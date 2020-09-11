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https://ria.ru/20200911/minkomsvyaz-1577104854.html
Минкомсвязь переименовали
Правительство РФ изменило сокращенное наименование министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с Минкомсвязь России на Минцифры России,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:52
2020-09-11T17:00
михаил мишустин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Правительство РФ изменило сокращенное наименование <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF/" target="_blank">министерства</a> цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с Минкомсвязь России на Минцифры России, сообщает пресс-служба правительства.Соответствующее постановление подписал премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. Изменения внесены в положение о министерстве.В мае 2018 года министерство связи и массовых коммуникаций РФ было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, однако сокращенное название оставалось прежним – Минкомсвязь."За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры", - говорится в сообщении.Постановлением, меняющим сокращенное название министерства, также внесены изменения, касающиеся электронной подписи. Согласно этим изменениям, Минцифры устанавливает правила аккредитации удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон (уполномочены осуществлять деятельность по проверке электронных подписей - ред.); требования к порядку реализации функций удостоверяющих центров, установленных законом "Об электронной подписи" по согласованию с <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> РФ.Кроме того, Минцифры устанавливает по согласованию с ФСБ перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физлица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных технологий путем предоставления сведений из ЕСИА. Также Минцифры по согласованию с ФСБ определяет формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми средствами электронной подписи.
https://ria.ru/20200702/1573817890.html
https://ria.ru/20200907/moshennichestvo-1576889596.html
Минцифры..А министерство образования переименовать в Минбуквы....
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михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Минкомсвязь переименовали

16:52 11.09.2020 (обновлено: 17:00 11.09.2020)
3169
© Фото : Министерство связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВывеска на здании Министерства связи и массовых коммуникация РФ
Вывеска на здании Министерства связи и массовых коммуникация РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Правительство РФ изменило сокращенное наименование министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с Минкомсвязь России на Минцифры России, сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения внесены в положение о министерстве.
В мае 2018 года министерство связи и массовых коммуникаций РФ было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, однако сокращенное название оставалось прежним – Минкомсвязь.
"За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры", - говорится в сообщении.
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Постановлением, меняющим сокращенное название министерства, также внесены изменения, касающиеся электронной подписи. Согласно этим изменениям, Минцифры устанавливает правила аккредитации удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон (уполномочены осуществлять деятельность по проверке электронных подписей - ред.); требования к порядку реализации функций удостоверяющих центров, установленных законом "Об электронной подписи" по согласованию с ФСБ РФ.
Кроме того, Минцифры устанавливает по согласованию с ФСБ перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физлица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных технологий путем предоставления сведений из ЕСИА. Также Минцифры по согласованию с ФСБ определяет формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми средствами электронной подписи.
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Михаил МишустинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
Популярные комментарии
Минцифры..А министерство образования переименовать в Минбуквы....
11 сентября, 16:57
О Ольга Занкова
690000
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