https://ria.ru/20200730/1575151596.html
Мэрилин Мэнсон выпустил сингл "We are chaos" из грядущего нового альбома
Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон опубликовал в Сети сингл "We are chaos" из его нового одноименного альбома, релиз которого запланирован на 11 сентября... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:52
2020-07-30T14:16
музыка
новости культуры
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
дэвид боуи
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575154741_19:0:1390:771_1400x0_80_0_0_becfdf6e14d7a57dd53b64bd9ceb0633.jpg
https://ria.ru/20200618/1573050129.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575154741_19:0:1390:771_1400x0_80_0_0_becfdf6e14d7a57dd53b64bd9ceb0633.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575154741_190:0:1218:771_1400x0_80_0_0_37750a6e6ffdaab72445c3d95d637eb9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575154741_319:0:1090:771_1400x0_80_0_0_39b310f1ef2a5395ae10eb06dbfd0332.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), дэвид боуи