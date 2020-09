https://ria.ru/20200911/manson-1577042035.html

В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон выпустил еще один "оглушительный" сингл из своего нового альбома, выход которого ожидается 11 сентября.

<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости</strong>. Мэрилин Мэнсон выпустил еще один "оглушительный" сингл из своего нового альбома, выход которого ожидается 11 сентября.Песня под названием "Don’t chase the dead" — второй сингл с пластинки "We are chaos", презентованный до ее релиза. Первый (и заглавный) трек <a href="https://ria.ru/20200730/1575151596.html" target="_blank">вышел</a> еще в июле. Также в июле Мэнсон <a href="https://www.nme.com/news/music/marilyn-manson-dont-chase-the-dead-2749745" target="_blank">рассказывал</a>, что альбом уже записан, уточняя, что у него традиционная структура с двумя сторонами: А и Б. "Мы очень внимательно подошли к распределению песен по двум сторонам, хотя это было не сложно. Ни одной композиции из альбома мы не выкинули", — пояснил он. Предыдущий альбом группы "Heaven Upside Down" вышел в 2017 году.

