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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200911/neft-1577070644.html
Цены на нефть марки Brent опустились ниже 40 долларов за баррель
Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:32
2020-09-11T08:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
минэнерго сша
brent
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> опускалась на 0,37% - до 39,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,27% - до 37,2 доллара за баррель.Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на спрос на топливо. Пессимизм по поводу его восстановления еще больше усилился после того, как в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Minehnergo_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минэнерго США</a> сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране - за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.Аналитики, мнение которых приводит агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a>, считают, что рост запасов также обусловлен тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы еще не полностью восстановили производство после его закрытия из-за штормов в <a href="http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Мексиканском заливе</a> и в других регионах."В то время как добыча сырой нефти в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продолжает восстанавливаться после урагана "Лаура", цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили производительность за последнюю неделю", - приводит агентство мнение аналитиков ING Economics.
https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html
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цены на нефть, минэнерго сша, brent, сша, экономика

Цены на нефть марки Brent опустились ниже 40 долларов за баррель

08:32 11.09.2020
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в США
Нефтяной станок-качалка в США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в США. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,37% - до 39,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,27% - до 37,2 доллара за баррель.
Сотрудники компании на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00
Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы
Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на спрос на топливо. Пессимизм по поводу его восстановления еще больше усилился после того, как в четверг минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране - за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что рост запасов также обусловлен тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы еще не полностью восстановили производство после его закрытия из-за штормов в Мексиканском заливе и в других регионах.
"В то время как добыча сырой нефти в США продолжает восстанавливаться после урагана "Лаура", цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили производительность за последнюю неделю", - приводит агентство мнение аналитиков ING Economics.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 10:28
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинэнерго СШАBrentСШАЭкономика
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