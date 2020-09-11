https://ria.ru/20200911/pashaev-1577084435.html

Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал телеканалу "Звезда", почему в его работе на процессе нашли нарушения. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:27

2020-09-11T12:27

2020-09-11T17:16

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Звезда", </a>почему в его работе на процессе нашли нарушения.<a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Пашаев </a>защищал Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице через несколько часов. Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Накануне в Минюсте заявили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса. Как пояснил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров, квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла в действиях защитника дисциплинарный проступок. При этом, подчеркнул Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию юриста, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.

https://ria.ru/20200910/pashaev-1577063576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия