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https://ria.ru/20200911/model-1577067957.html
Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
Гибель модели из России Галины Федоровой в районе острова Сардиния могла произойти неподалеку от полигона НАТО, пишет Sun со ссылкой на источники в итальянской... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T01:49
2020-09-11T02:29
россия
средиземное море
сардиния
нато
москва
уфа
италия
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Гибель модели из России Галины Федоровой в районе острова <u><a href="http://ria.ru/location_Sardinia/" target="_blank">Сардиния</a></u> могла произойти неподалеку от полигона НАТО, пишет <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sun</a> со ссылкой на источники в <a href="https://ria.ru/location_Italy/" target="_blank">итальянской</a> полиции.Как <a href="https://ria.ru/20200910/smert-1577053118.html" target="_blank">сообщалось</a> ранее, 35-летняя модель утонула в субботу во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. Находясь неподалеку от населенного пункта Изола-Росса, пара решила искупаться. В это время лодка отсоединилась от буя, после чего ее течением откинуло к скалам. Пара попыталась добраться до лодки, однако им это не удалось. Береговая охрана спасла фотографа, но когда женщину подняли на борт, помочь ей не смогли. Причиной смерти стало утопление. Заместитель прокурора города Кальяри распорядился изъять и изучить некоторые объекты, находившиеся на борту, чтобы подтвердить рассказ выжившего фотографа. Речь идет о фотоаппаратах, телефонах и дроне.По информации СМИ, правоохранительные органы расследуют, не была ли модельная съемка прикрытием для "шпионской миссии".Утверждается, что трагедия произошло рядом с "одной из ключевых в <u><a href="https://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank">Средиземном море</a></u>" военных баз Североатлантического Альянса.Ранее мать погибшей сообщила, что ее дочь закончила модельные курсы в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a>, получила диплом журналиста и переехала в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, где работала продавцом в автосалоне и "пыталась выбраться из нищеты". Последние несколько лет она жила в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>. Оттуда она направилась в поездку на Сардинию, где и произошла трагедия.
https://ria.ru/20200621/1573266386.html
35 летняя девушка с дипломом модели выучилась на журналиста, работала продавцом, выбралась из нищеты в Париж и утонула в Сардинии....С фотографом только не совсем понятно, двойной агент?
34
А кто это? Секс-туристка какая-то?
16
8
россия
средиземное море
сардиния
москва
уфа
италия
париж
РИА Новости
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россия, средиземное море, сардиния, нато, москва, уфа, италия, париж, в мире

Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии

01:49 11.09.2020 (обновлено: 02:29 11.09.2020)
10045
© Фото : @galinamodel/InstagramГалина Федорова
Галина Федорова - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : @galinamodel/Instagram
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Гибель модели из России Галины Федоровой в районе острова Сардиния могла произойти неподалеку от полигона НАТО, пишет Sun со ссылкой на источники в итальянской полиции.
Как сообщалось ранее, 35-летняя модель утонула в субботу во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. Находясь неподалеку от населенного пункта Изола-Росса, пара решила искупаться. В это время лодка отсоединилась от буя, после чего ее течением откинуло к скалам. Пара попыталась добраться до лодки, однако им это не удалось. Береговая охрана спасла фотографа, но когда женщину подняли на борт, помочь ей не смогли. Причиной смерти стало утопление. Заместитель прокурора города Кальяри распорядился изъять и изучить некоторые объекты, находившиеся на борту, чтобы подтвердить рассказ выжившего фотографа. Речь идет о фотоаппаратах, телефонах и дроне.
По информации СМИ, правоохранительные органы расследуют, не была ли модельная съемка прикрытием для "шпионской миссии".

"Запись с беспилотника вызывает интерес, поскольку это произошло очень близко к полигону НАТО", — рассказал источник в полиции.

Утверждается, что трагедия произошло рядом с "одной из ключевых в Средиземном море" военных баз Североатлантического Альянса.
Ранее мать погибшей сообщила, что ее дочь закончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста и переехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и "пыталась выбраться из нищеты". Последние несколько лет она жила в Париже. Оттуда она направилась в поездку на Сардинию, где и произошла трагедия.
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РоссияСредиземное мореСардинияНАТОМоскваУфаИталияПарижВ мире
Популярные комментарии
35 летняя девушка с дипломом модели выучилась на журналиста, работала продавцом, выбралась из нищеты в Париж и утонула в Сардинии....С фотографом только не совсем понятно, двойной агент?
11 сентября, 02:18
Федор АлексеевичФедор Алексеевич
8213002
А кто это? Секс-туристка какая-то?
11 сентября, 01:55
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901015
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