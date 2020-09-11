https://ria.ru/20200911/obstrel-1577068196.html

СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля

Государственное телевидение Сирии сообщило в ночь на пятницу, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку Израиля в небе над городом Алеппо на... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T01:59

2020-09-11T01:59

2020-09-11T01:59

война в сирии

сирия

алеппо

израиль

в мире

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<strong>КАИР, 11 сен – РИА Новости.</strong> Государственное телевидение <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> сообщило в ночь на пятницу, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> в небе над городом <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a> на севере САР.По данным телеканала, отражается атака неких "вражеских объектов", при этом не уточняется, идет ли речь о ракетах или БПЛА.Как добавляет телеканал, ПВО удалось сбить несколько ракет до того, как они достигли целей.

Sergej Klassen Уже давно пора в Сирию рассаду тополей завезти. мож тогда евреи перестанут беспредельничать. 17

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сирия

алеппо

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, алеппо, израиль, в мире