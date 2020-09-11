https://ria.ru/20200911/pandadoc-1577094918.html

PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов

Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в Белоруссии, заблокированы, зарплату не могут получить более 250 сотрудников, говорится в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:38

2020-09-11T14:38

2020-09-11T18:48

протесты в белоруссии

microsoft corporation

европейский банк реконструкции и развития

калифорния

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заблокированы, зарплату не могут получить более 250 сотрудников, говорится в сообщении компании.Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволится из правоохранительных органов. Некоторое время спустя Микадо сообщил, что сотрудники департамента финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пришли с обыском в компанию. В пресс-службе КГК РИА Новости заявили, что данную информацию не комментируют. Позже компания сообщила, что четырех руководящих работников минского офиса обвиняют в хищении, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК, по этой статье грозит лишение свободы до 12 лет."Счета компании заблокированы, причем, что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле", - говорится в сообщении компании.Как отмечала ранее PandaDoc, ее сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета (около 40,6 тысячи долларов), причинив тем самым ущерб государству.PandaDoc - технологическая компания с головным офисом в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>, среди ее инвесторов - <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_bank_rekonstrukcii_i_razvitija/" target="_blank" data-auto="true">Европейский банк реконструкции и развития</a>, фонды Кремниевой долины.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

Арсений Новиков Они как хотели? Переть на власть без последствий? Наивные. 66

Козьма ПРУТКОВ. Молодец, батька, а то наш Путин любит с ними сюсюкать. Поучится надо России у Белоруссии. 26

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калифорния

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, европейский банк реконструкции и развития, калифорния, белоруссия, в мире