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https://ria.ru/20200911/manson-1577097531.html
У Мэрилина Мэнсона вышел новый альбом
У Мэрилина Мэнсона вышел одиннадцатый студийный альбом "We are chaos" после трехлетнего перерыва, сообщает Billboard. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:40
2020-09-11T15:40
культура
музыка
новости культуры
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости</strong>. У Мэрилина Мэнсона вышел одиннадцатый студийный альбом "We are chaos" после трехлетнего перерыва, <a href="https://www.billboard.com/articles/news/9447551/marilyn-manson-we-are-chaos-listen" target="_blank">сообщает</a> Billboard.Пластинка стала размышлением автора "о непростых нынешних временах". "Когда я сейчас слушаю "We are chaos", мне кажется, что я записывал его вчера, а, может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает", — рассказал Мэнсон о своей новой работе, которую он завершил в апреле. Накануне музыкант <a href="https://ria.ru/20200911/manson-1577042035.html" target="_blank">представил</a> второй трек из этого альбома под названием "Don’t chase the dead”. В записи пластинки, в состав которой вошли десять песен, ему помогал кантри-исполнитель Шутер Дженнингс. Предыдущий альбом Мэнсона вышел в 2017 году, он назывался "Heaven upside down".
https://ria.ru/20200730/1575151596.html
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музыка, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

У Мэрилина Мэнсона вышел новый альбом

15:40 11.09.2020
392
© Marilyn MansonКадр из клипа Marilyn Manson - WE ARE CHAOS
Кадр из клипа Marilyn Manson - WE ARE CHAOS - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Marilyn Manson
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. У Мэрилина Мэнсона вышел одиннадцатый студийный альбом "We are chaos" после трехлетнего перерыва, сообщает Billboard.
Пластинка стала размышлением автора "о непростых нынешних временах".
"Когда я сейчас слушаю "We are chaos", мне кажется, что я записывал его вчера, а, может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает", — рассказал Мэнсон о своей новой работе, которую он завершил в апреле.
Накануне музыкант представил второй трек из этого альбома под названием "Don’t chase the dead”.
В записи пластинки, в состав которой вошли десять песен, ему помогал кантри-исполнитель Шутер Дженнингс.
Предыдущий альбом Мэнсона вышел в 2017 году, он назывался "Heaven upside down".
Кадр видео Marilyn Manson - WE ARE CHAOS - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 11:52Культура
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