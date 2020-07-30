Мэрилин Мэнсон выпустил сингл "We are chaos" из грядущего нового альбома

По информации издания, работа над лонг-плеем была завершена еще до пандемии коронавируса. Но, по словам рокера, сейчас эти песни будут звучать как никогда актуально: "Когда я слушаю "We are chaos", кажется, что все эти истории мы как будто написали сегодня".