста, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова
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