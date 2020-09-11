https://ria.ru/20200911/neft-1577070644.html

Цены на нефть марки Brent опустились ниже 40 долларов за баррель

Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:32

2020-09-11T08:32

2020-09-11T08:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> опускалась на 0,37% - до 39,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,27% - до 37,2 доллара за баррель.Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на спрос на топливо. Пессимизм по поводу его восстановления еще больше усилился после того, как в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Minehnergo_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минэнерго США</a> сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране - за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.Аналитики, мнение которых приводит агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a>, считают, что рост запасов также обусловлен тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы еще не полностью восстановили производство после его закрытия из-за штормов в <a href="http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Мексиканском заливе</a> и в других регионах."В то время как добыча сырой нефти в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продолжает восстанавливаться после урагана "Лаура", цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили производительность за последнюю неделю", - приводит агентство мнение аналитиков ING Economics.

https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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