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В США планируют расширить правила сбора биометрических данных у мигрантов
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США выступило с официальным предложением расширить правила сбора биометрических данных и проб ДНК у иммигрантов и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T19:11
2020-09-11T19:11
министерство внутренней безопасности сша
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Министерство внутренней безопасности (<a href="https://ria.ru/organization_MVB_SSHA" target="_blank">МВБ</a>) <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> выступило с официальным предложением расширить правила сбора биометрических данных и проб ДНК у иммигрантов и связанных с запросами об иммиграции лиц, говорится в опубликованном в пятницу на сайте Федерального реестра документе.Также министерство внутренней безопасности США предлагает уточнить цели, для которых будут собираться данные по новым правилам. Среди целей указываются проверка судимостей лиц, подающих прошение об иммиграции, проверка личности и регистрация полученных данных, безопасная выдача документов, а также чтобы позволить МВБ расширить биометрическую базу данных и связанные с ней правила в соответствии с нуждами.Ранее предлагалось брать пробы ДНК у нелегальных иммигрантов и лиц, находящихся в заключении в федеральных тюрьмах, в том числе и за незаконный переход границы.Сейчас генетический анализ берут у людей, которые были задержаны, обвинены или осуждены по обвинению в серьезных преступлениях.
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министерство внутренней безопасности сша, сша, в мире

В США планируют расширить правила сбора биометрических данных у мигрантов

19:11 11.09.2020
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© AP Photo / Guillermo AriasСтена на границе Мексики и США
Стена на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Guillermo Arias
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США выступило с официальным предложением расширить правила сбора биометрических данных и проб ДНК у иммигрантов и связанных с запросами об иммиграции лиц, говорится в опубликованном в пятницу на сайте Федерального реестра документе.

"МВБ предлагает, что каждый заявитель, петиционер, поручитель, бенифициар, лицо, подающее или связанное с иммиграцией или ходатайством об иммиграции, включая граждан США, должны явиться для сбора биометрических данных независимо от возраста… Предлагается расширить типы биометрических данных, которые собирает МВБ, и включить снимок радужной оболочки глаза, отпечаток ладони и образец голоса… Предлагается, что МВБ сможет запрашивать и принимать результаты ДНК-теста", - говорится в тексте на сайте Федерального реестра.

Также министерство внутренней безопасности США предлагает уточнить цели, для которых будут собираться данные по новым правилам. Среди целей указываются проверка судимостей лиц, подающих прошение об иммиграции, проверка личности и регистрация полученных данных, безопасная выдача документов, а также чтобы позволить МВБ расширить биометрическую базу данных и связанные с ней правила в соответствии с нуждами.
Ранее предлагалось брать пробы ДНК у нелегальных иммигрантов и лиц, находящихся в заключении в федеральных тюрьмах, в том числе и за незаконный переход границы.
Сейчас генетический анализ берут у людей, которые были задержаны, обвинены или осуждены по обвинению в серьезных преступлениях.
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