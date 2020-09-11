https://ria.ru/20200911/model-1577067957.html

Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии

Гибель модели из России Галины Федоровой в районе острова Сардиния могла произойти неподалеку от полигона НАТО, пишет Sun со ссылкой на источники в итальянской... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T01:49

2020-09-11T01:49

2020-09-11T02:29

россия

средиземное море

сардиния

нато

москва

уфа

италия

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Гибель модели из России Галины Федоровой в районе острова <u><a href="http://ria.ru/location_Sardinia/" target="_blank">Сардиния</a></u> могла произойти неподалеку от полигона НАТО, пишет <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sun</a> со ссылкой на источники в <a href="https://ria.ru/location_Italy/" target="_blank">итальянской</a> полиции.Как <a href="https://ria.ru/20200910/smert-1577053118.html" target="_blank">сообщалось</a> ранее, 35-летняя модель утонула в субботу во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. Находясь неподалеку от населенного пункта Изола-Росса, пара решила искупаться. В это время лодка отсоединилась от буя, после чего ее течением откинуло к скалам. Пара попыталась добраться до лодки, однако им это не удалось. Береговая охрана спасла фотографа, но когда женщину подняли на борт, помочь ей не смогли. Причиной смерти стало утопление. Заместитель прокурора города Кальяри распорядился изъять и изучить некоторые объекты, находившиеся на борту, чтобы подтвердить рассказ выжившего фотографа. Речь идет о фотоаппаратах, телефонах и дроне.По информации СМИ, правоохранительные органы расследуют, не была ли модельная съемка прикрытием для "шпионской миссии".Утверждается, что трагедия произошло рядом с "одной из ключевых в <u><a href="https://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank">Средиземном море</a></u>" военных баз Североатлантического Альянса.Ранее мать погибшей сообщила, что ее дочь закончила модельные курсы в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a>, получила диплом журналиста и переехала в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, где работала продавцом в автосалоне и "пыталась выбраться из нищеты". Последние несколько лет она жила в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>. Оттуда она направилась в поездку на Сардинию, где и произошла трагедия.

https://ria.ru/20200621/1573266386.html

Федор Алексеевич 35 летняя девушка с дипломом модели выучилась на журналиста, работала продавцом, выбралась из нищеты в Париж и утонула в Сардинии....С фотографом только не совсем понятно, двойной агент? 34

Аккаунт Удален А кто это? Секс-туристка какая-то? 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, средиземное море, сардиния, нато, москва, уфа, италия, париж, в мире