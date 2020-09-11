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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200911/obstrel-1577068196.html
СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
Государственное телевидение Сирии сообщило в ночь на пятницу, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку Израиля в небе над городом Алеппо на... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T01:59
2020-09-11T01:59
война в сирии
сирия
алеппо
израиль
в мире
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<strong>КАИР, 11 сен – РИА Новости.</strong> Государственное телевидение <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> сообщило в ночь на пятницу, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> в небе над городом <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a> на севере САР.По данным телеканала, отражается атака неких "вражеских объектов", при этом не уточняется, идет ли речь о ракетах или БПЛА.Как добавляет телеканал, ПВО удалось сбить несколько ракет до того, как они достигли целей.
Уже давно пора в Сирию рассаду тополей завезти. мож тогда евреи перестанут беспредельничать.
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сирия
алеппо
израиль
РИА Новости
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60
сирия, алеппо, израиль, в мире

СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля

01:59 11.09.2020
3257
© AP Photo / Lefteris PitarakisДым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
КАИР, 11 сен – РИА Новости. Государственное телевидение Сирии сообщило в ночь на пятницу, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку Израиля в небе над городом Алеппо на севере САР.

"ПВО Сирии отражает израильскую атаку в небе над Алеппо", - сообщил телеканал Ikhbariya.

По данным телеканала, отражается атака неких "вражеских объектов", при этом не уточняется, идет ли речь о ракетах или БПЛА.
Как добавляет телеканал, ПВО удалось сбить несколько ракет до того, как они достигли целей.
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Война в СирииСирияАлеппоИзраильВ мире
Популярные комментарии
Уже давно пора в Сирию рассаду тополей завезти. мож тогда евреи перестанут беспредельничать.
11 сентября, 02:03
Sergej KlassenSergej Klassen
1121021
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