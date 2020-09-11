https://ria.ru/20200911/mid-1577077023.html

МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США

Стабилизация отношений России и США после новых санкций отдаляется, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:49

2020-09-11T10:49

2020-09-11T11:04

мария захарова

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Стабилизация отношений России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после новых санкций отдаляется, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она отметила, что "искомого <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> результата такие действия не дадут".

https://ria.ru/20200911/sanktsii-1577073674.html

Александр Невский Стабилизация? Ничего более глупого не смогли сморозить? 22

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, сша, в мире