https://ria.ru/20200911/manikyur-1577117253.html

Маникюр Юрия Дудя вызвал споры в Сети

Журналист Юрий Дудь сделал необычный маникюр и показал его в своем Instagram. Как видно на фотографии, из черных букв на его ногтях складывается надпись "punk... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:27

2020-09-11T20:27

2020-09-11T22:42

россия

алена водонаева

шоу-бизнес

юрий дудь

instagram

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Журналист <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dud/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Дудь</a> сделал необычный маникюр и показал его в своем <a href="https://www.instagram.com/yurydud/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>. Как видно на фотографии, из черных букв на его ногтях складывается надпись "punk rock"."Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!" — написал он в комментарии к фотографии.Подписчики журналиста неоднозначно отреагировали на его поступок. Многие раскритиковали его и сочли маникюр провокационным, других, напротив, публикация развеселила."Даже Юра записался на ноготочки, а мне все некогда", — посетовала подписчица."Мы его теряем", — расстроилась одна из пользовательниц."Мужчины, остановитесь", — попросила поклонница журналиста."Мне немножко завидно. <…> Мой муж, например, совсем немодный", — расстроилась подписчица."Мужчину красят не ноготочки, а поступки", — напомнил один из комментаторов.Без внимания публикацию не оставили и известные люди. К примеру, телеведущая <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> посоветовала Дудю в следующий раз записаться в ее салон.

https://ria.ru/20200730/1575192069.html

https://ria.ru/20190917/1558776401.html

Alexander Kutkov Мне кажется, не то, что маникюр, а само существование различных дудей не должно вызывать даже жалкого подобия внимания кого бы то ни было! 75

Михаил Максимов Голубок? 70

12

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алена водонаева, шоу-бизнес, юрий дудь, instagram, общество