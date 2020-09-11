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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/pandadoc-1577094918.html
PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов
Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в Белоруссии, заблокированы, зарплату не могут получить более 250 сотрудников, говорится в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:38
2020-09-11T18:48
протесты в белоруссии
microsoft corporation
европейский банк реконструкции и развития
калифорния
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заблокированы, зарплату не могут получить более 250 сотрудников, говорится в сообщении компании.Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволится из правоохранительных органов. Некоторое время спустя Микадо сообщил, что сотрудники департамента финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пришли с обыском в компанию. В пресс-службе КГК РИА Новости заявили, что данную информацию не комментируют. Позже компания сообщила, что четырех руководящих работников минского офиса обвиняют в хищении, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК, по этой статье грозит лишение свободы до 12 лет."Счета компании заблокированы, причем, что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле", - говорится в сообщении компании.Как отмечала ранее PandaDoc, ее сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета (около 40,6 тысячи долларов), причинив тем самым ущерб государству.PandaDoc - технологическая компания с головным офисом в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>, среди ее инвесторов - <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_bank_rekonstrukcii_i_razvitija/" target="_blank" data-auto="true">Европейский банк реконструкции и развития</a>, фонды Кремниевой долины.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
Они как хотели? Переть на власть без последствий? Наивные.
66
Молодец, батька, а то наш Путин любит с ними сюсюкать. Поучится надо России у Белоруссии.
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8
калифорния
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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microsoft corporation, европейский банк реконструкции и развития, калифорния, белоруссия, в мире

PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов

14:38 11.09.2020 (обновлено: 18:48 11.09.2020)
1866
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в Белоруссии, заблокированы, зарплату не могут получить более 250 сотрудников, говорится в сообщении компании.
Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволится из правоохранительных органов. Некоторое время спустя Микадо сообщил, что сотрудники департамента финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пришли с обыском в компанию. В пресс-службе КГК РИА Новости заявили, что данную информацию не комментируют. Позже компания сообщила, что четырех руководящих работников минского офиса обвиняют в хищении, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК, по этой статье грозит лишение свободы до 12 лет.
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"Счета компании заблокированы, причем, что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле", - говорится в сообщении компании.
Как отмечала ранее PandaDoc, ее сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета (около 40,6 тысячи долларов), причинив тем самым ущерб государству.
PandaDoc - технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, среди ее инвесторов - Microsoft, Европейский банк реконструкции и развития, фонды Кремниевой долины.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииMicrosoft CorporationЕвропейский банк реконструкции и развитияКалифорнияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Они как хотели? Переть на власть без последствий? Наивные.
11 сентября, 14:43
Арсений НовиковАрсений Новиков
5711124
Молодец, батька, а то наш Путин любит с ними сюсюкать. Поучится надо России у Белоруссии.
11 сентября, 14:52
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
1801106
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