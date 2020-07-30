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Мэрилин Мэнсон выпустил сингл "We are chaos" из грядущего нового альбома
Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон опубликовал в Сети сингл "We are chaos" из его нового одноименного альбома, релиз которого запланирован на 11 сентября... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:16
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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музыка, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), дэвид боуи

Мэрилин Мэнсон выпустил сингл "We are chaos" из грядущего нового альбома

11:52 30.07.2020 (обновлено: 14:16 30.07.2020)
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон опубликовал в Сети сингл "We are chaos" из его нового одноименного альбома, релиз которого запланирован на 11 сентября этого года, сообщает UCR.
По информации издания, работа над лонг-плеем была завершена еще до пандемии коронавируса. Но, по словам рокера, сейчас эти песни будут звучать как никогда актуально: "Когда я слушаю "We are chaos", кажется, что все эти истории мы как будто написали сегодня".
Известно, что Мэнсон создал пластинку вместе с гитаристом и продюсером Шутером Дженнингсом. Они ранее уже сотрудничали. Так, в 2016 году у музыкантов вышел клип на кавер песни Дэвида Боуи и Джорджо Мородера "Cat people".
В трек-лист "We are chaos" войдет десять композиций. Альбом уже доступен для предзаказа.
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