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Омская область
https://ria.ru/20200911/omsk-1577119671.html
Губернатор Омской области открыл культурный центр в Азово
Губернатор Омской области Александр Бурков в пятницу открыл новый культурный центр в Азовском районе, под крышей которого заработали школа искусств, библиотека... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:42
2020-09-11T22:43
омская область
сбербанк россии
ростелеком
александр бурков
омская область
азовский район
седельниковский район
общество
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<strong>ОМСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> в пятницу открыл новый культурный центр в <a href="http://ria.ru/location_Azovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Азовском районе</a>, под крышей которого заработали школа искусств, библиотека и архив, сообщили в облправительстве.В районном центре Азово более 30 лет в разных помещениях, требующих ремонта, размещались детская школа искусств (ДШИ) им. В.Я. Шпета, центральная районная библиотека и муниципальный архив. Все три учреждения объединили под крышей Культурного центра. По данным облправительства, здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров выкупили у <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> за четыре миллиона рублей. В пятницу 11 сентября губернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в торжественной церемонии открытия центра."Такую практику приобретения зданий у коммерческих структур и наполнения их действующими муниципальными учреждениями мы начали еще в <a href="http://ria.ru/location_Sedelnikovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Седельниковском районе</a>, где приобрели здание у "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекома</a>" за бюджетные средства и переселили учреждения. Сейчас мы это видим в Азово - здесь хорошие площади, просторные комнаты, и здесь разместилось сразу несколько организаций. Практика совершенно правильная - это быстрее, чем строить новое здание", - цитирует пресс-служба правительства Александра Буркова.Губернатор отметил труд преподавателей, которые участвовали в ремонте школы и на время стали малярами. Глава региона подарил детской школе искусств ученическую скрипку. Педагоги ДШИ в Азово обучают около 200 детей по четырём направлениям: фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и изобразительное искусство. Скрипичного отделения в школе не было, несмотря на то, что она носит имя прославленного скрипача Вильгельма Яковлевича Шпета."Губернатор на открытии отметил, что эту историческую несправедливость нужно исправлять. Сейчас детская школа искусств, с переездом в новое здание и увеличением площадей, сможет начать набор на новое отделение", - отметили в областном правительстве.В школе также появился новый концертный зал, которого в старом здании не было. Также в здании находится и муниципальный архив, где насчитывается более 15 тысяч документов, самые первые из них - от 1930 года. Теперь архивные материалы и сотрудники размещаются в просторных, светлых комнатах. В архиве установлена специальная световая система для лучшей сохранности документов.В ещё одном отремонтированном здании, которое посетил глава региона, Центре досуга и методической помощи, открылся после капремонта танцевальный зал, куда закупили профессиональное оборудование и балетные станки. Сейчас в танцевальных коллективах Азово занимаются более 90 человек, еще 30 человек - на подготовительных занятиях. На первом этаже Центра досуга разместился современный зрительный зал и кинозал, который открыли в прошлом году по национальному проекту "Культура".
https://ria.ru/20200911/azovo-1577120057.html
https://ria.ru/20200819/1575984899.html
https://ria.ru/20200822/1576041233.html
омская область
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сбербанк россии, ростелеком, александр бурков, омская область, азовский район, седельниковский район, общество

Губернатор Омской области открыл культурный центр в Азово

21:42 11.09.2020 (обновлено: 22:43 11.09.2020)
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© Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области открывает культурный центр в Азовском районе
Губернатор Омской области открывает культурный центр в Азовском районе - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в пятницу открыл новый культурный центр в Азовском районе, под крышей которого заработали школа искусств, библиотека и архив, сообщили в облправительстве.
В районном центре Азово более 30 лет в разных помещениях, требующих ремонта, размещались детская школа искусств (ДШИ) им. В.Я. Шпета, центральная районная библиотека и муниципальный архив. Все три учреждения объединили под крышей Культурного центра. По данным облправительства, здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров выкупили у Сбербанка за четыре миллиона рублей. В пятницу 11 сентября губернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в торжественной церемонии открытия центра.
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"Такую практику приобретения зданий у коммерческих структур и наполнения их действующими муниципальными учреждениями мы начали еще в Седельниковском районе, где приобрели здание у "Ростелекома" за бюджетные средства и переселили учреждения. Сейчас мы это видим в Азово - здесь хорошие площади, просторные комнаты, и здесь разместилось сразу несколько организаций. Практика совершенно правильная - это быстрее, чем строить новое здание", - цитирует пресс-служба правительства Александра Буркова.
Губернатор отметил труд преподавателей, которые участвовали в ремонте школы и на время стали малярами. Глава региона подарил детской школе искусств ученическую скрипку. Педагоги ДШИ в Азово обучают около 200 детей по четырём направлениям: фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и изобразительное искусство. Скрипичного отделения в школе не было, несмотря на то, что она носит имя прославленного скрипача Вильгельма Яковлевича Шпета.
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"Губернатор на открытии отметил, что эту историческую несправедливость нужно исправлять. Сейчас детская школа искусств, с переездом в новое здание и увеличением площадей, сможет начать набор на новое отделение", - отметили в областном правительстве.
В школе также появился новый концертный зал, которого в старом здании не было. Также в здании находится и муниципальный архив, где насчитывается более 15 тысяч документов, самые первые из них - от 1930 года. Теперь архивные материалы и сотрудники размещаются в просторных, светлых комнатах. В архиве установлена специальная световая система для лучшей сохранности документов.
В ещё одном отремонтированном здании, которое посетил глава региона, Центре досуга и методической помощи, открылся после капремонта танцевальный зал, куда закупили профессиональное оборудование и балетные станки. Сейчас в танцевальных коллективах Азово занимаются более 90 человек, еще 30 человек - на подготовительных занятиях. На первом этаже Центра досуга разместился современный зрительный зал и кинозал, который открыли в прошлом году по национальному проекту "Культура".
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Омская областьСбербанк РоссииРостелекомАлександр БурковОмская областьАзовский районСедельниковский районОбщество
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