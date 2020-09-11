https://ria.ru/20200911/migranty-1577114168.html

В США планируют расширить правила сбора биометрических данных у мигрантов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США выступило с официальным предложением расширить правила сбора биометрических данных и проб ДНК у иммигрантов и... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:11

2020-09-11T19:11

2020-09-11T19:11

министерство внутренней безопасности сша

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Министерство внутренней безопасности (<a href="https://ria.ru/organization_MVB_SSHA" target="_blank">МВБ</a>) <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> выступило с официальным предложением расширить правила сбора биометрических данных и проб ДНК у иммигрантов и связанных с запросами об иммиграции лиц, говорится в опубликованном в пятницу на сайте Федерального реестра документе.Также министерство внутренней безопасности США предлагает уточнить цели, для которых будут собираться данные по новым правилам. Среди целей указываются проверка судимостей лиц, подающих прошение об иммиграции, проверка личности и регистрация полученных данных, безопасная выдача документов, а также чтобы позволить МВБ расширить биометрическую базу данных и связанные с ней правила в соответствии с нуждами.Ранее предлагалось брать пробы ДНК у нелегальных иммигрантов и лиц, находящихся в заключении в федеральных тюрьмах, в том числе и за незаконный переход границы.Сейчас генетический анализ берут у людей, которые были задержаны, обвинены или осуждены по обвинению в серьезных преступлениях.

https://ria.ru/20200624/1573402307.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренней безопасности сша, сша, в мире