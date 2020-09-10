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Прокуратура Италии расследует смерть российской модели
Прокуратура Италии проводит расследование смерти модели из России Галины Федоровой, которая погибла в районе итальянского острова Сардиния, сообщает агентство... РИА Новости, 10.09.2020
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сардиния
италия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> проводит расследование смерти модели из России Галины Федоровой, которая погибла в районе итальянского острова <a href="http://ria.ru/location_Sardinia/" target="_blank" data-auto="true">Сардиния</a>, сообщает агентство <a href="https://www.ansa.it/" target="_blank">Ansa</a>.Ранее СМИ сообщали, что 35-летняя модель утонула в субботу во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. По его словам, находясь неподалеку от населенного пункта Изола-Росса, пара решила искупаться. В это время лодка отсоединилась от буя, после чего ее течением откинуло к скалам. Пара попыталась добраться до лодки, однако им это не удалось. Береговая охрана спасла фотографа, однако когда женщину подняли на борт, помочь ей не смогли.Проведенное вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало утопление, сообщает Ansa.Заместитель прокурора города Кальяри Энрико Луссу распорядился изъять и изучить некоторые объекты, находившиеся на борту, с целью подтвердить рассказ выжившего фотографа, отмечает агентство. Речь идет, в частности, о фотоаппаратах, телефонах и дроне. Также на борту были обнаружены несколько бутылок с алкоголем.В настоящий момент не исключается версия непредумышленного убийства, сообщает Ansa.
https://radiosputnik.ria.ru/20180531/1521748264.html
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сардиния
италия
РИА Новости
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сардиния, италия, в мире

Прокуратура Италии расследует смерть российской модели

17:13 10.09.2020 (обновлено: 22:20 10.09.2020)
8652
© Фото : @galinamodel/InstagramГалина Федорова
Галина Федорова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : @galinamodel/Instagram
Галина Федорова. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Прокуратура Италии проводит расследование смерти модели из России Галины Федоровой, которая погибла в районе итальянского острова Сардиния, сообщает агентство Ansa.
Ранее СМИ сообщали, что 35-летняя модель утонула в субботу во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. По его словам, находясь неподалеку от населенного пункта Изола-Росса, пара решила искупаться. В это время лодка отсоединилась от буя, после чего ее течением откинуло к скалам. Пара попыталась добраться до лодки, однако им это не удалось. Береговая охрана спасла фотографа, однако когда женщину подняли на борт, помочь ей не смогли.
Проведенное вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало утопление, сообщает Ansa.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2018
31 мая 2018, 08:55Сказано в эфире
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Заместитель прокурора города Кальяри Энрико Луссу распорядился изъять и изучить некоторые объекты, находившиеся на борту, с целью подтвердить рассказ выжившего фотографа, отмечает агентство. Речь идет, в частности, о фотоаппаратах, телефонах и дроне. Также на борту были обнаружены несколько бутылок с алкоголем.
В настоящий момент не исключается версия непредумышленного убийства, сообщает Ansa.
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