https://ria.ru/20200911/minsk-1577113010.html

В центре Минска задержали подростка с красно-белой лентой на велосипеде

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в пятницу задержали подростка, который катался по площади Независимости в центре Минска на велосипеде, к... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T18:58

2020-09-11T18:58

2020-09-11T18:58

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в пятницу задержали подростка, который катался по площади Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> на велосипеде, к которому была привязана бело-красно-белая лента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Подросток в возрасте приблизительно 14-16 лет катался кругами по площади, не привлекая к себе внимания. Около 18.30 (совпадает с мск - ред.) из припаркованного рядом с площадью автобуса без номеров вышли несколько силовиков в балаклавах и оливковой форме. Увидев закрепленную на велосипеде бело-красно-белую ленту, которая у многих в Белоруссии ассоциируется с массовыми протестами, они погнались за подростком.Спустя несколько минут погони молодого человека в грубой форме посадили в машину и увезли вместе с его велосипедом. Находившиеся поблизости горожане пытались "отбить" подростка у силовиков, однако им не удалось это сделать.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/moshennichestvo-1577103244.html

https://ria.ru/20200911/zhurnalist-1577088935.html

sizif8 Оножедитя каталось с флагом, одобренным белорусским нацикам самим Гитлером. И такой облом. 31

max parus Ну что же, Лука решил на силовиков опираться. Понаблюдаем надолго ли хватит 23

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире