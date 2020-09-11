В центре Минска задержали подростка с красно-белой лентой на велосипеде
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции на площади Независимости в Минске
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МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в пятницу задержали подростка, который катался по площади Независимости в центре Минска на велосипеде, к которому была привязана бело-красно-белая лента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Подросток в возрасте приблизительно 14-16 лет катался кругами по площади, не привлекая к себе внимания. Около 18.30 (совпадает с мск - ред.) из припаркованного рядом с площадью автобуса без номеров вышли несколько силовиков в балаклавах и оливковой форме. Увидев закрепленную на велосипеде бело-красно-белую ленту, которая у многих в Белоруссии ассоциируется с массовыми протестами, они погнались за подростком.
Спустя несколько минут погони молодого человека в грубой форме посадили в машину и увезли вместе с его велосипедом. Находившиеся поблизости горожане пытались "отбить" подростка у силовиков, однако им не удалось это сделать.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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