https://ria.ru/20200911/otoplenie-1577106378.html

Тюменская область завершает подготовку к отопительному сезону

Почти 4 миллиарда рублей израсходуют в Тюменской области на подготовку к отопительному сезону, из них 700 миллионов рублей выделяются из областного бюджета,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:13

2020-09-11T17:13

2020-09-11T17:13

тюменская область

жкх

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<strong>ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости</strong>. Почти 4 миллиарда рублей израсходуют в <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a> на подготовку к отопительному сезону, из них 700 миллионов рублей выделяются из областного бюджета, остальные средства затратят ресурсоснабжающие организации, сообщает пресс-служба губернатора области.Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону полностью закончена в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах. В остальных муниципалитетах региона работа близится к завершению. Паспорта готовности к отопительному сезону получили более 80% объектов социальной сферы, к теплу уже подключены 266 школ, детсадов и больниц.В области сформированы запасы топлива, существенно превышающие нормативы, добавил Фирсов.

https://ria.ru/20200911/moor-1577092710.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх