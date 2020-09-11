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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200911/moor-1577092710.html
Александр Моор оценил состояние соцобъектов в Тюменском районе
Обновленный Центр культуры и досуга "Юность" откроется 15 сентября в селе Каскара под Тюменью, готовность центра проверил губернатор Тюменской области Александр РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:11
2020-09-11T14:11
тюменская область
александр моор
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<strong>ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости</strong>. Обновленный Центр культуры и досуга "Юность" откроется 15 сентября в селе Каскара под Тюменью, готовность центра проверил губернатор Тюменской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>, сообщает его пресс-служба.Капремонт и оборудование здания Центра осуществлены на средства регионального и федерального бюджетов, в том числе, в рамках нацпроекта "Культура". В здании разместились танцевальный класс, кабинеты с музыкальными инструментами, помещения для будущих художников с мольбертами, мастерские для любителей декоративно-прикладного искусства, оборудованные ткацкими станками, швейными машинками и гончарными кругами. В библиотеке появились рабочие места с доступом к интернету, в том числе к фондам Национальной электронной библиотеки.Глава региона также осмотрел новый Центр физкультурной и спортивной работы "Олимпия" в селе Мальково Тюменского района. Центр построен благодаря рейтинговому голосованию граждан, работы велись с ноября 2018 года по декабрь 2019 года. Здесь проходят учебно-тренировочные занятия, условия позволяют проводить региональные и районные соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, лапте, дзюдо, борьбе, настольному теннису и другим видам спорта.
https://ria.ru/20200907/stipendii-1576869502.html
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александр моор

Александр Моор оценил состояние соцобъектов в Тюменском районе

14:11 11.09.2020
130
© РИА Новости / Сергей РусановАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Русанов
ТЮМЕНЬ, 11 сен - РИА Новости. Обновленный Центр культуры и досуга "Юность" откроется 15 сентября в селе Каскара под Тюменью, готовность центра проверил губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает его пресс-служба.
Капремонт и оборудование здания Центра осуществлены на средства регионального и федерального бюджетов, в том числе, в рамках нацпроекта "Культура". В здании разместились танцевальный класс, кабинеты с музыкальными инструментами, помещения для будущих художников с мольбертами, мастерские для любителей декоративно-прикладного искусства, оборудованные ткацкими станками, швейными машинками и гончарными кругами. В библиотеке появились рабочие места с доступом к интернету, в том числе к фондам Национальной электронной библиотеки.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 12:47Тюменская область
Стипендии губернатора Тюменской области получили 22 студента ТИУ
Глава региона также осмотрел новый Центр физкультурной и спортивной работы "Олимпия" в селе Мальково Тюменского района. Центр построен благодаря рейтинговому голосованию граждан, работы велись с ноября 2018 года по декабрь 2019 года. Здесь проходят учебно-тренировочные занятия, условия позволяют проводить региональные и районные соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, лапте, дзюдо, борьбе, настольному теннису и другим видам спорта.
"Принципиально важная задача регионального правительства и муниципальных органов власти - создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников всех возрастов в каждом городе и районе Тюменской области", - приводятся в сообщении слова Моора.
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Тюменская областьАлександр Моор
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