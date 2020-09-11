https://ria.ru/20200911/moor-1577092710.html

Александр Моор оценил состояние соцобъектов в Тюменском районе

Обновленный Центр культуры и досуга "Юность" откроется 15 сентября в селе Каскара под Тюменью, готовность центра проверил губернатор Тюменской области Александр РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:11

2020-09-11T14:11

2020-09-11T14:11

тюменская область

александр моор

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<strong>ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости</strong>. Обновленный Центр культуры и досуга "Юность" откроется 15 сентября в селе Каскара под Тюменью, готовность центра проверил губернатор Тюменской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>, сообщает его пресс-служба.Капремонт и оборудование здания Центра осуществлены на средства регионального и федерального бюджетов, в том числе, в рамках нацпроекта "Культура". В здании разместились танцевальный класс, кабинеты с музыкальными инструментами, помещения для будущих художников с мольбертами, мастерские для любителей декоративно-прикладного искусства, оборудованные ткацкими станками, швейными машинками и гончарными кругами. В библиотеке появились рабочие места с доступом к интернету, в том числе к фондам Национальной электронной библиотеки.Глава региона также осмотрел новый Центр физкультурной и спортивной работы "Олимпия" в селе Мальково Тюменского района. Центр построен благодаря рейтинговому голосованию граждан, работы велись с ноября 2018 года по декабрь 2019 года. Здесь проходят учебно-тренировочные занятия, условия позволяют проводить региональные и районные соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, лапте, дзюдо, борьбе, настольному теннису и другим видам спорта.

https://ria.ru/20200907/stipendii-1576869502.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор