https://ria.ru/20200911/norilsk-1577104749.html

"Норникель" рассказал о затратах на ликвидацию разлива топлива на ТЭЦ-3

"Норникель" в настоящее время затратил на ликвидацию последствий аварии в Норильске около 8 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый вице-президент... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:51

2020-09-11T16:51

2020-09-11T16:51

разлив дизельного топлива в норильске

норильский никель

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> "Норникель" в настоящее время затратил на ликвидацию последствий аварии в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> около 8 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый вице-президент компании Сергей Дяченко.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

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норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия