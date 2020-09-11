Пашаев объяснил, почему в его работе нашли нарушения
12:27 11.09.2020 (обновлено: 17:16 11.09.2020)
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Адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал телеканалу "Звезда", почему в его работе на процессе нашли нарушения.
"У нас же кодекс профессиональной этики адвоката очень жесткий. Регламентирует общение адвоката и со СМИ, и с гражданами, с кем угодно. Что-то нелестное сказал, не то сказал — будь любезен, неси ответственность", — объяснил адвокат.
Пашаев защищал Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице через несколько часов. Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.
Накануне в Минюсте заявили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса. Как пояснил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров, квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла в действиях защитника дисциплинарный проступок. При этом, подчеркнул Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию юриста, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.
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