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МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
Стабилизация отношений России и США после новых санкций отдаляется, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:49
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мария захарова
сша
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Стабилизация отношений России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после новых санкций отдаляется, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она отметила, что "искомого <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> результата такие действия не дадут".
https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577073674.html
Стабилизация? Ничего более глупого не смогли сморозить?
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сша
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60
мария захарова, сша, в мире

МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США

10:49 11.09.2020 (обновлено: 11:04 11.09.2020)
507
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Стабилизация отношений России и США после новых санкций отдаляется, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что "искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут".
"Между тем и без того призрачная перспектива хотя бы относительной стабилизации наших двусторонних отношений все больше отдаляется", - подчеркнула Захарова на брифинге.
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Мария ЗахароваСШАВ мире
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Стабилизация? Ничего более глупого не смогли сморозить?
11 сентября, 10:57
Александр НевскийАлександр Невский
-102001
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