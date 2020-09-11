https://ria.ru/20200911/nato-1577093713.html

Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ

Североатлантический альянс повысил активность своих боевых - а не только разведывательных - самолетов у границ России, констатировал в пятницу главком ВКС РФ... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:22

2020-09-11T14:22

2020-09-11T14:22

россия

воздушно-космические силы россии

нато

сша

сергей суровикин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Североатлантический альянс повысил активность своих боевых - а не только разведывательных - самолетов у границ России, констатировал в пятницу главком ВКС РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a>.По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европы</a>, а также над прилегающими морскими акваториями.В целом, напомнил Суровикин, за минувший август самолеты-разведчики стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> стали более чем на 30% чаще появляться у границ России. По его оценке, за последнее время "существенно" выросла "интенсивность применения разведывательной авиации" Альянса.За август авиация <a href="https://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_" target="_blank">ВКС</a> РФ 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морями</a>, отметил генерал.

https://ria.ru/20200911/bezopasnost-1577092209.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воздушно-космические силы россии, нато, сша, сергей суровикин, безопасность