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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/minsk-1577115016.html
На несанкционированном митинге в Минске прошли задержания
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в пятницу вечером задержали трех участниц несанкционированного оппозиционного митинга на площади Независимости... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:32
2020-09-11T21:02
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в пятницу вечером задержали трех участниц несанкционированного оппозиционного митинга на площади Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участницы митинга начали собираться на площади около 19.00 (совпадает с мск - ред.). Затем они (20-25 человек) встали небольшой группой на лестнице возле Красного костела, держа в руках плакаты и цветы. У одной из девушек также в руках был флаг бело-красно-белой расцветки, который у многих в Белоруссии считается одним из главных символов протестного движения.Спустя примерно 15 минут на площадь заехали два микроавтобуса без номерных знаков. Из них вышли более десятка силовиков в балаклавах и форме оливкового цвета. Увидев их, девушки отступили к костелу, а затем вошли в здание. Это, однако, не остановило правоохранителей, которые начали вытаскивать участниц протеста из храма и принудительно сажать их в автобусы.Задержание продолжалось около пяти-семи минут и сопровождалось возмущенными криками участниц протеста. После этого микроавтобусы уехали, а остальные протестующие вновь вышли на лестницу и встали перед костелом.Находящиеся на месте сотрудницы милиции требуют от собравшихся разойтись, предупреждая, что в противном случае к ним могут быть применены спецсредства.Спустя около получаса, после неоднократных попыток правоохранителей побудить митингующих разойтись, задержание повторилось. На этот раз силовики посадили в автобус и увезли пожилую женщину, которая при появлении микроавтобуса правоохранителей попыталась скрыться в храме, но не успела этого сделать. Во время задержания женщина пожаловалась на плохое самочувствие, это отметили и другие участники несанкционированной акции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
https://ria.ru/20200911/minsk-1577113010.html
Всех кто бегает с бело-красно-белыми тряпками надо сажать на зону! 🇧🇾
46
Надо вводить вежливых людей и проводить честный референдум или выборы. Как в Крыму. А то добром это не кончится. Не поймёшь за кого большинство.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Задержание пожилой женщины у Красного костела в центре Минска
Силовики задержали пожилую женщину у Красного костёла в центре Минска
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минск, белоруссия, в мире

На несанкционированном митинге в Минске прошли задержания

19:32 11.09.2020 (обновлено: 21:02 11.09.2020)
4049
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в пятницу вечером задержали трех участниц несанкционированного оппозиционного митинга на площади Независимости в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участницы митинга начали собираться на площади около 19.00 (совпадает с мск - ред.). Затем они (20-25 человек) встали небольшой группой на лестнице возле Красного костела, держа в руках плакаты и цветы. У одной из девушек также в руках был флаг бело-красно-белой расцветки, который у многих в Белоруссии считается одним из главных символов протестного движения.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
Спустя примерно 15 минут на площадь заехали два микроавтобуса без номерных знаков. Из них вышли более десятка силовиков в балаклавах и форме оливкового цвета. Увидев их, девушки отступили к костелу, а затем вошли в здание. Это, однако, не остановило правоохранителей, которые начали вытаскивать участниц протеста из храма и принудительно сажать их в автобусы.
Задержание продолжалось около пяти-семи минут и сопровождалось возмущенными криками участниц протеста. После этого микроавтобусы уехали, а остальные протестующие вновь вышли на лестницу и встали перед костелом.
Находящиеся на месте сотрудницы милиции требуют от собравшихся разойтись, предупреждая, что в противном случае к ним могут быть применены спецсредства.
Спустя около получаса, после неоднократных попыток правоохранителей побудить митингующих разойтись, задержание повторилось. На этот раз силовики посадили в автобус и увезли пожилую женщину, которая при появлении микроавтобуса правоохранителей попыталась скрыться в храме, но не успела этого сделать. Во время задержания женщина пожаловалась на плохое самочувствие, это отметили и другие участники несанкционированной акции.
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 18:58Протесты в Белоруссии
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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137312618
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Всех кто бегает с бело-красно-белыми тряпками надо сажать на зону! 🇧🇾
11 сентября, 20:02
СКСшакапут Капут
2700019
Надо вводить вежливых людей и проводить честный референдум или выборы. Как в Крыму. А то добром это не кончится. Не поймёшь за кого большинство.
11 сентября, 19:50
АСАндрей Ст
10010011
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