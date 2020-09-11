Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/ogranicheniya-1577092781.html
Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране
Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:11
2020-09-11T14:38
чжао лицзянь
майк помпео
мид кнр
вашингтон (город)
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39828/29/398282963_0:860:2334:2173_1400x0_80_0_0_718273465cd10d00df813b2b9a490655.jpg
<strong>ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a>.Ранее госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> вводит ограничения на работу китайских дипломатов в США, теперь им понадобится получать разрешение от властей страны на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий. По его словам, власти Китая "в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР", включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках."Чтобы добиться от США скорейшей отмены их ошибочных действий, китайская сторона недавно направила дипломатическую ноту о введении ответных ограничений на деятельность дипломатических миссий США в Китае, включая генконсульство США в <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a>, и их персонала", - заявил Чжао Лицзянь, слова которого приводятся на сайте ведомства.Он указал, что соответствующие меры распространяются как на высокопоставленных дипломатов, так и на другой персонал дипмиссий.Чжао Лицзянь напомнил, что 3 сентября внешнеполитическое ведомство уже сообщало, что с октября прошлого года госдепартамент США неоднократно вводил ограничения в отношении китайских посольств, консульств и их персонала."Действия США серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений, создают серьезные препятствия для китайско-американских отношений и нормальных двусторонних обменов", - указал дипломат.Вместе с тем, дипломат заявил, что "вышеуказанные меры Китая являются законным и необходимым ответом на ошибочные действия США".По словам представителя ведомства, "Китай вновь призывает США немедленно исправить свои ошибки и отменить необоснованные ограничения на деятельность китайских дипмиссий и их персонала в США"."Китай даст равноценный ответ в соответствии с действиями США", - добавил он.
https://ria.ru/20200909/kitay-1577000714.html
1
вашингтон (город)
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39828/29/398282963_0:641:2334:2392_1400x0_80_0_0_4a78df262f5fd15c31816b7ccf96e97e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, майк помпео, мид кнр, вашингтон (город), китай, сша, в мире

Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране

14:11 11.09.2020 (обновлено: 14:38 11.09.2020)
1426
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости. Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит ограничения на работу китайских дипломатов в США, теперь им понадобится получать разрешение от властей страны на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий более чем на 50 человек вне своих дипломатических зданий. По его словам, власти Китая "в течение нескольких лет вводили серьезные препятствия для американских дипломатов, работающих в КНР", включая ограничения на проведение встреч, особенно в студенческих городках.
"Чтобы добиться от США скорейшей отмены их ошибочных действий, китайская сторона недавно направила дипломатическую ноту о введении ответных ограничений на деятельность дипломатических миссий США в Китае, включая генконсульство США в Гонконге, и их персонала", - заявил Чжао Лицзянь, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Он указал, что соответствующие меры распространяются как на высокопоставленных дипломатов, так и на другой персонал дипмиссий.
Чжао Лицзянь напомнил, что 3 сентября внешнеполитическое ведомство уже сообщало, что с октября прошлого года госдепартамент США неоднократно вводил ограничения в отношении китайских посольств, консульств и их персонала.
"Действия США серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений, создают серьезные препятствия для китайско-американских отношений и нормальных двусторонних обменов", - указал дипломат.
Вместе с тем, дипломат заявил, что "вышеуказанные меры Китая являются законным и необходимым ответом на ошибочные действия США".
По словам представителя ведомства, "Китай вновь призывает США немедленно исправить свои ошибки и отменить необоснованные ограничения на деятельность китайских дипмиссий и их персонала в США".
"Китай даст равноценный ответ в соответствии с действиями США", - добавил он.
Американский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:51
Китай обвинил США в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море
10251111
Обсудить 1
Чжао ЛицзяньМайк ПомпеоМИД КНРВашингтон (город)КитайСШАВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Постпред назвал причину отказа Германии предоставить данные по Навальному
Солдаты армии Бундесвера
В Германии могут ввести феминитивы в армии
Киев
Украина не возобновит импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Главком ВКС рассказал о беспрецедентной разведывательной операции НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии отозвал послов из 12 стран, в том числе из России
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России о помощи по Навальному
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Милиция Белоруссии
PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов
Алексей Навальный
Генпрокуратура Берлина получила запрос от России о помощи по Навальному
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Главком ВКС назвал американские учения у границ России провокацией
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
Главком ВКС заявил о риске инцидентов с самолетами НАТО на границе
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019 в Николаевской области
Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Тихановской
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния