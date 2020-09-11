https://ria.ru/20200911/otoplenie-1577106378.html
Тюменская область завершает подготовку к отопительному сезону
Почти 4 миллиарда рублей израсходуют в Тюменской области на подготовку к отопительному сезону, из них 700 миллионов рублей выделяются из областного бюджета,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:13
2020-09-11T17:13
2020-09-11T17:13
тюменская область
жкх
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<strong>ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости</strong>. Почти 4 миллиарда рублей израсходуют в <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a> на подготовку к отопительному сезону, из них 700 миллионов рублей выделяются из областного бюджета, остальные средства затратят ресурсоснабжающие организации, сообщает пресс-служба губернатора области.Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону полностью закончена в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах. В остальных муниципалитетах региона работа близится к завершению. Паспорта готовности к отопительному сезону получили более 80% объектов социальной сферы, к теплу уже подключены 266 школ, детсадов и больниц.В области сформированы запасы топлива, существенно превышающие нормативы, добавил Фирсов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх
ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости
. Почти 4 миллиарда рублей израсходуют в Тюменской области
на подготовку к отопительному сезону, из них 700 миллионов рублей выделяются из областного бюджета, остальные средства затратят ресурсоснабжающие организации, сообщает пресс-служба губернатора области.
"Работа по подготовке к отопительному сезону идет по плану. По данным на 1 сентября к зиме подготовлены 1273 котельных, 1888 километров тепловых сетей, 5650 километров водопроводных и 1774 километра канализационных сетей", - приводятся в сообщении слова директора департамента ЖКХ Антона Фирсова на на заседании президиума регионального правительства.
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону полностью закончена в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах. В остальных муниципалитетах региона работа близится к завершению. Паспорта готовности к отопительному сезону получили более 80% объектов социальной сферы, к теплу уже подключены 266 школ, детсадов и больниц.
В области сформированы запасы топлива, существенно превышающие нормативы, добавил Фирсов.