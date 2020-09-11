https://ria.ru/20200911/ogranicheniya-1577092781.html

Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране

Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:11

2020-09-11T14:11

2020-09-11T14:38

чжао лицзянь

майк помпео

мид кнр

вашингтон (город)

китай

сша

в мире

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<strong>ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a>.Ранее госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> вводит ограничения на работу китайских дипломатов в США, теперь им понадобится получать разрешение от властей страны на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий. По его словам, власти Китая "в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР", включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках."Чтобы добиться от США скорейшей отмены их ошибочных действий, китайская сторона недавно направила дипломатическую ноту о введении ответных ограничений на деятельность дипломатических миссий США в Китае, включая генконсульство США в <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a>, и их персонала", - заявил Чжао Лицзянь, слова которого приводятся на сайте ведомства.Он указал, что соответствующие меры распространяются как на высокопоставленных дипломатов, так и на другой персонал дипмиссий.Чжао Лицзянь напомнил, что 3 сентября внешнеполитическое ведомство уже сообщало, что с октября прошлого года госдепартамент США неоднократно вводил ограничения в отношении китайских посольств, консульств и их персонала."Действия США серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений, создают серьезные препятствия для китайско-американских отношений и нормальных двусторонних обменов", - указал дипломат.Вместе с тем, дипломат заявил, что "вышеуказанные меры Китая являются законным и необходимым ответом на ошибочные действия США".По словам представителя ведомства, "Китай вновь призывает США немедленно исправить свои ошибки и отменить необоснованные ограничения на деятельность китайских дипмиссий и их персонала в США"."Китай даст равноценный ответ в соответствии с действиями США", - добавил он.

https://ria.ru/20200909/kitay-1577000714.html

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вашингтон (город)

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, майк помпео, мид кнр, вашингтон (город), китай, сша, в мире