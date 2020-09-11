https://ria.ru/20200911/mintrans-1577104700.html
Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным
Министерство транспорта России подтвердило свою приверженность идее отмены взимания с пассажиров платы за пользование общественным транспортом к 2035 году при... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:50
2020-09-11T16:50
2020-09-11T19:42
инфраструктура
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF" target="_blank">Министерство транспорта</a> России подтвердило свою приверженность идее отмены взимания с пассажиров платы за пользование общественным транспортом к 2035 году при соблюдении условии расширения платности трасс для автомобилистов. Об этом говорится в сообщении ведомства.Минтранс подготовил и направил в кабинет министров проект транспортной стратегии России, рассчитанный до 2035 года. Правительство документ одобрило и поручило провести его доработку в части, касающейся приоритезации и возможной корректировки пообъектного состава включенных в него проектов.Речь идет о предложениях, касающихся внедрения механизма "пользователь платит", который подразумевает установление платы для всех категорий пользователей автомобильных дорог, в том числе дорожной сети городских агломераций. Также этот проект предусматривает в агломерациях возможность перехода к бесплатному пользованию общественным транспортом.После этого проект стратегии доработали на площадке кабинета министров. Положения, касающиеся внедрения механизма "пользователь платит" и возможности перехода к бесплатному пользованию общественным транспортом в городских агломерациях, в документе были сохранены.Отмечается, что развитие принципа "пользователь платит" - это один из механизмов реализации транспортной стратегии, которые направлены на обеспечение содержания транспортной инфраструктуры, а также регулирование ее использования гражданами и перевозчиками. Кроме того, это нацелено на стимулирование использования общественного транспорта и сокращения пользования личными автомобилями в крупных городах и городских агломерациях.В настоящее время доработка проекта стратегии продолжается с учетом формируемого единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Также в работе учитывается новый прогноз социально-экономического развития страны до 2023 года и процесс корректировки нацпроектов, которая осуществляется в соответствии с решением совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20200911/transport-1577083182.html
77vostok
Очередной приступ реформаторства..
37
Кирилл Владимирович
К 2035. А что не к 2235?
37
25
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфраструктура, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство транспорта
России подтвердило свою приверженность идее отмены взимания с пассажиров платы за пользование общественным транспортом к 2035 году при соблюдении условии расширения платности трасс для автомобилистов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Минтранс подготовил и направил в кабинет министров проект транспортной стратегии России, рассчитанный до 2035 года. Правительство документ одобрило и поручило провести его доработку в части, касающейся приоритезации и возможной корректировки пообъектного состава включенных в него проектов.
Речь идет о предложениях, касающихся внедрения механизма "пользователь платит", который подразумевает установление платы для всех категорий пользователей автомобильных дорог, в том числе дорожной сети городских агломераций. Также этот проект предусматривает в агломерациях возможность перехода к бесплатному пользованию общественным транспортом.
После этого проект стратегии доработали на площадке кабинета министров. Положения, касающиеся внедрения механизма "пользователь платит" и возможности перехода к бесплатному пользованию общественным транспортом в городских агломерациях, в документе были сохранены.
Отмечается, что развитие принципа "пользователь платит" - это один из механизмов реализации транспортной стратегии, которые направлены на обеспечение содержания транспортной инфраструктуры, а также регулирование ее использования гражданами и перевозчиками. Кроме того, это нацелено на стимулирование использования общественного транспорта и сокращения пользования личными автомобилями в крупных городах и городских агломерациях.
В настоящее время доработка проекта стратегии продолжается с учетом формируемого единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Также в работе учитывается новый прогноз социально-экономического развития страны до 2023 года и процесс корректировки нацпроектов, которая осуществляется в соответствии с решением совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.