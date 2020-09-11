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Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ
Североатлантический альянс повысил активность своих боевых - а не только разведывательных - самолетов у границ России, констатировал в пятницу главком ВКС РФ... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:22
2020-09-11T14:22
россия
воздушно-космические силы россии
нато
сша
сергей суровикин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Североатлантический альянс повысил активность своих боевых - а не только разведывательных - самолетов у границ России, констатировал в пятницу главком ВКС РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a>.По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европы</a>, а также над прилегающими морскими акваториями.В целом, напомнил Суровикин, за минувший август самолеты-разведчики стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> стали более чем на 30% чаще появляться у границ России. По его оценке, за последнее время "существенно" выросла "интенсивность применения разведывательной авиации" Альянса.За август авиация <a href="https://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_" target="_blank">ВКС</a> РФ 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морями</a>, отметил генерал.
https://ria.ru/20200911/bezopasnost-1577092209.html
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россия
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россия, воздушно-космические силы россии, нато, сша, сергей суровикин, безопасность

Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ

14:22 11.09.2020
3749
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019 в Николаевской области
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019 в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Североатлантический альянс повысил активность своих боевых - а не только разведывательных - самолетов у границ России, констатировал в пятницу главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

"Ранее мы фиксировали, в основном, действия самолетов-разведчиков, но в последнее время возросло количество полетов боевой авиации", - сказал он на брифинге.

По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации США совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями.
В целом, напомнил Суровикин, за минувший август самолеты-разведчики стран НАТО стали более чем на 30% чаще появляться у границ России. По его оценке, за последнее время "существенно" выросла "интенсивность применения разведывательной авиации" Альянса.
За август авиация ВКС РФ 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями, отметил генерал.
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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РоссияВоздушно-космические силы РоссииНАТОСШАСергей СуровикинБезопасность
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