Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200911/manson-1577042035.html
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
Мэрилин Мэнсон выпустил еще один "оглушительный" сингл из своего нового альбома, выход которого ожидается 11 сентября. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T01:39
2020-09-11T02:00
культура
музыка
новости культуры
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/91537/56/915375688_0:0:1400:788_1400x0_80_0_0_c075740438da7ffdd7815ba8e8758a26.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости</strong>. Мэрилин Мэнсон выпустил еще один "оглушительный" сингл из своего нового альбома, выход которого ожидается 11 сентября.Песня под названием "Don’t chase the dead" — второй сингл с пластинки "We are chaos", презентованный до ее релиза. Первый (и заглавный) трек <a href="https://ria.ru/20200730/1575151596.html" target="_blank">вышел</a> еще в июле. Также в июле Мэнсон <a href="https://www.nme.com/news/music/marilyn-manson-dont-chase-the-dead-2749745" target="_blank">рассказывал</a>, что альбом уже записан, уточняя, что у него традиционная структура с двумя сторонами: А и Б. "Мы очень внимательно подошли к распределению песен по двум сторонам, хотя это было не сложно. Ни одной композиции из альбома мы не выкинули", — пояснил он. Предыдущий альбом группы "Heaven Upside Down" вышел в 2017 году.
https://ria.ru/20190919/1558822089.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/91537/56/915375688_0:0:1400:1050_1400x0_80_0_0_54e362fb2433689713597a6502c12f9a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона

01:39 11.09.2020 (обновлено: 02:00 11.09.2020)
449
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмериканский певец Мэрилин Мэнсон выступает с концертом в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Американский певец Мэрилин Мэнсон выступает с концертом в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Мэрилин Мэнсон выпустил еще один "оглушительный" сингл из своего нового альбома, выход которого ожидается 11 сентября.
Песня под названием "Don’t chase the dead" — второй сингл с пластинки "We are chaos", презентованный до ее релиза.
Первый (и заглавный) трек вышел еще в июле.
Также в июле Мэнсон рассказывал, что альбом уже записан, уточняя, что у него традиционная структура с двумя сторонами: А и Б.
"Мы очень внимательно подошли к распределению песен по двум сторонам, хотя это было не сложно. Ни одной композиции из альбома мы не выкинули", — пояснил он.
Предыдущий альбом группы "Heaven Upside Down" вышел в 2017 году.
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2019
19 сентября 2019, 05:17Культура
Мэрилин Мэнсон снимется в третьем сезоне сериала "Американские боги"
000000
КультураМузыкаНовости культурыМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)
Рекомендуем
Офис Microsoft на Манхэттене
Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена
Выход в открытый космос
Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
Певица Жанна Агузарова на музыкальном фестивале Пикник Афиши
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
Валерия оскорбила мужчину, задавшего вопрос про Долину
Студенты в перерыве между лекциями
Названа самая "молодежная" профессия в России
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
СМИ рассказали, как Трамп защитил саудовского принца от конгресса
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт рассказала о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Google изменит работу поисковика перед выборами в США
Девушка измеряет талию
Назван главный осенний продукт для похудения
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
В ОП назвали новые правила Twitter о маркировке постов "приветом Трампу"
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Ученые разработали маску, отслеживающую признаки COVID-19
Автомобиль скорой помощи
Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы
Полиция Иордании перекрыла шоссе, связывающее столицу Амман и город Эз-Зарка
Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Ларису Долину поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин во время сбора труппы театра.
Театр "Et Cetera" открывает сезон премьерой по мемуарам Смоктуновского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
10:34В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
10:34В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
10:33В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
10:33В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
10:33Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
10:32В России выявили 5504 новых случая коронавируса
Лента новостейМолния