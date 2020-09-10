https://ria.ru/20200910/smert-1577053118.html
Прокуратура Италии расследует смерть российской модели
Прокуратура Италии проводит расследование смерти модели из России Галины Федоровой, которая погибла в районе итальянского острова Сардиния, сообщает агентство... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:13
2020-09-10T17:13
2020-09-10T22:20
сардиния
италия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> проводит расследование смерти модели из России Галины Федоровой, которая погибла в районе итальянского острова <a href="http://ria.ru/location_Sardinia/" target="_blank" data-auto="true">Сардиния</a>, сообщает агентство <a href="https://www.ansa.it/" target="_blank">Ansa</a>.Ранее СМИ сообщали, что 35-летняя модель утонула в субботу во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. По его словам, находясь неподалеку от населенного пункта Изола-Росса, пара решила искупаться. В это время лодка отсоединилась от буя, после чего ее течением откинуло к скалам. Пара попыталась добраться до лодки, однако им это не удалось. Береговая охрана спасла фотографа, однако когда женщину подняли на борт, помочь ей не смогли.Проведенное вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало утопление, сообщает Ansa.Заместитель прокурора города Кальяри Энрико Луссу распорядился изъять и изучить некоторые объекты, находившиеся на борту, с целью подтвердить рассказ выжившего фотографа, отмечает агентство. Речь идет, в частности, о фотоаппаратах, телефонах и дроне. Также на борту были обнаружены несколько бутылок с алкоголем.В настоящий момент не исключается версия непредумышленного убийства, сообщает Ansa.
https://radiosputnik.ria.ru/20180531/1521748264.html
3
сардиния
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сардиния, италия, в мире
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Прокуратура Италии
проводит расследование смерти модели из России Галины Федоровой, которая погибла в районе итальянского острова Сардиния
, сообщает агентство Ansa
.
Ранее СМИ сообщали, что 35-летняя модель утонула в субботу во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. По его словам, находясь неподалеку от населенного пункта Изола-Росса, пара решила искупаться. В это время лодка отсоединилась от буя, после чего ее течением откинуло к скалам. Пара попыталась добраться до лодки, однако им это не удалось. Береговая охрана спасла фотографа, однако когда женщину подняли на борт, помочь ей не смогли.
Проведенное вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало утопление, сообщает Ansa.
Заместитель прокурора города Кальяри Энрико Луссу распорядился изъять и изучить некоторые объекты, находившиеся на борту, с целью подтвердить рассказ выжившего фотографа, отмечает агентство. Речь идет, в частности, о фотоаппаратах, телефонах и дроне. Также на борту были обнаружены несколько бутылок с алкоголем.
В настоящий момент не исключается версия непредумышленного убийства, сообщает Ansa.