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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200911/otoplenie-1577106378.html
Тюменская область завершает подготовку к отопительному сезону
Почти 4 миллиарда рублей израсходуют в Тюменской области на подготовку к отопительному сезону, из них 700 миллионов рублей выделяются из областного бюджета,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:13
2020-09-11T17:13
тюменская область
жкх
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<strong>ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости</strong>. Почти 4 миллиарда рублей израсходуют в <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a> на подготовку к отопительному сезону, из них 700 миллионов рублей выделяются из областного бюджета, остальные средства затратят ресурсоснабжающие организации, сообщает пресс-служба губернатора области.Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону полностью закончена в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах. В остальных муниципалитетах региона работа близится к завершению. Паспорта готовности к отопительному сезону получили более 80% объектов социальной сферы, к теплу уже подключены 266 школ, детсадов и больниц.В области сформированы запасы топлива, существенно превышающие нормативы, добавил Фирсов.
https://ria.ru/20200911/moor-1577092710.html
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жкх

Тюменская область завершает подготовку к отопительному сезону

17:13 11.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости. Почти 4 миллиарда рублей израсходуют в Тюменской области на подготовку к отопительному сезону, из них 700 миллионов рублей выделяются из областного бюджета, остальные средства затратят ресурсоснабжающие организации, сообщает пресс-служба губернатора области.
"Работа по подготовке к отопительному сезону идет по плану. По данным на 1 сентября к зиме подготовлены 1273 котельных, 1888 километров тепловых сетей, 5650 километров водопроводных и 1774 километра канализационных сетей", - приводятся в сообщении слова директора департамента ЖКХ Антона Фирсова на на заседании президиума регионального правительства.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 14:11Тюменская область
Александр Моор оценил состояние соцобъектов в Тюменском районе
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону полностью закончена в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах. В остальных муниципалитетах региона работа близится к завершению. Паспорта готовности к отопительному сезону получили более 80% объектов социальной сферы, к теплу уже подключены 266 школ, детсадов и больниц.
В области сформированы запасы топлива, существенно превышающие нормативы, добавил Фирсов.
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Тюменская областьЖКХ
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