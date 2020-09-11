https://ria.ru/20200911/minkomsvyaz-1577104854.html

Минкомсвязь переименовали

Правительство РФ изменило сокращенное наименование министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с Минкомсвязь России на Минцифры России,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:52

2020-09-11T16:52

2020-09-11T17:00

михаил мишустин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577105006_0:68:2000:1193_1400x0_80_0_0_5a06ea43ceca66580a4d24a61f28569d.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Правительство РФ изменило сокращенное наименование <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF/" target="_blank">министерства</a> цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с Минкомсвязь России на Минцифры России, сообщает пресс-служба правительства.Соответствующее постановление подписал премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. Изменения внесены в положение о министерстве.В мае 2018 года министерство связи и массовых коммуникаций РФ было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, однако сокращенное название оставалось прежним – Минкомсвязь."За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры", - говорится в сообщении.Постановлением, меняющим сокращенное название министерства, также внесены изменения, касающиеся электронной подписи. Согласно этим изменениям, Минцифры устанавливает правила аккредитации удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон (уполномочены осуществлять деятельность по проверке электронных подписей - ред.); требования к порядку реализации функций удостоверяющих центров, установленных законом "Об электронной подписи" по согласованию с <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> РФ.Кроме того, Минцифры устанавливает по согласованию с ФСБ перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физлица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных технологий путем предоставления сведений из ЕСИА. Также Минцифры по согласованию с ФСБ определяет формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми средствами электронной подписи.

https://ria.ru/20200702/1573817890.html

https://ria.ru/20200907/moshennichestvo-1576889596.html

Ольга Занкова Минцифры..А министерство образования переименовать в Минбуквы.... 15

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество