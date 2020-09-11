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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/minsk-1577113010.html
В центре Минска задержали подростка с красно-белой лентой на велосипеде
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в пятницу задержали подростка, который катался по площади Независимости в центре Минска на велосипеде, к... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:58
2020-09-11T18:58
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в пятницу задержали подростка, который катался по площади Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> на велосипеде, к которому была привязана бело-красно-белая лента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Подросток в возрасте приблизительно 14-16 лет катался кругами по площади, не привлекая к себе внимания. Около 18.30 (совпадает с мск - ред.) из припаркованного рядом с площадью автобуса без номеров вышли несколько силовиков в балаклавах и оливковой форме. Увидев закрепленную на велосипеде бело-красно-белую ленту, которая у многих в Белоруссии ассоциируется с массовыми протестами, они погнались за подростком.Спустя несколько минут погони молодого человека в грубой форме посадили в машину и увезли вместе с его велосипедом. Находившиеся поблизости горожане пытались "отбить" подростка у силовиков, однако им не удалось это сделать.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200911/moshennichestvo-1577103244.html
https://ria.ru/20200911/zhurnalist-1577088935.html
Оножедитя каталось с флагом, одобренным белорусским нацикам самим Гитлером. И такой облом.
31
Ну что же, Лука решил на силовиков опираться. Понаблюдаем надолго ли хватит
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В центре Минска задержали подростка с красно-белой лентой на велосипеде

18:58 11.09.2020
1116
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sputnik
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МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в пятницу задержали подростка, который катался по площади Независимости в центре Минска на велосипеде, к которому была привязана бело-красно-белая лента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Подросток в возрасте приблизительно 14-16 лет катался кругами по площади, не привлекая к себе внимания. Около 18.30 (совпадает с мск - ред.) из припаркованного рядом с площадью автобуса без номеров вышли несколько силовиков в балаклавах и оливковой форме. Увидев закрепленную на велосипеде бело-красно-белую ленту, которая у многих в Белоруссии ассоциируется с массовыми протестами, они погнались за подростком.
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 16:27Протесты в Белоруссии
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Спустя несколько минут погони молодого человека в грубой форме посадили в машину и увезли вместе с его велосипедом. Находившиеся поблизости горожане пытались "отбить" подростка у силовиков, однако им не удалось это сделать.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Вчера, 13:21Протесты в Белоруссии
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85031419
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Оножедитя каталось с флагом, одобренным белорусским нацикам самим Гитлером. И такой облом.
11 сентября, 19:05
sizif8sizif8
2100028
Ну что же, Лука решил на силовиков опираться. Понаблюдаем надолго ли хватит
11 сентября, 19:11
max parusmax parus
6000017
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