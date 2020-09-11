https://ria.ru/20200911/manikyur-1577117253.html
Маникюр Юрия Дудя вызвал споры в Сети
Журналист Юрий Дудь сделал необычный маникюр и показал его в своем Instagram. Как видно на фотографии, из черных букв на его ногтях складывается надпись "punk... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:27
2020-09-11T20:27
2020-09-11T22:42
россия
алена водонаева
шоу-бизнес
юрий дудь
instagram
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Журналист <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dud/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Дудь</a> сделал необычный маникюр и показал его в своем <a href="https://www.instagram.com/yurydud/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>. Как видно на фотографии, из черных букв на его ногтях складывается надпись "punk rock"."Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!" — написал он в комментарии к фотографии.Подписчики журналиста неоднозначно отреагировали на его поступок. Многие раскритиковали его и сочли маникюр провокационным, других, напротив, публикация развеселила."Даже Юра записался на ноготочки, а мне все некогда", — посетовала подписчица."Мы его теряем", — расстроилась одна из пользовательниц."Мужчины, остановитесь", — попросила поклонница журналиста."Мне немножко завидно. <…> Мой муж, например, совсем немодный", — расстроилась подписчица."Мужчину красят не ноготочки, а поступки", — напомнил один из комментаторов.Без внимания публикацию не оставили и известные люди. К примеру, телеведущая <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> посоветовала Дудю в следующий раз записаться в ее салон.
https://ria.ru/20200730/1575192069.html
https://ria.ru/20190917/1558776401.html
Alexander Kutkov
Мне кажется, не то, что маникюр, а само существование различных дудей не должно вызывать даже жалкого подобия внимания кого бы то ни было!
75
Михаил Максимов
Голубок?
70
12
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алена водонаева, шоу-бизнес, юрий дудь, instagram, общество
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Журналист Юрий Дудь
сделал необычный маникюр и показал его в своем Instagram
. Как видно на фотографии, из черных букв на его ногтях складывается надпись "punk rock".
"Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!" — написал он в комментарии к фотографии.
Подписчики журналиста неоднозначно отреагировали на его поступок. Многие раскритиковали его и сочли маникюр провокационным, других, напротив, публикация развеселила.
"Даже Юра записался на ноготочки, а мне все некогда", — посетовала подписчица.
"Мы его теряем", — расстроилась одна из пользовательниц.
"Мужчины, остановитесь", — попросила поклонница журналиста.
"Мне немножко завидно. <…> Мой муж, например, совсем немодный", — расстроилась подписчица.
"Мужчину красят не ноготочки, а поступки", — напомнил один из комментаторов.
Без внимания публикацию не оставили и известные люди. К примеру, телеведущая Алена Водонаева
посоветовала Дудю в следующий раз записаться в ее салон.